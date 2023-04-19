Леау – лучший игрок матча «Наполи» – «Милан»: «Заработал пенальти и сделал голевую передачу после марадонского прохода»
Рафаэл Леау признан лучшим игроком матча «Наполи» – «Милан» (1:1).
Таково мнение группы технических наблюдателей УЕФА по итогам ответной игры 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Классно сыграл в атаке. Заработал пенальти и сделал голевую передачу после марадонского прохода на особом стадионе.
«Наполи» никак не мог справиться с ним, и «Милан» умело использовал его талант для выхода в полуфинал», – говорится о хавбеке «Милана».
Проход Леау через 3/4 поля, которым он выслал «Наполи» из ЛЧ. Вау!
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То, что ЛЧ не взяли, так это не такая уж и беда на фоне скудетто.
Понятно, что аппетит приходит во время еды, но и Серию А съесть и ЛЧ не подавиться, это уже больше, чем сказка )
для меня до сих пор загадка, как сантуш во время чм мог держать на банке леау и сделать ставку на мусор по имени жоау феликс
от куда у тебя столько агрессии к нему?