Семак об интересе «ПСЖ» к Малкому: «Его ввели в заблуждение, сказав, что «Зенитом» обо всем договорились»

Теги Зенит ПСЖ Сергей Семак премьер-лига Россия Малком Футбол

Сергей Семак прокомментировал интерес к Малкому со стороны «ПСЖ».

«Вопрос не в том, ушел бы он или нет. Мы к этому готовы. Вопрос – как уходить. Есть цивилизованные методы, от которых стоит отталкиваться. Ведь в этой истории и Малкома ввели в заблуждение, сказав, что с «Зенитом» уже обо всем договорились.

Хотя это было неправдой. Мы с ним поговорили. Он сразу занял честную и порядочную позицию – если в клуб придет предложение, которое всех устроит, то он уйдет. Если нет – останется.

Опасений за его настроение не было. У нас все игроки показывают хороший уровень. Это говорит об их характере, благодаря которому мы занимаем то место, которое занимаем», – сказал тренер «Зенита».

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6 комментариев

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Екн Лор
Проще говоря, решили в тихую договориться с Малкомом, дабы тот воспользовался приостановкой контракта. Но уважение ему, что не повёлся
+9
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Владимир Владимирович
Малком хорош, но ему бы в клуб по проще , например в один из миланских клубов либо в Ювентус ну на крайняк в ньюкасл, где он мог бы быть важной персоной, а псж одни мега звезды
+4
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igls54
Пусть еще один россиянин заиграет в сильном европейском чемпионате
+4
-2
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Дмитрий9779
Малком отреагировал на это как настоящий профессионал,показывает очень хорошую игру,молодец!
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Дмитрий9779
ПСЖ за Паредеса хотели отомстить😁
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Юрий Кечко
Его ввели в заблуждение что им интересовались )))
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