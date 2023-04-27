Агент Малкома: «Зенит» — это в первую очередь команда, а не набор индивидуально сильных игроков»

Теги Зенит премьер-лига Россия Малком Футбол

Агент Малкома считает, что «Зенит» не пострадает из-за ухода легионеров.

«Какое будущее будет у «Зенита», если легионеры уйдут из клуба? «Зенит» — это в первую очередь команда, а не набор индивидуально сильных игроков», — сказал Луис Фернандо Гарсия.

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9 комментариев

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Зелёный гопник
Ответ argentina10
Зенит - это прежде всего денежный мешок, поэтому ты и остальные латиносы здесь..
Если Зенит денежный мешок, то что тогда ты скажешь про Баварию,ПСЖ, Реал, Ливерпуль , Манчестеры оба, Ювентус, Арсенал, Челси ?
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+8
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форест
Ответ Samoilov.com.70
Лицемерное высказывание !)))) убери трёх игроков ( малькольма , клаудиньо , барриоса) и зенит будет играть совсем по другому )))))!
Убери из любого клуба трёх сильнейших игроков и он будет играть по другому.
+3
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+3
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Доктор Верховцев
Человек — это в первую очередь организм, а не набор органов.
Автомобиль — это прежде всего механизм, а не набор агрегатов.
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Зелёный гопник
Ответ argentina10
привет, Зеленский гопник!!! ну по сравнению с ГАЗПРОМом эти команды нищенки, и если бы надо было, что бы Зенит набирал себе Мбапе, Месси, Рональдо и Неймара, брал ЛЧ и был самым великим клубом в мире, то они это сделали бы....команды свыше просто не было..
Привет.
Смотри имеется финансовый Фэйр-плей, то что ты написал на практике не осуществимо на данный момент.
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