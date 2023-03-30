«Арсенал» опережает «МЮ» на много миль, и тен Хаг просто завидует». Саттон о жалобах тренера на травмы
Крис Саттон считает, что Эрик тен Хаг завидует успехам «Арсенала».
Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» заявил, что «канониры» почти не сталкивались с травмами и дисквалификациями, в то время как манкунианцы лишь раз готовились к игре в полном составе.
«Это, вполне возможно, нотки зависти со стороны тен Хага. Я не думаю, что можно говорить, будто «Арсеналу» везло с травмами.
Очевидно, игроки все делают правильно, усердно работают, должным образом разминаются. А потом правильно работают над своим состоянием после матчей. Не хочу сказать, что футболисты «МЮ» делают что-то другое, просто в некоторых сезонах у вас больше травм, чем в других.
Но «Арсенал» играет хорошо и пользуется этой стабильностью состава. Тен Хаг хорошо поработал, однако он, вероятно, завидует, глядя на «Арсенал», который на данный момент на много миль опережает «МЮ», – сказал экс-форвард «Челси» BettingSites.
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