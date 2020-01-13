Леонид Слуцкий: «Я не такого уровня тренер, чтобы быть востребованным хорошими клубами Европы»

Главный тренер высказался об опыте работы в Европе, где он возглавлял «Халл Сити» и .

– Я безумно счастлив, что у меня был такой период в карьере. И английский опыт, и голландский. Вот правда – безумно счастлив! Всем рекомендую посмотреть сериал Sunderland ‘Till I die. Две части. Там настолько живо и правдиво показано, что происходит внутри клуба! Я сидел с полотенцем.

Но сегодня я понимаю, что те предложения из-за рубежа, которые теоретически могут мне поступить, не совсем соответствуют моим… да не то чтобы амбициям, а внутреннему состоянию. Какому-то желанию. Я просто попробовал. Понял – это очень интересно. Но стоит, наверное, признать, что я не такого уровня тренер, чтобы быть востребованным хорошими европейскими командами.

Необходимо быть максимально эффективным и полезным на том месте, где ты сейчас работаешь. Я не отношусь к той категории людей, которые говорят: «Ну, вот там-то да. А у нас…» И здесь, и в Европе есть свои плюсы. Но тренер без сумасшедшей внутренней энергетики и глубочайшей вовлеченности в профессию работать не может. И тут неважно, кого ты тренируешь – коллектив любительской лиги или «Барселону».

– А паспорт ЕС как-то повлиял бы на ваши перспективы?

– Нет. Опыт ЕС повлиял бы. Приведу вам простой пример. Когда «Уотфорд» назначал Хави Грасию, он не рассматривал его неудачный период работы в России. Потому что для них мы, к сожалению, находимся чуть-чуть в стороне. Когда Спаллетти возвращался в Италию, там тоже не смотрели на его сверхположительный опыт в . Они не понимают систему нашего устройства, поэтому просто не оценивают.

Я общался и с Хиддинком, и с Адвокатом. Оба признавали: «Как тяжело работать в России, какая тяжелая лига, столько сложностей». Да, несправедливо, что нас так оценивают в Европе. Но это факт, – сказал Слуцкий.