Генсек РФС о том, что Карпин «не держится за место в сборной»: «Фразу выдернули из контекста. Он работает ради команды, а не ради того, отправят его в отставку или нет»
Максим Митрофанов оценил слова Валерия Карпина о работе в сборной России.
Ранее Карпин на вопрос о возможной отставке в случае поражения от Ирака сказал: «Я так же не держусь за место в сборной, как и в «Ростове». Мне нравится в сборной, но если уволят, то уволят. Что я, умру от этого?»
— Какая у вас была реакция, когда вы впервые увидели слова Карпина: «Я не держусь за свое место». Понятно, что, возможно, это не самая точная формулировка.
— Он не это сказал совершенно. Валерий Георгиевич, во-первых, очень открытый и эмоциональный человек. Он давал интервью абсолютно в своем стиле. Одну из его фраз выдернули из контекста. Когда его начали спрашивать про отставку в случае поражения, он имел в виду, что если его отставка сделает чью-то жизнь лучше, то, наверное, он и готов это сделать.
В принципе, основной его посыл был в том, что он работает ради страны, команды, а не ради того, отправят его в отставку или нет. Что вот этот гнет отправления в отставку над ним не висит. Это не значит, что он не ценит работу в сборной. Это абсолютно не так, – сказал генеральный секретарь РФС.
И не надо петь о том, что это плохо. Хиддинк не из-за особых чувств к скрепам работал
Золотые слова.
А я бы ещё добавил своё мнение : сделает жизнь лучше 99% любителей футбола если уволят руководство рфс и РПЛ Митрофанова с Алаевым и Карпина - футбол то никудышный и перспектива улучшения не просматривается с этими руководителями.