Леау – лучший игрок матча «Наполи» – «Милан»: «Заработал пенальти и сделал голевую передачу после марадонского прохода»

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Рафаэл Леау признан лучшим игроком матча «Наполи» – «Милан» (1:1).

Таково мнение группы технических наблюдателей УЕФА по итогам ответной игры 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Классно сыграл в атаке. Заработал пенальти и сделал голевую передачу после марадонского прохода на особом стадионе.

«Наполи» никак не мог справиться с ним, и «Милан» умело использовал его талант для выхода в полуфинал», – говорится о хавбеке «Милана».

Проход Леау через 3/4 поля, которым он выслал «Наполи» из ЛЧ. Вау! 

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29 комментариев

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Рашпель793
Ответ Виталий Ан
Закончилась сказка Наполи. Жаль. Зря расслабились в Серии А. Команда не смогла подойти в нужном тонусе и уверенности.
Ну сказка ещё не закончилась. Чемпионство то в кармане с вероятностью в 90%. Это уже более, чем круто для Наполи.
То, что ЛЧ не взяли, так это не такая уж и беда на фоне скудетто.
+26
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+25
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<~Inter~>
По факту игроки Наполи отвратительно сыграли в моменте с проходом. 3 игрока могли просто сфолить, чтобы Леау не убежал. Казалось бы все в Италии знают, что на скорости его практически не остановить и лучше просто свалить ценой жёлтой карточки
+25
-1
+24
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Виталий Ан
Закончилась сказка Наполи. Жаль. Зря расслабились в Серии А. Команда не смогла подойти в нужном тонусе и уверенности.
+16
-6
+10
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Рашпель793
Ответ Виталий Ан
Ну как сказать. Чемпионство брали и не раз. А в финале побывать были огромнейшие шансы.
Последнее чемпионство у них когда было? )) Мне кажется если сделать опрос болельщиков Наполи, то 9 из 10 выберут скудетто, а не победу в ЛЧ.
Понятно, что аппетит приходит во время еды, но и Серию А съесть и ЛЧ не подавиться, это уже больше, чем сказка )
+9
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+8
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CopaAmerica
леау реально хорош, на чм 2022 португальцыи зря посадили его в запас, надо было выпускать вместо роналду
+9
-2
+7
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Lindeman
Ответ badaboom
Леау с мврадонским проходом - то понятно, а как там начледник Марадоны Хуича поживает?
Отлично поживает. 12+10 в чемпе и 2+4 в лч. Станет чемпионом серии а и дальше будет прогрессировать
+11
-7
+4
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Юрий Петрищев
Ответ Виталий Ан
Закончилась сказка Наполи. Жаль. Зря расслабились в Серии А. Команда не смогла подойти в нужном тонусе и уверенности.
Когда за двумя зайцами погонишься, можно обоих потерять, тем более, что Наполи давно не поднимались так высоко, и держать постоянно высокий уровень отвыкли)) здесь Скудетто более чем вероятно, чем Лига Чемпионов, Реал, МанСити, Бавария это не просто, силы нужно сохранять. А вот в следующем году, куда снова Наполи со 100% успехом пройдут, можно и побороться за 🏆
+4
-1
+3
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nugoboss
Леау игрок которому вообще нельзя пространство давать, против него надо играть на опережение или свалить чтобы не уходил, по-другому его не удержишь, своими длинными шагами любому з****** надерет. он реально хороший.
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Виталий Ан
Ответ Рашпель793
Ну сказка ещё не закончилась. Чемпионство то в кармане с вероятностью в 90%. Это уже более, чем круто для Наполи. То, что ЛЧ не взяли, так это не такая уж и беда на фоне скудетто.
Ну как сказать. Чемпионство брали и не раз. А в финале побывать были огромнейшие шансы.
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Рашпель793
Ответ Спартакус Москвакус
а ради чего чемпионство ? всегда это было престижно чтоб за ЕК поиграть помериться силами сильнейшими
А в еврокубках только чемпионы играют? Наполи и без чемпионства регулярно в еврокубках, а скудетто сто лет не было, со времён Армандыча.
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KING_OF_RUSSIA
Ответ CopaAmerica
леау реально хорош, на чм 2022 португальцыи зря посадили его в запас, надо было выпускать вместо роналду
Причем тут Роналду вообще, который на скамейке сидел сам
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Милан 737..
