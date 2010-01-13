Леонид Слуцкий: «Мы ориентированы, чтобы хотя бы не было хуже. Европейцам хочется жить лучше»

Главный тренер Леонид Слуцкий поделился мнением о россиянах в сравнении с голландцами и англичанами.

— О чем, кроме футбола, у вас спрашивали во время работы в «Халле» и ?

— Очень много спрашивали про самих себя. Голландцам и англичанам интересно, как их оценивает иностранец, погрузившийся в их среду.

Вторая составляющая, которая всех сильно интересовала, — Советский Союз. Третья тема была потрясающая — мы говорили о Второй мировой войне.

Тему нынешнего политического устройства России иностранные журналисты не поднимали, думаю, в силу природной деликатности. Хотя она их очень интересовала, тем более у голландцев есть больная тема, связанная с самолетом, сбитым на территории Украины.

— Может быть, они понимали, что вы про футбол, не про политику?

— Да, они это понимали. С другой стороны, если мы очень ориентированы на внешнюю политику — и в любой компании вы легко сможете встретить эксперта по ней, — то англичане и в особенности голландцы очень самоориентированы.

— Вы не завидовали этой самоориентированности?

— «Завидовал», наверное, неправильное слово. Хотя у меня возникало некое чувство — и зависти, и неудовлетворенности, и какого-то разочарования.

Ведь мы как нация, на самом деле, и более трудолюбивы, и более находчивы. В находчивости нам просто нет равных в мире! Мы гораздо более стрессоустойчивы. Особенно в сравнении с голландцами — они абсолютно не держат даже малейший стресс.

Мы же многими поколениями ориентированы на то, чтобы хотя бы не было хуже. Как моя бабушка все время повторяла: «Лишь бы не было войны». [Европейцам же] все время хочется лучше, лучше, лучше. У них принципиально другие [представления о жизни].

Ну и уровень жизни у нас в целом, конечно, значительно ниже. Понятно, что Москва — отдельная история: думаю, даже Лондон и Амстердам нельзя сравнить с Москвой, причем во всех смыслах этого слова.

Но я мечтаю о том, чтобы такой уровень жизни был не только в Москве, чтобы когда-нибудь в условном Волгограде можно было жить хотя бы примерно так же, как в Москве или Санкт-Петербурге.

В , например, люди получают примерно такой же уровень медицинского обеспечения, образования, социальных услуг, как и в любом другом городе в Англии. Да, какие-то регионы считаются более бедными, но это все там относительно, – сказал тренер.

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