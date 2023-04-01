Генсек РФС о том, что Карпин «не держится за место в сборной»: «Фразу выдернули из контекста. Он работает ради команды, а не ради того, отправят его в отставку или нет»

оценил слова о работе в сборной России.

Ранее Карпин на вопрос о возможной отставке в случае поражения от Ирака сказал: «Я так же не держусь за место в сборной, как и в «Ростове». Мне нравится в сборной, но если уволят, то уволят. Что я, умру от этого?»

— Какая у вас была реакция, когда вы впервые увидели слова Карпина: «Я не держусь за свое место». Понятно, что, возможно, это не самая точная формулировка.

— Он не это сказал совершенно. Валерий Георгиевич, во-первых, очень открытый и эмоциональный человек. Он давал интервью абсолютно в своем стиле. Одну из его фраз выдернули из контекста. Когда его начали спрашивать про отставку в случае поражения, он имел в виду, что если его отставка сделает чью-то жизнь лучше, то, наверное, он и готов это сделать.

В принципе, основной его посыл был в том, что он работает ради страны, команды, а не ради того, отправят его в отставку или нет. Что вот этот гнет отправления в отставку над ним не висит. Это не значит, что он не ценит работу в сборной. Это абсолютно не так, – сказал генеральный секретарь .