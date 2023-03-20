«Плачьте, мадридиста! Идите в жопу!» Агуэро после гола Кессиэ «Реалу»
Серхио Агуэро бурно отреагировал на победный гол «Барселоны» в ворота «Реала».
Бывший нападающий «блауграны» и сборной Аргентины вел прямую трансляцию на Twitch во время класико в 26-м туре Ла Лиги. Когда Франк Кессиэ забил победный гол каталонцев, аргентинец сказал: «Плачьте, мадридиста! Идите в жопу!»
Матч завершился победой «Барсы» со счетом 2:1.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
1. Тем, что клуб в дестокой финансовой яме, но держит высокую планку футбола. Да, ЕК провалили, но объективно состав еще молод для высоких достижений в ЕК. Лига бкдет им стимулом.
2. Скандалом с бывшим судьё. Но даже это не подкосило и рубятся до последнего.
3. Ну и как Перес в этот скандал влез. По сути вся ярость из-за него. Соперничество на поле должно быть, а не в кабинетах...
Мадрид, каброн! Салуда аль Кампеон!
Вот видео:
https://youtu.be/PHcoFEUdPks