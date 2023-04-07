Мозес о формате Кубка России: «Простите, но я так и не понял схемы. Многие пытались объяснить – бесполезно!»
Футболист «Спартака» Виктор Мозес признался, что не разобрался в формате Фонбет Кубка России
– Мы уступили «Уралу» в Екатеринбурге и выбыли из Пути РПЛ, но продолжим борьбу за Кубок России в Пути регионов. Как тебе новый формат турнира?
– Простите, но я так и не понял этой схемы.
Мне уже многие пытались объяснить – бесполезно! (смеется)
Но вроде бы теперь все ясно: нам нужно просто выиграть все оставшиеся матчи, чтобы оказаться в финале. Как в прошлом сезоне, – сказал полузащитник «Спартака».
Красно-белые сыграют с «Акроном» на выезде во втором этапе полуфинала Пути регионов.
Сетка Кубка России: где теперь «Спартак», «Краснодар» и «Акрон»?
Например, ESL Pro League в кс го и Dota Pro Circuit в доте. Никто не называет это кубковыми турнирами.
Отличная схема получается )
Похоже надо такую белиберду и в чемпе вводить, что-бы непонятней было...