Генсек РФС о том, что Карпин «не держится за место в сборной»: «Фразу выдернули из контекста. Он работает ради команды, а не ради того, отправят его в отставку или нет»

Теги Сборная России по футболу РФС Валерий Карпин Максим Митрофанов Спорт-Экспресс Футбол

Максим Митрофанов оценил слова Валерия Карпина о работе в сборной России.

Ранее Карпин на вопрос о возможной отставке в случае поражения от Ирака сказал: «Я так же не держусь за место в сборной, как и в «Ростове». Мне нравится в сборной, но если уволят, то уволят. Что я, умру от этого?»

— Какая у вас была реакция, когда вы впервые увидели слова Карпина: «Я не держусь за свое место». Понятно, что, возможно, это не самая точная формулировка.

— Он не это сказал совершенно. Валерий Георгиевич, во-первых, очень открытый и эмоциональный человек. Он давал интервью абсолютно в своем стиле. Одну из его фраз выдернули из контекста. Когда его начали спрашивать про отставку в случае поражения, он имел в виду, что если его отставка сделает чью-то жизнь лучше, то, наверное, он и готов это сделать.

В принципе, основной его посыл был в том, что он работает ради страны, команды, а не ради того, отправят его в отставку или нет. Что вот этот гнет отправления в отставку над ним не висит. Это не значит, что он не ценит работу в сборной. Это абсолютно не так, – сказал генеральный секретарь РФС.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avcgloronalduMU
Карпин прямо все сказал, да и зачем он нужен, ни сборной ни тренера, так, профанация
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marat_NJL
То один додумывает, то другой. У одного чинуши он не со страной, у другого - все ради страны. Мне кажется, Валера вообще тренирует сборную, потому что это интересный опыт, особенно, когда мы за что-то боролись.

И не надо петь о том, что это плохо. Хиддинк не из-за особых чувств к скрепам работал
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СИ
« если его отставка сделает чью то жизнь лучше»
Золотые слова.
А я бы ещё добавил своё мнение : сделает жизнь лучше 99% любителей футбола если уволят руководство рфс и РПЛ Митрофанова с Алаевым и Карпина - футбол то никудышный и перспектива улучшения не просматривается с этими руководителями.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ne ravnodushen
Максим красава!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий