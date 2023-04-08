Спаллетти о победе над «Лечче»: «Это дает «Наполи» возможность спокойно готовиться к следующим матчам»

Теги Лучано Спаллетти серия А Италия Наполи Лечче Футбол

Лучано Спаллетти оценил победу «Наполи» над «Лечче» (2:1) в Серии А

«На «Виа дель Маре» тяжело играть, и у «Лечче» были хорошие результаты против всех больших клубов. Это хорошо организованная команда, которая в важных ситуациях отдает все силы.

Я сказал Барони (главный тренер «Лечче» – прим. Sports.ru), что мы изучили его команду, но взять очки было нелегко. У нас несколько игроков были не полностью готовы, но этот результат дает нам возможность спокойно готовиться к следующим матчам», – сказал главный тренер «Наполи».

В среду неаполитанцы сыграют в гостях с «Миланом» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

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