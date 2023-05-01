Аллегри про 1:1 с «Болоньей»: «Ювентус» проиграл бы такой матч неделю назад. Я доволен нашей работой, хотим стать вторыми в идеале»
Массимилиано Аллегри доволен бойцовским духом «Ювентуса» после ничьей с «Болоньей» (1:1).
«Еще неделю назад мы бы точно проиграли такой матч, как этот, так что давайте искать позитивные стороны и то, что необходимо улучшить.
Действительно, мы не реализуем много моментов, Например, Соуле был недостаточно терпелив и не дал мячу опуститься на землю. Но это дети с десятком матчей в Серии А за плечами, они хотят потрясти мир, и дело тут только в неопытности.
Мы сократили отставание от «Лацио» до одного очка и имеем преимущество в борьбе с ближайшими преследователями.
Мы слишком сильно хотели победить, но не смогли. При этом мы набрали очки, чего не происходило в последних трех турах.
Я чувствую поддержку со стороны клуба с момента возвращения. Я говорил, что это самый сложный период в сезоне, нам нужно работать, и я считаю, что «Ювентус» выполняет хорошую работу, особенно выпуская молодежь.
Было бы здорово финишировать в топ-4, в идеале – на втором месте, а также пройти дальше в Лиге Европы.
Я очень рад тому, что работаю в «Ювентусе», – сказал главный тренер в интервью DAZN.
«Ювентус» не побеждает 5 матчей подряд и забил лишь 2 гола в этих играх
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Уже второй сезон заканчивается, а мы все продолжаем искать позитивные стороны. Качественная работа тренера, ничего не скажешь.
Неужели еще кто-то надеется, что у Аллегри хоть что-то получится и его можно оставлять на третий сезон?
Результаты, игра хуже, чем при зеленом Пирло. Один бешенный конь прибавил, остальные в стадии деградации.
Двух сезонов человеку не хватило, хоть что-нить наладить. Хотя бы в отдельных матчах показать, к какому Ювентусу он стремится. На протяжении двух лет на поле колхоз - кто в лес, кто по дрова и все физически дохлые.
Но как же он издевается над ювентийцами, даже неловко