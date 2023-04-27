Агент Малкома: «Зенит» — это в первую очередь команда, а не набор индивидуально сильных игроков»

Агент Малкома считает, что «Зенит» не пострадает из-за ухода легионеров.

«Какое будущее будет у « », если легионеры уйдут из клуба? «Зенит» — это в первую очередь команда, а не набор индивидуально сильных игроков», — сказал Луис Фернандо Гарсия.

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