Смолов о «Ледниковом периоде»: «Это прикол был. Гипотетически? С Медведевой катался бы – у нас вайб, линк ап, она – динамовец»
Федор Смолов назвал приколом свои слова о желании поучаствовать в «Ледниковом периоде».
Форвард «Динамо» ранее говорил об этом в беседе с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой.
– Я видел фрагмент, где ты говоришь, что с кайфом залетел бы на «Ледниковый период». Там тебя фигуристочка одна мурыжила.
– Фигуристочка (смеется).
– Ты можешь отличить аксель от тулупа?
– Да. Аксель Гатагова я помню в Раменском. Алан исполнял (полузащитник «Локомотива», пытаясь навесить с левого фланга, не попал по мячу, сделал разворот в воздухе, продвинулся дальше и лишь затем доставил мяч в штрафную. Этот момент стал мемом – Sports.ru).
А тулуп – у меня у кента из Саратова такой ник (смеется).
– Если бы ты реально залетел в «Ледниковый период», с кем бы ты пошел кататься и под какую музыку?
– Да ни с кем!
– Да как ни с кем?
– Это же прикол был. Конечно, нет.
– Ну давай чисто гипотетически?
– Ну с Медведевой Женей – мы уже знакомы, у нас вайб есть, линк ап. Она – динамовец, – сказал форвард «Динамо».
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Итс фулл факап...
Корнет, вы женщина?..
В былые времена
- Лаврэнтий , у тэбя в Динамо шпионы окопались
И поехал бы Смолов на свежем воздухе махать kirka и topor
За Динамо она не выступала, а любимым и даже семейным клубом называла Торонто крикет клаб.