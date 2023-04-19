Экс-судья Чезари считает, что «Наполи» стоило дать пенальти: «Леау выполняет подкат, но сначала касается не мяча, а ноги Лосано»
Экс-судья Грациано Чезари считает, что в ворота «Милана» стоило назначить пенальти.
Эпизод произошел в ответном матче «россонери» с «Наполи» (1:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Я полностью согласен [со Спаллетти]. Леау выполняет подкат, но сначала касается не мяча, а ноги Лосано.
ВАР подтверждает решение арбитра, и я этого не понимаю. Это грубейшая ошибка», – сказал Чезари.
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Как я понимаю, по новым правилам если даже сначала защ коснулся мяча, но вместе с этим срубил и противника, то ставят пенальти.
Почему его не было тут - вопрос.
На мой взгляд, пенальти был. Я был удивлён, что его не поставили
Даже чистые пенальти зачастую назначаются не за такие уж опасные моменты
Если мяч попадает в руку защитнику на углу штрафной, где полно других защитников, а передача шла вникуда, то это явно не соответствует по иксджи беспрепятственному удару с 11 метров
Хотя конечно драматургии все эти пенки футболу добавляют
P. S. А момент с пенальти Жиру который нужно было перебить никто не хочет обсудить? Там сразу 4 игрока неаполитанцев вбежали в штрафную перед ударом.
подтверди что это не пенальти. Для пенальти надо было на 360 градусов вывернуть стопу
Так что не важно успел или не успел.
Не было пенальти! Не было!