Экс-судья Чезари считает, что «Наполи» стоило дать пенальти: «Леау выполняет подкат, но сначала касается не мяча, а ноги Лосано»

Экс-судья Грациано Чезари считает, что в ворота «Милана» стоило назначить пенальти.

Эпизод произошел в ответном матче «россонери» с « » (1:1) в 1/4 финала чемпионов.

«Я полностью согласен [со Спаллетти]. Леау выполняет подкат, но сначала касается не мяча, а ноги .

ВАР подтверждает решение арбитра, и я этого не понимаю. Это грубейшая ошибка», – сказал Чезари.

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