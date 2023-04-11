«Кержаков должен понять, что такое быть тренером. Его рекорд – десятиминутная тренировка, некоторые игроки жаловались». Генменеджер «Кармиотиссы» об Александре

Теги премьер-лига Россия Александр Кержаков высшая лига Кипр Кармиотисса Чемпионат.com Футбол

В «Кармиотиссе» остались крайне недовольны работой Александра Кержакова.

В начале апреля Кержаков покинул пост главного тренера «Кармиотиссы». В 6 матчах под его руководством кипрский клуб одержал лишь одну победу. Впоследствии Кержаков рассказал, что принял решение подать в отставку из-за недовольства условиями работы.

«Кержаков – большая звезда российского футбола, великий игрок и хороший парень. Но он должен понять, что такое быть тренером. Мне казалось, что он не понимает, в чем заключалась его работа. Вместо разбора соперника предпочитал ходить на рыбалку. Его рекорд – десятиминутная тренировка.

Некоторые футболисты из команды жаловались, что не получали достаточно тренировочного времени. Пунин (владелец «Кармиотиссы» – Sports.ru) доверял ему, но результаты говорят сами за себя – одна победа, ничья и четыре поражения», – сказал генеральный менеджер клуба Антонис Антониус.

«Владелец зашел в раздевалку и сделал замены вместо меня». Интервью Кержакова о беспределе и обмане на Кипре

41 комментарий

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Slavnov
Ответ Konstantin Frolov
Не хило у них бомбануло, до сих пор остановиться не могут
Это одно,вчерашнее интервью,точнее звонок рф прессы,разбитое на миллион частей
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Кино Музыка
Можно долго ругать киприотов, но одну победу в 6 матчах так вот сходу не игнорируются.
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A&G 1993
Ответ Марат Люсьеныч
Вот бы на матч сделали передачу с Мостовым, Дзюбой и этим Антонимусом. Рейтинги бы были
Мостовой,Дзюба,Аленичев,Аршавин,Быстров,Канчельскис,Широков,Слуцкий и Карпин...Вот где было бы шоу если бы они собрались все вместе разок)
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Stannis_Baratheon
Ответ Phantom1289
Не совсем понимаю. А почему все именно на представителей клуба набросились. Почему все считают, что слова Кержакова истинная правда, а эти все врут. Ну как бы действительно результат работы Кержакова есть. Про то, что с ним не рассчитались до конца, Кержаков получается тоже соврал.
Ты поверил киприотам и уверенно пишешь, что Кержаков соврал. И чем ты отличаешься от тех, кто верит Кержакову?
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Konstantin Meerov
Саня не умеет обманывать. Он парень прямой и честный, поэтому всегда в качестве жертвы
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Michael Boldyrev
Мне, кажется, этот безвестный киприот даже резюме
Кержакова-тренера не читал))

P.S. С другой стороны, прикольно будет, если теперь "Карамиотисса" выигрывать начнет.
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Марат Люсьеныч
Ответ Бухгалтер2021
перебежчиков ни где не уважают
а куда он перебежал?
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Марат Люсьеныч
Вот бы на матч сделали передачу с Мостовым, Дзюбой и этим Антонимусом. Рейтинги бы были
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Несусветный Папаша
По моим данным его настоящее имя Засракис Пападакис
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-1
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Maxim Printsev
Хорошо хоть Антониус с Пуниным в футболе разбираются хорошо. Если бы не эти 33 уволенные тренеришки, давно бы на 1-м месте постоянно шли и уже шумели в ЛЧ.
Или я что-то не правильно понял?
+9
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+9
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Awesom
Он просто был в шоке от происходящего и не мог больше тренировку проводить
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Mazzari2.0
Так и игроки может жаловались, что целых 10 минут?) погода жаркая, пиво греется
+3
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svft
анекдоты теперь начинаются так: уехал Кержаков на рыбалку...
+3
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maximilian_15
Спросить бы мнение у Губочана с которым они не один год вместе играли, но по понятным причинам, если он хочет там играть, то промолчит...
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RayRay
Там его вью на неделю раскидали или он неугомонный - каждый день на спортс звонит , дополняет будни тренера ?)
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Бухгалтер2021
Ответ Андрей Лоел
Это даже на Кипре не уважают!)
перебежчиков ни где не уважают
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Бухгалтер2021
керж как тренер по сути как и мостовой.полный 0
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VV Vvvv
Ответ Владимир Владимирович
Комментарий удален пользователем
Сомневаюсь в словах этого менеджера), бьёт вдогонку))), похоже кинули они Сашу. Теперь Кержаков и не там стоял и не то свистел.)))))
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Ответ justbored
Где вы углядели в нём задатки тренера? Эксперт на МатчТВ- это возможный пик постфутбольной карьеры.
НН был неплох. По результатам. Я не говорю про "фирменный тренерский стиль", это был автобус с контратаками, которому ещё и везло, но для команды, которая слабее по составу нежели другие, это единственный способ добиваться каких-то результатов. Можно, конечно, поиграть в Гвардиолу и тактически всех переиграть, как Гогниев, но вынимать при этом по 5-6 мячей из своей сетки за матч
+3
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Daniil Skidan
смотрите, кто заговорил))

таким явлениям, как Кармиотисса, не место в футболе. И кейс с Кержаковым 100% отсечет для них возможность взять тренера с постсоветского пространства, что важно для русского владельца.

а европейские тренеры за пределы кипрских топ-5 не поедут, только ноунеймы мутные
+6
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+6
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Bashibuzuck
Деньги Кержу отдайте, а потом разглагольствуйте😠
+12
-1
+11
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Sinister Kid
О, новая серия моего любимого сериала: "Связанные Кармиотиссой"
+4
0
+4
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Zatvornick
Так и не понял почему у него имя Антонис Антониус, а не Антониус Антониус.
+8
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adamx
Ответ Владимир Владимирович
Комментарий удален пользователем
И почему неопытный тогда? Два клуба - это уже немало.
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Андрей Лоел
Это даже на Кипре не уважают!)
+3
-3
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