Мозес о формате Кубка России: «Простите, но я так и не понял схемы. Многие пытались объяснить – бесполезно!»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Виктор Мозес Футбол

Футболист «Спартака» Виктор Мозес признался, что не разобрался в формате Фонбет Кубка России

– Мы уступили «Уралу» в Екатеринбурге и выбыли из Пути РПЛ, но продолжим борьбу за Кубок России в Пути регионов. Как тебе новый формат турнира?

– Простите, но я так и не понял этой схемы.

Мне уже многие пытались объяснить – бесполезно! (смеется) 

Но вроде бы теперь все ясно: нам нужно просто выиграть все оставшиеся матчи, чтобы оказаться в финале. Как в прошлом сезоне, – сказал полузащитник «Спартака».

Красно-белые сыграют с «Акроном» на выезде во втором этапе полуфинала Пути регионов.

Сетка Кубка России: где теперь «Спартак», «Краснодар» и «Акрон»?

33 комментария

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Ashot Rager
Ответ Mihail0910
Проблема в отсутствии кубковой борьбы как таковой. Этот турнир нужно назвать "дабл шанс" например, как в покере. А кубок это когда одна команда проигрывает и вылетает, а не переходит туда, где соперники слабее объективно. Это я про Спартак, хоть и являюсь болельщиком данного клуба. Естественно лучше сыграть с Акроном и условными Крыльями, чем 2 матча с конями.
Показательно и то, что киберспорте такие турниры называются чаще всего не кубками, а лигами (или чемпионатами)

Например, ESL Pro League в кс го и Dota Pro Circuit в доте. Никто не называет это кубковыми турнирами.
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Михаил Тихомиров
Ответ Оригинальный Ник
Мне сам концепт второго шанса не нравится, что при вылете ты вылетаешь в нижнюю сетку, а не насовсем, это даёт жирное преимущество сильным клубам. Для ево по Теккену это может хорошо смотреться, а в футболе странно
Жирное преимущество в итоге получили Локомотив, Зенит, Динамо и Ростов?
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Dolphin Alex
Я и не пытался вникнуть. Понятно, что это шляпа. Чекист уничтожил всё и футбол не исключение.
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Mortimer1
Ответ Юлия Закаблукова
Тебе повезло, меня заминусовали вчера, когда я выразила такое же мнение, но мне все равно
И правильно сделали)
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Альтависта
Ответ alex_fanat_cska
Он подходит для клубов РФПЛ, у которых из календаря пропали еврокубки. Для низших лиг турнир стал гораздо сложнее, это да
Ну тогда логично было создать отдельный кубок РПЛ и не поганить классический розыгрыш кубка, где у маленьких клубов было больше шансов выстрелить против топов.
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Mihail0910
Ответ KingOfTheDivan
А в чем именно проблема?
Проблема в отсутствии кубковой борьбы как таковой. Этот турнир нужно назвать "дабл шанс" например, как в покере. А кубок это когда одна команда проигрывает и вылетает, а не переходит туда, где соперники слабее объективно. Это я про Спартак, хоть и являюсь болельщиком данного клуба. Естественно лучше сыграть с Акроном и условными Крыльями, чем 2 матча с конями.
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Саша Пушкин
Ответ onegin2007
Цель такого кубка, это заполнить образовавшийся вакуум.
Кто общается с этим Мозесом, скиньте ему уже ссылку на статью Спортса про формат нынешнего кубка.
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Магомед Саид Амирханов
А чё тут понимать,выигривай все матчи и кубок наш,т.е Спартака!
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Хей-Хо, а ну пошли!
ТЖХ)
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Древний спартач
Витя , так в РФС сами разобраться не могу что наворотили .
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alex_fanat_cska
Ответ Оригинальный Ник
Очевидно, что созданный для киберзадротов формат double elimination не подходит для футбольного кубкового турнира. В следующем сезоне этот цирк нужно отменять
Он подходит для клубов РФПЛ, у которых из календаря пропали еврокубки. Для низших лиг турнир стал гораздо сложнее, это да
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Магомед Саид Амирханов
Ответ PIT-BUL
Честно Витя но я тоже не понял. Пока Википедию 40 раз не прочитал на эту тему. А то смотрю Кубок! Зенит вылетел из кубка. Но вылетел он не с кубка а в другой путь. Спартак проиграл в полуфинале уже, думаю ну все. Аааааа нееееет, он и с полуфинала перешёл на какой то путь. Следующий кубок России начну с финала смотреть чтобы голову не забивать
🤣🤣🤣
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Александр Белов
У меня отлично по мат анализу и дифурам и даже я не разобрался с этим форматом😂😂😂
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spartak-v
Ответ василий иванов
да ты и сам не понял) проиграть можно, но 1 раз!
Два раза)
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Павел Ермаков
Я поражаюсь.Вокруг одни деревянные.
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Three Days Grace
Ответ Оригинальный Ник
Очевидно, что созданный для киберзадротов формат double elimination не подходит для футбольного кубкового турнира. В следующем сезоне этот цирк нужно отменять
очевидно, что для консерв такой формат не подходит. Нужно оставлять и давать клубам, которые лишились еврокубков, зарабатывать деньги. Да и турнир получается просто прекрасный
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Оригинальный Ник
Ответ KingOfTheDivan
А в чем именно проблема?
Мне сам концепт второго шанса не нравится, что при вылете ты вылетаешь в нижнюю сетку, а не насовсем, это даёт жирное преимущество сильным клубам. Для ево по Теккену это может хорошо смотреться, а в футболе странно
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Юлия Закаблукова
Ответ Оригинальный Ник
Очевидно, что созданный для киберзадротов формат double elimination не подходит для футбольного кубкового турнира. В следующем сезоне этот цирк нужно отменять
Тебе повезло, меня заминусовали вчера, когда я выразила такое же мнение, но мне все равно
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Сыр ,,Дружба,,
Ответ василий иванов
да ты и сам не понял) проиграть можно, но 1 раз!
Ты видимо не понял что я написал, да ещё с юмором😁 Я говорю, не нужно в схемах париться, просто выигрывать всё.....и будет финал
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Overkiller
То есть даже сами игроки не понимают за что они вообще бьются в конкретном матче. Что неудивительно, ибо и журналисты и обычные болельщики зачастую не сообразят "кто кого, зачем и что вообще потом"
Отличная схема получается )
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инок
Тоже не понимаю всех этих путей в кубковых играх, это все что угодно, но не кубковый турнир.
Похоже надо такую белиберду и в чемпе вводить, что-бы непонятней было...
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Классный руководитель
Нормальный формат придумали!!! много игр, тем более играть только самим с собой
+4
-3
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Red Line
Ответ василий иванов
да ты и сам не понял) проиграть можно, но 1 раз!
какой же это тогда кубок?)
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-4
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KingOfTheDivan
Ответ Оригинальный Ник
Очевидно, что созданный для киберзадротов формат double elimination не подходит для футбольного кубкового турнира. В следующем сезоне этот цирк нужно отменять
А в чем именно проблема?
+20
-5
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Ильдар Фарукшин
Витек не переживай ты не один. Ещё чуть чуть и поймём или увидим 😊
+4
-3
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