Мюллер верит, что «Бавария» может отыграться в ответном матче с «Ман Сити»: «Нам не нужно вести 3:0 после 10-й минуты. Если мы забьем второй на 80-й, у нас еще будет 15 минут»
Томас Мюллер верит, что у «Баварии» есть шанс отыграться в противостоянии с «Ман Сити».
В первом матче 1/4 финала Лиги Европы мюнхенская команда уступила со счетом 0:3. Ответная игра состоится 19 апреля.
«Мы верим, что у нас все еще есть шанс. Мы должны хорошо начать – может быть, вести 1:0 к перерыву. Нам не нужно вести 3:0 после 10-й минуты, но мы должны забить и продолжать в том же духе.
Если мы забьем второй на 80-й, у нас еще будет 15 минут. Я верю, что это возможно», – сказал полузащитник «Баварии» Sport1.
Но правда в том, что Сити выиграет и этот матч.
На практике будет очень сложно этому Сити забивать и в то же время от него ничего не пропустить.
Но, в футболе камбэки случаются.
Бавария, на мой взгляд, является командой, способной этот камбэк совершить. Но для этого должно многое сойтись.
Сейчас посмотрел статистику матчей Гвардиолы, было 8 матчей в его тренерской карьере, когда он проигрывал в 3+ голов, так что всё может быть.