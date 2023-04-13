Роман Нагучев: «Данные xG берутся из воздуха. Нельзя оценивать силу команд по ним. Это категория статистики, которую нельзя потрогать»
Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев раскритиковал показатель xG.
– Культ продвинутой статистики изменил репортажи?
– Да, и это супер. Ты присматриваешься к тонкостям, видишь, как меняется игра. Наука очень важна. Она систематизирует твои знания, ты понимаешь, как взаимодействуют друг с другом те или иные вещи, которые ты раньше игнорил и считал, что твоих знаний достаточно.
Перед чемпионатом мира я нашел досье на каждую сборную. Особенно меня впечатлил разбор действий Френки де Йонга. Он вроде не очень заметен, отдает ближнему, но там через несколько примеров доказывалось, что Френки – вообще везде. Он участвует почти в каждой атаке, это его главный скилл. Был пример, как он подобрал мяч у своей штрафной и меньше чем за 20 секунд через передачи доставил его к чужим воротам. Меня это захватило.
Я всегда за новые подходы. Мне только xG не очень нравится, но в перспективе тоже полезно.
– Что не так с xG?
– Да ничего особенного, просто это категория статистики, которую нельзя потрогать. Я же говорю: у меня экономическое образование, мне нужны данные, которые точно есть. Вот само определение «ожидаемые голы» – их не существует, их еще нет, они ожидаемые. Это мяч, летящий в сторону ворот.
Самый яркий пример, что это очень странная статистика: Силас из «Штутгарта» стоял перед пустыми воротами «Вердера», покатил туда мяч, и появился титр – 60% вероятности гола. Куда девались 40%?
– Этот xG дала Бундеслига, на авторитетных статистических сайтах процент был адекватный. На FBref, например, 99%.
– Все равно – откуда вообще берется эта погрешность? Какие данные делают иксджи иксджой? Это берется из воздуха. Например, удар по воротам в заблокированного игрока метров с 17 – это какая вероятность гола? А если бы там игрока не было и мяч залетел в ворота? Нужно убрать игрока, чтобы этот момент стал голевым. Перегруз переменных.
– Ты не согласен, что xG помогает объективнее оценивать ход матча?
– «Шальке» проиграл «Униону» 1:6, а XG – [2,17 – 1,05] в пользу «Шальке». Тут вообще не помогает.
Я понимаю, в чем логика xG. Не надо от xG отказываться. Я просто не понимаю, когда xG становится основным критерием оценки матча.
«Унион» с худшим xG в Бундеслиге идет в претендентах на чемпионство. И будет идти дальше. Потому что такой стиль игры: они точно знают, когда соперник даст маху, и забирают этот момент. И таких примеров очень-очень много.
Мой любимый – чемпионат «Алжира»-2013/14. За пять туров до конца команда, которая была на последнем месте, отставала от лидера на 9 очков. В итоге чемпионат выиграла команда, которая шла в зоне вылета, а самая результативная – вылетела.
Футбол – игра ситуаций. xG показывает что-то, что близко к правде. Можно увидеть парадоксы, можно использовать как часть анализа. Но нельзя брать это за основу и так оценивать силу команд, – сказал Нагучев в интервью Sports.ru.
«В России говорят: «Он старший. Слушайся». А старший, может, с ума сошел». Интервью Романа Нагучева
Он так же включает в себя опасность создаваемых моментов командой.
По нему можно делать выводы по построению игры в атаке.
Например, видно, что Ростов со своим 7-8 xg и унылой игры, а только за счет аномального числа пенальти (побит рекорд к 21ому туру), явно перебрал очков.
https://understat.com/league/Bundesliga/2022
У Баварии работает, с ней все понятно. А вот дальше не очень. Юнион должен быть на 13м месте.
В Испании Реал должен идти вровень по очкам с Барсой!) Якобы Барса перебрала 13 очков.
Ливерпуль становился чемпионом АПЛ, перебрав 25 очков по гениальной модели xG. Четверть всех очков перебрали. Это xD видимо, а не xG.
Смысл в том, что ход игры и стиль команды, когда команда переключает передачи и может играть, опираясь на ход матча, может серьезно повлиять на модель. Что логично. К тому же модели видимо разные. К примеру по модели infogol Реал выбил 2.50 xG с Челси. Беда, что в эти 2.50 входит первый удар Винисиуса в 0.44, который отбил Кепа, который потом добил Бензема своим ударом в 0.76. Почему модель суммирует удары в одной атаке? Я помню как в матче МЮ модель просуммировала три удара корявых манков, выбив больше единицы xG, хотя они так и не забили вообще.
И ваш пример, это как раз пример корявости оценок. Метрика живёт в вакууме и даст хорошую точность ну разве что при тренировке ударов нападающим, но в игре она игнорирует слишком многое.
Грубо говоря, хГ это сильно условная и примитивная метрика.
И как раз она на глазок может сказать, насколько в отдельно взятом матче было опасно (ну, как там говорят, счёт по игре или нет), но на дистанции это совершенно нелепые цифры.
(Спортц, пожалуйста, проявите благоразумие - это цитата и она не заслуживает бан аккаунта на 72 часа, благодарю)
P.S. Это у тебя мысли берутся из воздуха, комментатор блин.
- Трогай!
Нагучев потрогал и у него вырвалось:
- Огого!
Там есть и про то как xg считается и как не него влияет позиция бьющего и преграды.
Вообще это очень дилетантский подход - xG один из сотен показателей которые накладываются на футбольный матч. То что только по нему нельзя ничего определить - не новость, а факт. XG полезен только в купе с другими параметрами и просмотром.
А если Нагучеву нужен один параметры для оценки результата - то это в школу аналитики Григоря Черданцева где на входе написано «счет на табло».