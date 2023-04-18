Мюллер верит, что «Бавария» может отыграться в ответном матче с «Ман Сити»: «Нам не нужно вести 3:0 после 10-й минуты. Если мы забьем второй на 80-й, у нас еще будет 15 минут»

Теги Бавария Манчестер Сити бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Томас Мюллер Футбол

Томас Мюллер верит, что у «Баварии» есть шанс отыграться в противостоянии с «Ман Сити».

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы мюнхенская команда уступила со счетом 0:3. Ответная игра состоится 19 апреля.

«Мы верим, что у нас все еще есть шанс. Мы должны хорошо начать – может быть, вести 1:0 к перерыву. Нам не нужно вести 3:0 после 10-й минуты, но мы должны забить и продолжать в том же духе.

Если мы забьем второй на 80-й, у нас еще будет 15 минут. Я верю, что это возможно», – сказал полузащитник «Баварии» Sport1.

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26 комментариев

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evil
а если пустить пару в первом тайме, то можно расслабиться и сконцентрироваться на Бундеслиге, например
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А.Э.РАСИМ
Очень оптимистично.
Но правда в том, что Сити выиграет и этот матч.
+28
-9
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БляхаджинсКарпина
К 80ой вы то может второй и забьете, вопрос только сколько вам к тому времени забьет Холланд и ко?
+19
-3
+16
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ChipsRobber
К тому времени, когда вы забьете второй гол, счет будет 1-3 в пользу Сити.
+14
-5
+9
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Кирилл Конопельченко
А потом Холанд напихает вам дубль и отправится хавать морковку.
+16
-7
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Alimoff84
Ответ Кирилл Конопельченко
А потом Холанд напихает вам дубль и отправится хавать морковку.
Запивая молоком ☝️
+7
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Серж Ск
Если Гвардиола не решит сыграть по результату, экономя силы для борьбы с Арсеналом в АПЛ, то шансов у Баварии нет.
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Olympiq
Но при этом вы не должны еще и пропускать, что маловероятно. Удачи немцам
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Theodor Herzl
А если пропустите к 10-ой, у вас будет 80 минут чтобы просто покатать мяч в тренировочном режиме
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Katin Dag
мне 3 3 снилось по итогу двух матчей или в мюнхене-не вспомню
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Большое сердце Неймара
с трудом в такое даже не поверится. Такой Сити не кому не по зубам. Ушастый в этом сезоне будет их.
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Alex1_Mason
Сказки от алкаша-коневода) Отыграетесь, но на Майнце и Герте
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Павел Ларичев
Вы уже к 10-й будете 0-2 гореть.
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ChefJhonnyMorgan
Да вы не пропустите для начала
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serge86
Просто выиграть с любым счетом будет хорошим результатом.
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Anime Power
Целых 15 минут ударов в Эдерсона, кайф
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SaH4r.
Ман Сити вас и в Мюнхене сожрёт
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tampa-bay
Скажите ему кто нибудь что они играют не против РБ Зальцбурга или Арсенала образца 6 летней давности
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jordy
На бумаге вполне реалистично получается.
На практике будет очень сложно этому Сити забивать и в то же время от него ничего не пропустить.
Но, в футболе камбэки случаются.
Бавария, на мой взгляд, является командой, способной этот камбэк совершить. Но для этого должно многое сойтись.
Сейчас посмотрел статистику матчей Гвардиолы, было 8 матчей в его тренерской карьере, когда он проигрывал в 3+ голов, так что всё может быть.
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Болельщик МГ
Ответ Большое сердце Неймара
с трудом в такое даже не поверится. Такой Сити не кому не по зубам. Ушастый в этом сезоне будет их.
Реал так не думает
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