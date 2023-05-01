Аллегри про 1:1 с «Болоньей»: «Ювентус» проиграл бы такой матч неделю назад. Я доволен нашей работой, хотим стать вторыми в идеале»

Теги Ювентус серия А Италия Лига Европы УЕФА Болонья Массимилиано Аллегри Матиас Соуле Футбол

Массимилиано Аллегри доволен бойцовским духом «Ювентуса» после ничьей с «Болоньей» (1:1).

«Еще неделю назад мы бы точно проиграли такой матч, как этот, так что давайте искать позитивные стороны и то, что необходимо улучшить.

Действительно, мы не реализуем много моментов, Например, Соуле был недостаточно терпелив и не дал мячу опуститься на землю. Но это дети с десятком матчей в Серии А за плечами, они хотят потрясти мир, и дело тут только в неопытности.

Мы сократили отставание от «Лацио» до одного очка и имеем преимущество в борьбе с ближайшими преследователями.

Мы слишком сильно хотели победить, но не смогли. При этом мы набрали очки, чего не происходило в последних трех турах.

Я чувствую поддержку со стороны клуба с момента возвращения. Я говорил, что это самый сложный период в сезоне, нам нужно работать, и я считаю, что «Ювентус» выполняет хорошую работу, особенно выпуская молодежь.

Было бы здорово финишировать в топ-4, в идеале – на втором месте, а также пройти дальше в Лиге Европы.

Я очень рад тому, что работаю в «Ювентусе», – сказал главный тренер в интервью DAZN.

«Ювентус» не побеждает 5 матчей подряд и забил лишь 2 гола в этих играх

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7 комментариев

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Shaldon
🤡
+13
-1
+12
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vel
«Еще неделю назад мы бы точно проиграли такой матч, как этот, так что давайте искать позитивные стороны и то, что необходимо улучшить".

Уже второй сезон заканчивается, а мы все продолжаем искать позитивные стороны. Качественная работа тренера, ничего не скажешь.

Неужели еще кто-то надеется, что у Аллегри хоть что-то получится и его можно оставлять на третий сезон?

Результаты, игра хуже, чем при зеленом Пирло. Один бешенный конь прибавил, остальные в стадии деградации.
Двух сезонов человеку не хватило, хоть что-нить наладить. Хотя бы в отдельных матчах показать, к какому Ювентусу он стремится. На протяжении двух лет на поле колхоз - кто в лес, кто по дрова и все физически дохлые.
+8
0
+8
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Андрей wtf
И кто-то ещё сомневается в его неадекватности!?да ему начхать на команду, при любой игре у него один ответ, всё хорошо, я лучший тренер...
+3
0
+3
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King_X
Не люблю Юве
Но как же он издевается над ювентийцами, даже неловко
+1
0
+1
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Артём Матвеев
Ответ vel
«Еще неделю назад мы бы точно проиграли такой матч, как этот, так что давайте искать позитивные стороны и то, что необходимо улучшить". Уже второй сезон заканчивается, а мы все продолжаем искать позитивные стороны. Качественная работа тренера, ничего не скажешь. Неужели еще кто-то надеется, что у Аллегри хоть что-то получится и его можно оставлять на третий сезон? Результаты, игра хуже, чем при зеленом Пирло. Один бешенный конь прибавил, остальные в стадии деградации. Двух сезонов человеку не хватило, хоть что-нить наладить. Хотя бы в отдельных матчах показать, к какому Ювентусу он стремится. На протяжении двух лет на поле колхоз - кто в лес, кто по дрова и все физически дохлые.
Бешеный конь?)
0
0
0
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vel
Ответ Артём Матвеев
Бешеный конь?)
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/forzajuventus/3131260.html
0
0
0
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d.xoxlov
Ответ vel
«Еще неделю назад мы бы точно проиграли такой матч, как этот, так что давайте искать позитивные стороны и то, что необходимо улучшить". Уже второй сезон заканчивается, а мы все продолжаем искать позитивные стороны. Качественная работа тренера, ничего не скажешь. Неужели еще кто-то надеется, что у Аллегри хоть что-то получится и его можно оставлять на третий сезон? Результаты, игра хуже, чем при зеленом Пирло. Один бешенный конь прибавил, остальные в стадии деградации. Двух сезонов человеку не хватило, хоть что-нить наладить. Хотя бы в отдельных матчах показать, к какому Ювентусу он стремится. На протяжении двух лет на поле колхоз - кто в лес, кто по дрова и все физически дохлые.
Ну Вы же наверняка понимаете, что Аллегри – это про способ выполнения задачи, а не про целеполагание? И то, был четыре года назад.
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