Роман Нагучев: «Данные xG берутся из воздуха. Нельзя оценивать силу команд по ним. Это категория статистики, которую нельзя потрогать»

Теги премьер-лига Россия тактика Роман Нагучев Матч ТВ Футбол

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев раскритиковал показатель xG.

– Культ продвинутой статистики изменил репортажи?

– Да, и это супер. Ты присматриваешься к тонкостям, видишь, как меняется игра. Наука очень важна. Она систематизирует твои знания, ты понимаешь, как взаимодействуют друг с другом те или иные вещи, которые ты раньше игнорил и считал, что твоих знаний достаточно.

Перед чемпионатом мира я нашел досье на каждую сборную. Особенно меня впечатлил разбор действий Френки де Йонга. Он вроде не очень заметен, отдает ближнему, но там через несколько примеров доказывалось, что Френки – вообще везде. Он участвует почти в каждой атаке, это его главный скилл. Был пример, как он подобрал мяч у своей штрафной и меньше чем за 20 секунд через передачи доставил его к чужим воротам. Меня это захватило.

Я всегда за новые подходы. Мне только xG не очень нравится, но в перспективе тоже полезно.

– Что не так с xG?

– Да ничего особенного, просто это категория статистики, которую нельзя потрогать. Я же говорю: у меня экономическое образование, мне нужны данные, которые точно есть. Вот само определение «ожидаемые голы» – их не существует, их еще нет, они ожидаемые. Это мяч, летящий в сторону ворот.

Самый яркий пример, что это очень странная статистика: Силас из «Штутгарта» стоял перед пустыми воротами «Вердера», покатил туда мяч, и появился титр – 60% вероятности гола. Куда девались 40%?

– Этот xG дала Бундеслига, на авторитетных статистических сайтах процент был адекватный. На FBref, например, 99%.

– Все равно – откуда вообще берется эта погрешность? Какие данные делают иксджи иксджой? Это берется из воздуха. Например, удар по воротам в заблокированного игрока метров с 17 – это какая вероятность гола? А если бы там игрока не было и мяч залетел в ворота? Нужно убрать игрока, чтобы этот момент стал голевым. Перегруз переменных.

– Ты не согласен, что xG помогает объективнее оценивать ход матча?

– «Шальке» проиграл «Униону» 1:6, а XG – [2,17 – 1,05] в пользу «Шальке». Тут вообще не помогает.

Я понимаю, в чем логика xG. Не надо от xG отказываться. Я просто не понимаю, когда xG становится основным критерием оценки матча.

«Унион» с худшим xG в Бундеслиге идет в претендентах на чемпионство. И будет идти дальше. Потому что такой стиль игры: они точно знают, когда соперник даст маху, и забирают этот момент. И таких примеров очень-очень много.

Мой любимый – чемпионат «Алжира»-2013/14. За пять туров до конца команда, которая была на последнем месте, отставала от лидера на 9 очков. В итоге чемпионат выиграла команда, которая шла в зоне вылета, а самая результативная – вылетела.

Футбол – игра ситуаций. xG показывает что-то, что близко к правде. Можно увидеть парадоксы, можно использовать как часть анализа. Но нельзя брать это за основу и так оценивать силу команд, – сказал Нагучев в интервью Sports.ru.

«В России говорят: «Он старший. Слушайся». А старший, может, с ума сошел». Интервью Романа Нагучева

