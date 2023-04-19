Мерет о вылете «Наполи» из ЛЧ: «Мы разочарованы, но это не отменяет наш великолепный сезон»

Теги Милан серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Наполи Алекс Мерет Футбол

Алекс Мерет разочарован вылетом «Наполи» из 1/4 финала Лиги чемпионов.

В ответном матче с «Миланом» неаполитанцы сыграли вничью (1:1, первая игра – 0:1).

«Сегодня мы показали отличную игру, создавали моменты и отдавали все силы до самого конца.

Мы разочарованы, потому что хотели пройти дальше. Но это не отменяет великолепный сезон, что мы проводим», – сказал вратарь «Наполи».

Хвича лишил «Наполи» шанса на полуфинал ЛЧ: не забил такой нужный пенальти. «Милан» его вообще закрыл 

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10 комментариев

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faaakkkeee
Ответ xa-xa
Жаль Осинькин не вовремя травмировался, ход был потерян...
Да ничего страшного. «Крылья» наоборот сплотятся и выдадут сильную игру, чтобы порадовать травмированного тренера.
+36
0
+36
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xa-xa
Жаль Осинькин не вовремя травмировался, ход был потерян...
+14
0
+14
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Рашпель793
Весну по классике проводят неровно, но сезон действительно у них великолепный. Чемпионство упустить даже специально сложно.
+7
0
+7
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Салесар
Ответ RashNomadKazakh
Еще и чемпионство можно упустить.
Как? Им 8 играх надо выиграть 3 раза и один раз сыграть вничью и это если Лацио выиграет оставшиеся 8 игр. Чемпионство уже никак не упустят
+3
-1
+2
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Yri Yrov
Ответ RashNomadKazakh
Еще и чемпионство можно упустить.
нет уже нет
+1
0
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8ndre
Для Неаполя чемпионсто важнее
0
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Владимир Владимирович
Ответ faaakkkeee
Да ничего страшного. «Крылья» наоборот сплотятся и выдадут сильную игру, чтобы порадовать травмированного тренера.
🤣🤣
0
0
0
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