Теперь все силы надо бросить на Серию А, что бы не потерять место в ЛЧ на след сезон, настроение у игроков теперь отличное после выхода в полуфинал ЛЧ ☝️ ...
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Милан 737..
Молодец Леао что тут ещё сказать, сделал Наполи почти в одиночку, надеюсь что Милан все же сумеет его сохранить ...
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Виталий Ан
Закончилась сказка Наполи. Жаль. Зря расслабились в Серии А. Команда не смогла подойти в нужном тонусе и уверенности.
Почему расслабились? Игроки устали. Это нормально. Главное чтобы чемпионство взяли. А так конечно я был бы рад увидеть их в финале. Наполи в этом сезоне намного интереснее Милана и Интера.
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SWAGG
Ответ Lindeman
Отлично поживает. 12+10 в чемпе и 2+4 в лч. Станет чемпионом серии а и дальше будет прогрессировать
эта лч показала, что леау принципиально на другом уровне. лучший игрок сериала. хвича может и дальше красивые цифры набивать чтобы наполи с комфортным преимуществом брал чемпионат когда у конкурентов проблемы и никто не смог навязать борьбу. да это проблемы только милана и ост. но в больших матчах хвича и осимен не впечатляют, оба сегодня растворились и были в кармане у защей милана
для меня до сих пор загадка, как сантуш во время чм мог держать на банке леау и сделать ставку на мусор по имени жоау феликс
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CopaAmerica
Ответ KING_OF_RUSSIA
Причем тут Роналду вообще, который на скамейке сидел сам
ну почему же в групповом раунде леау выходил с банки а роналду был в основе, надо было наигрывать леау
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Julustan Bubyakin
Ответ CopaAmerica
леау реально хорош, на чм 2022 португальцыи зря посадили его в запас, надо было выпускать вместо роналду
нужно же было хайп жоау оправдывать
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nugoboss
Ответ <~Inter~>
По факту игроки Наполи отвратительно сыграли в моменте с проходом. 3 игрока могли просто сфолить, чтобы Леау не убежал. Казалось бы все в Италии знают, что на скорости его практически не остановить и лучше просто свалить ценой жёлтой карточки
Я точно так же думаю, до сих пор не могу понять, почему никто не свалил, не придержал руками или бессмысленный подкат не сделал, у нас бы хрен прошёл бы.
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badaboom
Ответ Rare Shyy
главное что ты все тащишь и вообще лучше всех? или...
В принципе, тащу норм, да
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Rare Shyy
Ответ badaboom
Я опечатался на самом деле, поздно было) но вышло смешно, сорри, не исправить уже. Агрессии нет, но вчера он обделался в решающий момент, к сожалению. Уж лкчше в чемпе 5+4, но в решающий момент тащить, а не сливаться
главное что ты все тащишь и вообще лучше всех? или...
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badaboom
Ответ otchim kaloeda
он что отабрал у тебя что-то ? от куда у тебя столько агрессии к нему?
Я опечатался на самом деле, поздно было) но вышло смешно, сорри, не исправить уже. Агрессии нет, но вчера он обделался в решающий момент, к сожалению. Уж лкчше в чемпе 5+4, но в решающий момент тащить, а не сливаться
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otchim kaloeda
Ответ badaboom
Леау с мврадонским проходом - то понятно, а как там начледник Марадоны Хуича поживает?
он что отабрал у тебя что-то ?
от куда у тебя столько агрессии к нему?
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Piston 63
Ответ Lindeman
Отлично поживает. 12+10 в чемпе и 2+4 в лч. Станет чемпионом серии а и дальше будет прогрессировать
Да да да, будет, так же как и Наполи в финале ЛЧ будет, радуйтесь, СериАл этого года, будет вашим единственным титулом на ближайшие десятилетия.
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Милан 737..
Леао конечно просто супер, но настоящий герой у Милана это был Меньян ☝️👏👏👏
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Александр Калашников
Ответ Юрий Петрищев
Когда за двумя зайцами погонишься, можно обоих потерять, тем более, что Наполи давно не поднимались так высоко, и держать постоянно высокий уровень отвыкли)) здесь Скудетто более чем вероятно, чем Лига Чемпионов, Реал, МанСити, Бавария это не просто, силы нужно сохранять. А вот в следующем году, куда снова Наполи со 100% успехом пройдут, можно и побороться за 🏆
Если удастся отбиться от покупателей в летнее ТО. А то разберут половину состава .
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