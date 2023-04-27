Семак об интересе «ПСЖ» к Малкому: «Его ввели в заблуждение, сказав, что «Зенитом» обо всем договорились»

Сергей Семак прокомментировал интерес к Малкому со стороны «ПСЖ».

«Вопрос не в том, ушел бы он или нет. Мы к этому готовы. Вопрос – как уходить. Есть цивилизованные методы, от которых стоит отталкиваться. Ведь в этой истории и ввели в заблуждение, сказав, что с « » уже обо всем договорились.

Хотя это было неправдой. Мы с ним поговорили. Он сразу занял честную и порядочную позицию – если в клуб придет предложение, которое всех устроит, то он уйдет. Если нет – останется.

Опасений за его настроение не было. У нас все игроки показывают хороший уровень. Это говорит об их характере, благодаря которому мы занимаем то место, которое занимаем», – сказал тренер «Зенита».

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