Мерет о вылете «Наполи» из ЛЧ: «Мы разочарованы, но это не отменяет наш великолепный сезон»
Алекс Мерет разочарован вылетом «Наполи» из 1/4 финала Лиги чемпионов.
В ответном матче с «Миланом» неаполитанцы сыграли вничью (1:1, первая игра – 0:1).
«Сегодня мы показали отличную игру, создавали моменты и отдавали все силы до самого конца.
Мы разочарованы, потому что хотели пройти дальше. Но это не отменяет великолепный сезон, что мы проводим», – сказал вратарь «Наполи».
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