Мостовой о дубле Дзюбы: «Повод еще раз посмеяться над экспертами, зачехляющими его. Больше слушайте людей из «клуба знатоков», они просто чешут языком»
Александр Мостовой высказался о дубле Артема Дзюбы.
Нападающий «Локомотива» забил 2 мяча в матче против «Пари НН» в 21-м туре Мир РПЛ (4:0).
«Еще раз повод посмеяться над экспертами, которые Дзюбу зачехлили и зачехляют. А он вышел, положил два хороших мяча – теперь спокойно отдыхает.
Больше слушайте людей из «клуба знатоков», которые просто чешут языком», – сказал «Чемпионату» бывший полузащитник сборной России.
«Хочется посмеяться над людьми, которые недавно говорили, что Дзюба никакой. У нас часто дают комментарии персоны, которые не разбираются в футболе, это просто смешно.
В нашем чемпионате Дзюба может спокойно играть еще лет 5, если захочет. Дзюба не нужен сборной? В данный момент он пригодился бы любой команде РПЛ и сборной тоже», – добавил для «РБ Спорт» Мостовой.
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