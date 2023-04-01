Мостовой о дубле Дзюбы: «Повод еще раз посмеяться над экспертами, зачехляющими его. Больше слушайте людей из «клуба знатоков», они просто чешут языком»

высказался о дубле .

Нападающий « » забил 2 мяча в матче против « » в 21-м туре Мир (4:0).

«Еще раз повод посмеяться над экспертами, которые Дзюбу зачехлили и зачехляют. А он вышел, положил два хороших мяча – теперь спокойно отдыхает.

Больше слушайте людей из «клуба знатоков», которые просто чешут языком», – сказал «Чемпионату» бывший полузащитник сборной России.

«Хочется посмеяться над людьми, которые недавно говорили, что Дзюба никакой. У нас часто дают комментарии персоны, которые не разбираются в футболе, это просто смешно.

В нашем чемпионате Дзюба может спокойно играть еще лет 5, если захочет. Дзюба не нужен сборной? В данный момент он пригодился бы любой команде РПЛ и сборной тоже», – добавил для «РБ Спорт» Мостовой.