«Арсенал» опережает «МЮ» на много миль, и тен Хаг просто завидует». Саттон о жалобах тренера на травмы

Теги Манчестер Юнайтед Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Крис Саттон Эрик тен Хаг Футбол

Крис Саттон считает, что Эрик тен Хаг завидует успехам «Арсенала».

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» заявил, что «канониры» почти не сталкивались с травмами и дисквалификациями, в то время как манкунианцы лишь раз готовились к игре в полном составе.

«Это, вполне возможно, нотки зависти со стороны тен Хага. Я не думаю, что можно говорить, будто «Арсеналу» везло с травмами.

Очевидно, игроки все делают правильно, усердно работают, должным образом разминаются. А потом правильно работают над своим состоянием после матчей. Не хочу сказать, что футболисты «МЮ» делают что-то другое, просто в некоторых сезонах у вас больше травм, чем в других.

Но «Арсенал» играет хорошо и пользуется этой стабильностью состава. Тен Хаг хорошо поработал, однако он, вероятно, завидует, глядя на «Арсенал», который на данный момент на много миль опережает «МЮ», – сказал экс-форвард «Челси» BettingSites.

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wekil Halylow
Ответ Dm Kznts
почему у тебя столько ошибок в русском?
Потому что не Русский
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Ответ Wekil Halylow
тогда ответ почему тен хаг говарил это? и я думаю ты кончаеш от плюсиков.
почему у тебя столько ошибок в русском?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виьалий
Жезус, Партей и Смит-роу ниче компашка. Так типа левые парни. Смешно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wekil Halylow
Ответ Los Galácticos
Напомню что МЮ уже взял один трофей, хоть и не очень престижный, и еще уверенно играет в кубке Англии и ЛЕ, а так же практически точно будет в топ-4 по итогу сезона. Так что вряд ли у Тен Хага есть повод завидовать, причем Арсенал пока еще тоже не стал чемпионом.
тогда ответ почему тен хаг говарил это? и я думаю ты кончаеш от плюсиков.
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tsamourlidis_mufc
Кто он?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wekil Halylow
7 хагу лучше поговарит своими игроками насчёт красних карточек а не говорит о других клубах
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NottinghamForest79
все верно.. с приходом АРТЕТЫ не покупают брусков за 100 лям и санчо ХАРРИ 85 и БИССАКУ ЗА 50 ЛЯМ
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Ага, вот только Тен Хаг не болтается на 5-8 местах как Артета в свое время, а уверенно идет на 3 месте. Уже в следующем сезоне Арсенал как и положено будет ниже МЮ)
+5
-8
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Напомню что МЮ уже взял один трофей, хоть и не очень престижный, и еще уверенно играет в кубке Англии и ЛЕ, а так же практически точно будет в топ-4 по итогу сезона. Так что вряд ли у Тен Хага есть повод завидовать, причем Арсенал пока еще тоже не стал чемпионом.
+21
-6
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий