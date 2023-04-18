Мюллер верит, что «Бавария» может отыграться в ответном матче с «Ман Сити»: «Нам не нужно вести 3:0 после 10-й минуты. Если мы забьем второй на 80-й, у нас еще будет 15 минут»

Томас Мюллер верит, что у «Баварии» есть шанс отыграться в противостоянии с «Ман Сити».

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы мюнхенская команда уступила со счетом 0:3. Ответная игра состоится 19 апреля.

«Мы верим, что у нас все еще есть шанс. Мы должны хорошо начать – может быть, вести 1:0 к перерыву. Нам не нужно вести 3:0 после 10-й минуты, но мы должны забить и продолжать в том же духе.

Если мы забьем второй на 80-й, у нас еще будет 15 минут. Я верю, что это возможно», – сказал полузащитник «Баварии» Sport1.