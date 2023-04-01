Мостовой о дубле Дзюбы: «Повод еще раз посмеяться над экспертами, зачехляющими его. Больше слушайте людей из «клуба знатоков», они просто чешут языком»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Александр Мостовой Пари НН Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой высказался о дубле Артема Дзюбы.

Нападающий «Локомотива» забил 2 мяча в матче против «Пари НН» в 21-м туре Мир РПЛ (4:0).

«Еще раз повод посмеяться над экспертами, которые Дзюбу зачехлили и зачехляют. А он вышел, положил два хороших мяча – теперь спокойно отдыхает.

Больше слушайте людей из «клуба знатоков», которые просто чешут языком», – сказал «Чемпионату» бывший полузащитник сборной России. 

«Хочется посмеяться над людьми, которые недавно говорили, что Дзюба никакой. У нас часто дают комментарии персоны, которые не разбираются в футболе, это просто смешно.

В нашем чемпионате Дзюба может спокойно играть еще лет 5, если захочет. Дзюба не нужен сборной? В данный момент он пригодился бы любой команде РПЛ и сборной тоже», – добавил для «РБ Спорт» Мостовой. 

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wiley Fox
Днище в Турции сидел на скамейке, днище забивает в России в договорняках вообще не двигаясь, стоя в штрафной

А идиоты начинают снова восторгаться днищем
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Спартакович
мостовой конечно такой ##### что ######.этот ###### ######## ######
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ТТД Бубнова
В день дурака Мостовой решил опять о себе напомнить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Желтоусов
Ответ Deni Magician
Ему с комента денежка капнула ?
а тебе плюсик от меня.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Желтоусов
Сашка - ты сам из этого... клуба.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rbh2010
Эксперт, который рачехляет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сибирский литовец
Нижний играет как в ФНЛ при новом спеце .
Убрали Кержакова, вот теперь расхлебывают
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Новиков
В Турции видели этого сидора. Торговал там деревянными сувенирами.
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЕгориЙ
Так это он про себя же, мол не слушайте таких как я)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Заботин
А че ж ты молчишь то, про то как перед началом сезона возмущался: " как Спартак какого-то днищенского тренера назначил". Тоже мне "эксперт" нашелся.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
B_Boris
Самокритика? 😁👏🏻
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
shadow82
Первые за долгое время адекватные слова от Мостового. Или он так шутит? 1 апреля как никак))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Deni Magician
Ему с комента денежка капнула ?
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий