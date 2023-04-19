Мерет о вылете «Наполи» из ЛЧ: «Мы разочарованы, но это не отменяет наш великолепный сезон»

Алекс Мерет разочарован вылетом «Наполи» из 1/4 финала Лиги чемпионов.

В ответном матче с « » неаполитанцы сыграли вничью (1:1, первая игра – 0:1).

«Сегодня мы показали отличную игру, создавали моменты и отдавали все силы до самого конца.

Мы разочарованы, потому что хотели пройти дальше. Но это не отменяет великолепный сезон, что мы проводим», – сказал вратарь « ».

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