Спаллетти о победе над «Лечче»: «Это дает «Наполи» возможность спокойно готовиться к следующим матчам»

Лучано Спаллетти оценил победу «Наполи» над «Лечче» (2:1) в Серии А

«На «Виа дель Маре» тяжело играть, и у « » были хорошие результаты против всех больших клубов. Это хорошо организованная команда, которая в важных ситуациях отдает все силы.

Я сказал Барони (главный тренер «Лечче» – прим. Sports.ru), что мы изучили его команду, но взять очки было нелегко. У нас несколько игроков были не полностью готовы, но этот результат дает нам возможность спокойно готовиться к следующим матчам», – сказал главный тренер « ».

В среду неаполитанцы сыграют в гостях с «Миланом» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.