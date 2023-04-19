Леау – лучший игрок матча «Наполи» – «Милан»: «Заработал пенальти и сделал голевую передачу после марадонского прохода»

Рафаэл Леау признан лучшим игроком матча «Наполи» – «Милан» (1:1).

Таково мнение группы технических наблюдателей УЕФА по итогам ответной игры 1/4 финала чемпионов.

«Классно сыграл в атаке. Заработал пенальти и сделал голевую передачу после марадонского прохода на особом стадионе.

« » никак не мог справиться с ним, и «Милан» умело использовал его талант для выхода в полуфинал», – говорится о хавбеке « ».

Проход Леау через 3/4 поля, которым он выслал «Наполи» из ЛЧ. Вау!

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