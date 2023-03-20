«Плачьте, мадридиста! Идите в жопу!» Агуэро после гола Кессиэ «Реалу»

бурно отреагировал на победный гол «Барселоны» в ворота « ».

Бывший нападающий «блауграны» и сборной Аргентины вел прямую трансляцию на Twitch во время класико в 26-м туре . Когда Франк забил победный гол каталонцев, аргентинец сказал: «Плачьте, мадридиста! Идите в жопу!»

Матч завершился победой «Барсы» со счетом 2:1.

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