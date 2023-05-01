Аллегри про 1:1 с «Болоньей»: «Ювентус» проиграл бы такой матч неделю назад. Я доволен нашей работой, хотим стать вторыми в идеале»

Массимилиано Аллегри доволен бойцовским духом «Ювентуса» после ничьей с «Болоньей» (1:1).

«Еще неделю назад мы бы точно проиграли такой матч, как этот, так что давайте искать позитивные стороны и то, что необходимо улучшить.

Действительно, мы не реализуем много моментов, Например, был недостаточно терпелив и не дал мячу опуститься на землю. Но это дети с десятком матчей в Серии А за плечами, они хотят потрясти мир, и дело тут только в неопытности.

Мы сократили отставание от «Лацио» до одного очка и имеем преимущество в борьбе с ближайшими преследователями.

Мы слишком сильно хотели победить, но не смогли. При этом мы набрали очки, чего не происходило в последних трех турах.

Я чувствую поддержку со стороны клуба с момента возвращения. Я говорил, что это самый сложный период в сезоне, нам нужно работать, и я считаю, что «Ювентус» выполняет хорошую работу, особенно выпуская молодежь.

Было бы здорово финишировать в топ-4, в идеале – на втором месте, а также пройти дальше в .

Я очень рад тому, что работаю в «Ювентусе», – сказал главный тренер в интервью DAZN.

«Ювентус» не побеждает 5 матчей подряд и забил лишь 2 гола в этих играх

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