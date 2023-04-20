Смолов о «Ледниковом периоде»: «Это прикол был. Гипотетически? С Медведевой катался бы – у нас вайб, линк ап, она – динамовец»

Федор Смолов назвал приколом свои слова о желании поучаствовать в «Ледниковом периоде».

Форвард «Динамо» ранее говорил об этом в беседе с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой.

– Я видел фрагмент, где ты говоришь, что с кайфом залетел бы на « ». Там тебя фигуристочка одна мурыжила.

– Фигуристочка (смеется).

– Ты можешь отличить аксель от тулупа?

– Да. Аксель Гатагова я помню в Раменском. Алан исполнял (полузащитник «Локомотива», пытаясь навесить с левого фланга, не попал по мячу, сделал разворот в воздухе, продвинулся дальше и лишь затем доставил мяч в штрафную. Этот момент стал мемом – Sports.ru).

А тулуп – у меня у кента из Саратова такой ник (смеется).

– Если бы ты реально залетел в «Ледниковый период», с кем бы ты пошел кататься и под какую музыку?

– Да ни с кем!

– Да как ни с кем?

– Это же прикол был. Конечно, нет.

– Ну давай чисто гипотетически?

– Ну с Медведевой Женей – мы уже знакомы, у нас вайб есть, линк ап. Она – динамовец, – сказал форвард « ».

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