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34 комментария

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Xersoldat
Ответ Caniball
А мне, как человеку, который любит футбол, теорию вероятности и покер очень интересен показатель xg в матче. И очень хорошо, что он появился и на него можно посмотреть. Он так же включает в себя опасность создаваемых моментов командой. По нему можно делать выводы по построению игры в атаке. Например, видно, что Ростов со своим 7-8 xg и унылой игры, а только за счет аномального числа пенальти (побит рекорд к 21ому туру), явно перебрал очков.
Тут в зависимости от статы. Если брать xG с игры - то перебрали. С учетом пенальти и 0,75xG за каждый - все ок
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Саша Казанов
Ответ Caniball
А мне, как человеку, который любит футбол, теорию вероятности и покер очень интересен показатель xg в матче. И очень хорошо, что он появился и на него можно посмотреть. Он так же включает в себя опасность создаваемых моментов командой. По нему можно делать выводы по построению игры в атаке. Например, видно, что Ростов со своим 7-8 xg и унылой игры, а только за счет аномального числа пенальти (побит рекорд к 21ому туру), явно перебрал очков.
А пенальти это везение что ли просто? Или заговор? Или куплены? Почему перебрал?
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Алексей Ненахов
Ответ Amalfitano
Генич сел в машину к Нагучеву и кротко сказал: - Трогай! Нагучев потрогал и у него вырвалось: - Огого!
И увидел голову Канделаки под рулём
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All-Eyes On-Me
Согласен по Де Йонгу. Но хотел бы не в тему отметить в этом плане еще Тео Эрнандеса по вчерашней игре. это что-то ВЫДАЮЩЕЕСЯ
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Плакса Джон ушел налево
Ответ CriminalJoint62
Он не знает о чем говорит. Конечно, в отдельном взятом матче xG не показатель, но на дистанции вполне себе
Еще один адепт на дистанции, запишу тебя в список к недобрал и перебрал очков 😂
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BIGG_BOSS
Ответ МТБ
Ну, из воздуха они не берутся, но это действительно достаточно условная метрика. Не понимаю, почему её так превозносят. Факт в том, что что это ваше хГ будет считать удар с 25 метров по пустым воротам менее опасным, чем удар из штрафной, но из не особо удобной ситуации, с кучей соперников. Смотришь потом - о, у этой команды высокий хГ, а у этой не очень, смотришь моменты - блин, вот тут забить было реально сложнее, а вот тут проще. Но выводы делаются весьма корявые
немного подправлю - там будет учитываться что вратаря нет в воротах при ударе с 25 метров, и будет учитываться куча соперников при ударе из штрафной....
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Caniball
Ответ Xersoldat
На все вопросы который Нагучев задает можно найти ответ в Гугле за 5 минут. Там есть и про то как xg считается и как не него влияет позиция бьющего и преграды. Вообще это очень дилетантский подход - xG один из сотен показателей которые накладываются на футбольный матч. То что только по нему нельзя ничего определить - не новость, а факт. XG полезен только в купе с другими параметрами и просмотром. А если Нагучеву нужен один параметры для оценки результата - то это в школу аналитики Григоря Черданцева где на входе написано «счет на табло».
А мне, как человеку, который любит футбол, теорию вероятности и покер очень интересен показатель xg в матче. И очень хорошо, что он появился и на него можно посмотреть.
Он так же включает в себя опасность создаваемых моментов командой.
По нему можно делать выводы по построению игры в атаке.
Например, видно, что Ростов со своим 7-8 xg и унылой игры, а только за счет аномального числа пенальти (побит рекорд к 21ому туру), явно перебрал очков.
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mj23.net
Ответ CriminalJoint62
Он не знает о чем говорит. Конечно, в отдельном взятом матче xG не показатель, но на дистанции вполне себе
Вы вообще читали вью?) Смотрите на вашу работающую модель на дистанции.
https://understat.com/league/Bundesliga/2022
У Баварии работает, с ней все понятно. А вот дальше не очень. Юнион должен быть на 13м месте.
В Испании Реал должен идти вровень по очкам с Барсой!) Якобы Барса перебрала 13 очков.
Ливерпуль становился чемпионом АПЛ, перебрав 25 очков по гениальной модели xG. Четверть всех очков перебрали. Это xD видимо, а не xG.
Смысл в том, что ход игры и стиль команды, когда команда переключает передачи и может играть, опираясь на ход матча, может серьезно повлиять на модель. Что логично. К тому же модели видимо разные. К примеру по модели infogol Реал выбил 2.50 xG с Челси. Беда, что в эти 2.50 входит первый удар Винисиуса в 0.44, который отбил Кепа, который потом добил Бензема своим ударом в 0.76. Почему модель суммирует удары в одной атаке? Я помню как в матче МЮ модель просуммировала три удара корявых манков, выбив больше единицы xG, хотя они так и не забили вообще.
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МТБ
Ответ Петроград
Вроде, и правда иногда оценки xG - лютый бред. Бывает, смотрю график по времени, сравниваю моменты и поражаюсь, как абсолютно идентичные эпизоды можно оценивать с разницей в 2-3 раза. С другой, это попытка дать более глубокий анализ игры. Да, она неидеальна, но в большинстве случаев представление даёт. Хороший пример - матч Сербия - Россия, когда наши влетели 0:5, но по ходу игры абсолютно не было ощущения втаптывания в газон. В итоге по xG Россия набила больше аж на балл.
Да, это попытка. И метрика не просто не идеальна, а весьма слаба, устарела её методика (притом даже все методики), а самое стрёмное, что эту метрику не просто не развивают и не пересматривают, но почему-то назначили чуть-ли не главной, а не одним из, хотя она сбоит адово.

