Экс-судья Чезари считает, что «Наполи» стоило дать пенальти: «Леау выполняет подкат, но сначала касается не мяча, а ноги Лосано»

Теги Милан Лига чемпионов УЕФА судьи Наполи Ирвинг Лосано Рафаэл Леау Футбол

Экс-судья Грациано Чезари считает, что в ворота «Милана» стоило назначить пенальти.

Эпизод произошел в ответном матче «россонери» с «Наполи» (1:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я полностью согласен [со Спаллетти]. Леау выполняет подкат, но сначала касается не мяча, а ноги Лосано.

ВАР подтверждает решение арбитра, и я этого не понимаю. Это грубейшая ошибка», – сказал Чезари.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

59 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Сутурин
не знаю мне тоже кажется что в ногу играет!
+29
-6
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Splin
Ну так и Жиру стоило дать перебить
+22
-4
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Rhea
Как нейтральный болельщик тоже считаю, что пенальти очевиднейший.
Как я понимаю, по новым правилам если даже сначала защ коснулся мяча, но вместе с этим срубил и противника, то ставят пенальти.
Почему его не было тут - вопрос.
+22
-7
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nait27
Ответ Chuha-Motibg
Было 2 ракурса: со второго ракурса было видно что Леао вынес мяч и после попал в голеностоп Лосано. И к слову о пенальти, в итоге Наполи свой пенальти получил и не забил.
при чем пенальти они получили не по справедливости, а по глупому правилу.
+14
-5
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Chuha-Motibg
Было 2 ракурса: со второго ракурса было видно что Леао вынес мяч и после попал в голеностоп Лосано. И к слову о пенальти, в итоге Наполи свой пенальти получил и не забил.
+16
-7
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yo Yo
Ответ eskerro
Пусть не скулят. Милан играл лучше
Болею за Милан и не понимаю в каком месте он играл лучше. Это не значит, что Милан незаслуженно прошёл. Но в каком месте Милан лучше играл я не понимаю, разные матчи, видимо, смотрели.
На мой взгляд, пенальти был. Я был удивлён, что его не поставили
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дуайт-Генерал Манфреди
Ответ Splin
Ну так и Жиру стоило дать перебить
Об этом почему то молчат? Хотя 4 игрока неаполитанцев вбежали в штрафную до удара Жиру.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ПростоДругЖеныИкарди
Сейчас будет спорная и многими воспринятая в штыки в консервативном футболе мысль, но всё же - правило пенальти вообще требует серьёзного пересмотра в сторону сокращения их количества
Даже чистые пенальти зачастую назначаются не за такие уж опасные моменты
Если мяч попадает в руку защитнику на углу штрафной, где полно других защитников, а передача шла вникуда, то это явно не соответствует по иксджи беспрепятственному удару с 11 метров
Хотя конечно драматургии все эти пенки футболу добавляют
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vals1702
Милан заслуженно прошел Наполи.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дуайт-Генерал Манфреди
Ответ Вадим Слуцкий
Вообще-то Тео наступил на ногу Политано - надеюсь, не сломал - но это прямая красная. Это было в первом тайме.
Господи... вы как футбол смотрите? Явно не глазами)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дуайт-Генерал Манфреди
Как по мне абсолютно легитимный подкат. Миллиметровое касание ноги Лазано, но играл Леао в мяч. И если свистеть всё подобные микро касания то пенки можно каждый матч ставить.

P. S. А момент с пенальти Жиру который нужно было перебить никто не хочет обсудить? Там сразу 4 игрока неаполитанцев вбежали в штрафную перед ударом.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nait27
Ответ zzzeeerrrooo
чистая пенка , никто не заставлял Томори падать на газон
чистая по правилу руки в штрафной, но не по намерениям или умыслу Томори
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dasein
Ответ zzzeeerrrooo
он прервал пас на свободного игрока в центре штрафной , какие тут вообще могут быть вопросы?
Рука опорная была. На ЧМ был такой же случай, когда португалам дали пеналь в ворота Уругвая. Потом признали что нельзя назначать такие пенальти
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dasein
Ответ AJ44
Дай пенальти на Лосано, не факт что НЕ забили бы. Забей Наполи все могло произойти по другому.
Дай перебить Жиру, не факт что он НЕ забил бы. И никакого момента с Лосано уже могло и не быть
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Ответ eskerro
Пусть не скулят. Милан играл лучше
Какая разница кто играл лучше? Дальше проходят не по игре, а по счёту на табло.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nait27
Ответ zzzeeerrrooo
оно имеет место быть в футболе не всегда побеждает лучший тем более в ЛЧ , где все решают детали
есть тренеры которые всегда ноют, Лучано из них
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Авчинников
Ответ Yo Yo
Болею за Милан и не понимаю в каком месте он играл лучше. Это не значит, что Милан незаслуженно прошёл. Но в каком месте Милан лучше играл я не понимаю, разные матчи, видимо, смотрели. На мой взгляд, пенальти был. Я был удивлён, что его не поставили
Кто вышел в следующий раунд, тот играл лучше. Точка.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
eskerro
Пусть не скулят. Милан играл лучше
+12
-9
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nait27
Ответ zzzeeerrrooo
чистая пенка , никто не заставлял Томори падать на газон
и потому, нытье спаллетти неконструктивно, футбол забрал - футбол дал..
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zzzeeerrrooo
Ответ nait27
при чем пенальти они получили не по справедливости, а по глупому правилу.
чистая пенка , никто не заставлял Томори падать на газон
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Альф Третий
Ответ Дуайт-Генерал Манфреди
Как по мне абсолютно легитимный подкат. Миллиметровое касание ноги Лазано, но играл Леао в мяч. И если свистеть всё подобные микро касания то пенки можно каждый матч ставить. P. S. А момент с пенальти Жиру который нужно было перебить никто не хочет обсудить? Там сразу 4 игрока неаполитанцев вбежали в штрафную перед ударом.
Точно так, друг! Микро касания - это не повод для пенальти. А по поводу пенальти Жиру я согласен, что там была такая же грубая ошибка, но немного другая ситуация. Но почему у нас всегда так много спорных моментов в футболе, это уже другой вопрос...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
milan111
Ответ Splin
Ну так и Жиру стоило дать перебить
Об этом судья Чезари решил промолчать,3 человека Наполи до удара уже в штрафной…вар молчит
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gio Vasadze
Ответ kaka10
Пенальти не было. Сравни два эпизода с пенальти. Леаве после паса наступают на ногу. То есть не была игра в мяч. Судья показывает на точку. Леава одной ногой после подката выбивает мяч, при этом этой же ногой не касается ударной или опорной ноги. Вторая опорная уже неизбежно врезается в игрока. То есть после эпизода и опорной частью. Судья показывает угловой. Хорошо разобрались
https://rutube.ru/video/88174a48b4a85854ec45e721bf7be14f/ 4:29
подтверди что это не пенальти. Для пенальти надо было на 360 градусов вывернуть стопу
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Schiaff1no
Ответ Орхан Фарманов
Ну к примеру пенальти на Томори, тут игрок Милана просто не успел до конца на неё опереться, мяч после того как в руку попал, эта рука стала опорной. По этому увы и назначили пенальти
По их же трактовкам "если рука стремится в опору или является опорной - это естественное положение и не пенальти" .
Так что не важно успел или не успел.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Svyatoslav Chuverov
О как слова Жоры ипотеки и Володьке Быстрова люди восприняли. За истину краеугольную))
Не было пенальти! Не было!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий