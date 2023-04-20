Смолов о «Ледниковом периоде»: «Это прикол был. Гипотетически? С Медведевой катался бы – у нас вайб, линк ап, она – динамовец»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Алан Гатагов Евгения Медведева мемы Ледниковый период Футбол

Федор Смолов назвал приколом свои слова о желании поучаствовать в «Ледниковом периоде».

Форвард «Динамо» ранее говорил об этом в беседе с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой. 

– Я видел фрагмент, где ты говоришь, что с кайфом залетел бы на «Ледниковый период». Там тебя фигуристочка одна мурыжила.

– Фигуристочка (смеется).

– Ты можешь отличить аксель от тулупа?

– Да. Аксель Гатагова я помню в Раменском. Алан исполнял (полузащитник «Локомотива», пытаясь навесить с левого фланга, не попал по мячу, сделал разворот в воздухе, продвинулся дальше и лишь затем доставил мяч в штрафную. Этот момент стал мемом – Sports.ru). 

А тулуп – у меня у кента из Саратова такой ник (смеется).

– Если бы ты реально залетел в «Ледниковый период», с кем бы ты пошел кататься и под какую музыку?

– Да ни с кем!

– Да как ни с кем?

– Это же прикол был. Конечно, нет.

– Ну давай чисто гипотетически?

– Ну с Медведевой Женей – мы уже знакомы, у нас вайб есть, линк ап. Она – динамовец, – сказал форвард «Динамо».

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58 комментариев

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ХавиГави_Паратрупер
Ответ а ты смешной
33 года человеку , книги читает
Не года, а йерс, не книги, а букс. Чел, не кринжуй, надо же интеллектуально дэвэлопиться(чуть не вырвало, пока писал🥴)
+141
-16
+125
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а ты смешной
33 года человеку , книги читает
+118
-11
+107
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Александр Охотко
Речь любителя умных книг, не иначе
+65
-4
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Мукунку хороший
— Карандаш. — Зэ пэнсил. — Стол — Зэ тэйбл. — Девушка. — Чувиха. — Да нет, по-английски. — (…) — Гёрл. — О, ес, ес, гёрл! — ес, ес, ОБХСС!
+48
-2
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Семён Миньёле
А теперь можно пожалуйста по-русски?
+47
-3
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Super Bock
Ответ Спартакус Москвакус
а можно перевод на русский язык?
Пристроил бы он ей своего антошку.
+31
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justbored
Ответ Семён Миньёле
А теперь можно пожалуйста по-русски?
Связь между ними типа, взаимная позитивная энергетика и всё в таком духе.
+24
0
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Ярик01
Что-то на динамовском диалекте
+25
-3
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Спартакус Москвакус
а можно перевод на русский язык?
+14
-3
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Overkiller
"у нас вайб есть, линк ап"

Итс фулл факап...
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svft
вот и встретились два динамовца
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.ru
Она – динамовец...
Корнет, вы женщина?..
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Lotte Fischbach
Ответ Александр Охотко
Речь любителя умных книг, не иначе
С Медведевой зато легко найдёт общий язык. Ой простите вайб.
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Самая цитируемая и вообще недура
Что-что у них? Это лечится?😂
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natalado
Он интереснее, чем я думала
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Мыкола
Колхозан саратовский нахватался иностранных слов))
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blax
Лол, ну это кринж, фейспалм
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Дмитрий Новиков
Ответ а ты смешной
33 года человеку , книги читает
покупать и читать не всегда совпадает
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La Crosse Bobcats
Ответ vaniaEee
У нас тут в коментах смотрю собрание книжного клуба Кто что прочитал последнее господа? Думаю что все из критиков сленга Федора книгу держали в школе последний раз
да ту скорее иронизируют над тем, что Смолов строит из себя книгочея, в по факту просто по-русски не умеет изъясняться, что кстати странно. потому что как раз большое кол-во прочитанных книг здорово расширяет словарный запас. но у Смолова почему то по-другому)
+7
-3
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BaltikaSPb
"у нас вайб есть, линк ап"
В былые времена
- Лаврэнтий , у тэбя в Динамо шпионы окопались
И поехал бы Смолов на свежем воздухе махать kirka и topor
+6
-2
+4
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Лакс
Какой же она "динамовец" - ей до недавнего времени больше знакомо было слово " динамить".
За Динамо она не выступала, а любимым и даже семейным клубом называла Торонто крикет клаб.
+8
-4
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Pb-SE
Медведева - динамовец. Продинамила Федю.
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chiga
«у нас вайб есть, линк ап» что это такое?
+3
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Princess23
На каком это языке????
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сам ГазПром
Чего это он забормотал?
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