«Арсенал» опережает «МЮ» на много миль, и тен Хаг просто завидует». Саттон о жалобах тренера на травмы

считает, что тен Хаг завидует успехам « ».

Ранее главный тренер « » заявил, что «канониры» почти не сталкивались с травмами и дисквалификациями, в то время как манкунианцы лишь раз готовились к игре в полном составе.

«Это, вполне возможно, нотки зависти со стороны тен Хага. Я не думаю, что можно говорить, будто «Арсеналу» везло с травмами.

Очевидно, игроки все делают правильно, усердно работают, должным образом разминаются. А потом правильно работают над своим состоянием после матчей. Не хочу сказать, что футболисты «МЮ» делают что-то другое, просто в некоторых сезонах у вас больше травм, чем в других.

Но «Арсенал» играет хорошо и пользуется этой стабильностью состава. Тен Хаг хорошо поработал, однако он, вероятно, завидует, глядя на «Арсенал», который на данный момент на много миль опережает «МЮ», – сказал экс-форвард «Челси» BettingSites.