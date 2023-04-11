«Кержаков должен понять, что такое быть тренером. Его рекорд – десятиминутная тренировка, некоторые игроки жаловались». Генменеджер «Кармиотиссы» об Александре

В «Кармиотиссе» остались крайне недовольны работой Александра Кержакова.

В начале апреля Кержаков покинул пост главного тренера «Кармиотиссы». В 6 матчах под его руководством кипрский клуб одержал лишь одну победу. Впоследствии Кержаков рассказал, что принял решение подать в отставку из-за недовольства условиями работы.

«Кержаков – большая звезда российского футбола, великий игрок и хороший парень. Но он должен понять, что такое быть тренером. Мне казалось, что он не понимает, в чем заключалась его работа. Вместо разбора соперника предпочитал ходить на рыбалку. Его рекорд – десятиминутная тренировка.

Некоторые футболисты из команды жаловались, что не получали достаточно тренировочного времени. Пунин (владелец «Кармиотиссы» – Sports.ru) доверял ему, но результаты говорят сами за себя – одна победа, ничья и четыре поражения», – сказал генеральный менеджер клуба Антонис Антониус.

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