И ваш пример, это как раз пример корявости оценок. Метрика живёт в вакууме и даст хорошую точность ну разве что при тренировке ударов нападающим, но в игре она игнорирует слишком многое.
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Евгений Махнанов
Ответ arspurs9
Как иксджи поможет получить объективно представление о матче не глядя, в отличии от других показателей?)
Например, может показать, что у команды хреново с реализацией моментов.
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Евгений Махнанов
Ответ rigobersong
Из всех анализов и продвинутых статистик, мне больше всего нравились ТТД Бубнова и его подача материала, особенно когда они с Нобелем на радио спорт это обсуждали:))
Да, было здорово. Ставишь всем дуойки и готов обзор.
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МТБ
Ответ CriminalJoint62
Он не знает о чем говорит. Конечно, в отдельном взятом матче xG не показатель, но на дистанции вполне себе
И на дистанции тоже нет. хГ слишком некорректно считается по всем методикам, что я знаю.
Грубо говоря, хГ это сильно условная и примитивная метрика.
И как раз она на глазок может сказать, насколько в отдельно взятом матче было опасно (ну, как там говорят, счёт по игре или нет), но на дистанции это совершенно нелепые цифры.
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МТБ
Ну, из воздуха они не берутся, но это действительно достаточно условная метрика. Не понимаю, почему её так превозносят. Факт в том, что что это ваше хГ будет считать удар с 25 метров по пустым воротам менее опасным, чем удар из штрафной, но из не особо удобной ситуации, с кучей соперников. Смотришь потом - о, у этой команды высокий хГ, а у этой не очень, смотришь моменты - блин, вот тут забить было реально сложнее, а вот тут проще. Но выводы делаются весьма корявые
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Парень со двора Шмурнова
Ответ Amalfitano
Генич сел в машину к Нагучеву и кротко сказал: - Трогай! Нагучев потрогал и у него вырвалось: - Огого!
Бл…стяще!

(Спортц, пожалуйста, проявите благоразумие - это цитата и она не заслуживает бан аккаунта на 72 часа, благодарю)
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Jaxongir Shodiev
Ваши xG ничто, когда Генич делает прогноз
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teto
Если Нагучев экономист, то должен уметь работать с вероятностями, потому что вероятности - это и риски и возможности, которые экономисты и просчитывают. xG - это вероятность забить гол.
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arspurs9
Ответ Xersoldat
На все вопросы который Нагучев задает можно найти ответ в Гугле за 5 минут. Там есть и про то как xg считается и как не него влияет позиция бьющего и преграды. Вообще это очень дилетантский подход - xG один из сотен показателей которые накладываются на футбольный матч. То что только по нему нельзя ничего определить - не новость, а факт. XG полезен только в купе с другими параметрами и просмотром. А если Нагучеву нужен один параметры для оценки результата - то это в школу аналитики Григоря Черданцева где на входе написано «счет на табло».
Так вроде у него и посыл, что нельзя оценивать только по этому одному показателю все, как делают некоторые местные комментаторы.
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MonkeyMeister
Если он не понимает как это работает и для чего - это не значит, что это плохо.
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arspurs9
Ответ Артур Азимов
xG - это не идеальный показатель точности оценки качества голевых моментов, выраженный в цифровом формате. Но на данный момент это лучший способ такой оценки. Чем точнее xG (или любой другой подобный показатель), тем проще получить объективное представление о происходящем в матче, даже не посмотрев на него ни минуты! P.S. Это у тебя мысли берутся из воздуха, комментатор блин.
Как иксджи поможет получить объективно представление о матче не глядя, в отличии от других показателей?)
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Артур Азимов
xG - это не идеальный показатель точности оценки качества голевых моментов, выраженный в цифровом формате. Но на данный момент это лучший способ такой оценки. Чем точнее xG (или любой другой подобный показатель), тем проще получить объективное представление о происходящем в матче, даже не посмотрев на него ни минуты!
P.S. Это у тебя мысли берутся из воздуха, комментатор блин.
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green4
Ответ Amalfitano
Нагучев сейчас подорвал основу работу целой плеяды "гениальных" футбольных аналитикрв спортса. Некто по имени Владислав Л. возможно даже устроит ему тёмную.😁😁😁
Л превращается в П
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green4
Редко бываю с ним согласен, но тут, прям в точку
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Amalfitano
Ответ Red_Marlboro_
Нагучев:"У Генича стоит,жаль что нельзя потрогать"
Генич сел в машину к Нагучеву и кротко сказал:
- Трогай!
Нагучев потрогал и у него вырвалось:
- Огого!
+15
-3
+12
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Amalfitano
Нагучев сейчас подорвал основу работу целой плеяды "гениальных" футбольных аналитикрв спортса. Некто по имени Владислав Л. возможно даже устроит ему тёмную.😁😁😁
+1
-2
-1
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Xersoldat
На все вопросы который Нагучев задает можно найти ответ в Гугле за 5 минут.
Там есть и про то как xg считается и как не него влияет позиция бьющего и преграды.

Вообще это очень дилетантский подход - xG один из сотен показателей которые накладываются на футбольный матч. То что только по нему нельзя ничего определить - не новость, а факт. XG полезен только в купе с другими параметрами и просмотром.

А если Нагучеву нужен один параметры для оценки результата - то это в школу аналитики Григоря Черданцева где на входе написано «счет на табло».
+18
-7
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