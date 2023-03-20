«Плачьте, мадридиста! Идите в жопу!» Агуэро после гола Кессиэ «Реалу»

Теги Барселона Реал Мадрид Серхио Агуэро Ла Лига Франк Кессиэ брань Футбол

Серхио Агуэро бурно отреагировал на победный гол «Барселоны» в ворота «Реала». 

Бывший нападающий «блауграны» и сборной Аргентины вел прямую трансляцию на Twitch во время класико в 26-м туре Ла Лиги. Когда Франк Кессиэ забил победный гол каталонцев, аргентинец сказал: «Плачьте, мадридиста! Идите в жопу!» 

Матч завершился победой «Барсы» со счетом 2:1. 

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90 комментариев

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Burel
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Аргентинский матрас столько раз страдал в дерби, что до сих пор рыдает 🤣
зато другие рыдают после 2:6 0:5 0:4 0:3 1:5 0:3 0:4
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DolJun
Ответ Boni Jek
Тебе увы не помочь
получается ты больше не будешь плакаться мне в личку?)
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sprmn
Ответ 30-71
Мы это кто? простите
https://www.youtube.com/watch?v=P_n1ekWd0Q4
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kodgong
Ответ Макс Кидалов
Я вообще не ожидал, что агуэро такой мерзкий и тупой человек, всегда думал что он один из самых адекватных и умных футболистов. Тот же случай с камавингой, когда он его сравнил с мужским органом и много других случаев.
человек лижет гному при любом удобном случае)).
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Kyancey
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Аргентинский матрас столько раз страдал в дерби, что до сих пор рыдает 🤣
Его лицо после дубля Родриго «Сити» - ах, как это было прекрасно, незабываемо, хоть на заставку телефона ставь😂😂😂
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Timur_A
Кун ненавидит Реал Мадрид. Но в Барсе он поиграл совсем мало, а вот молодость проведённая в Атлетико сказывается
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исянов
с другой стороны, что взять с человека, который никогда ничего серьезного в карьере не выигрывал
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исянов
агуэрка после окончания карьеры как наркоман себя ведет
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_Amelina_ Landau
Почему аргентинцы такие гнилые? Ни воспитания , ни чести .
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Михаил Некрасов
Дурачок, который не умеет фильтровать свой рот.
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Kyancey
Ответ Yslam
че? он в эль класико 1 раз сыграл и то гол забил!!!!!!!
Он имел ввиду мадридское дерби, где команда аргентинца всегда получала отцовских щей )))
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Sergio666
Текущая реакция сине-гранатовых связана с:
1. Тем, что клуб в дестокой финансовой яме, но держит высокую планку футбола. Да, ЕК провалили, но объективно состав еще молод для высоких достижений в ЕК. Лига бкдет им стимулом.
2. Скандалом с бывшим судьё. Но даже это не подкосило и рубятся до последнего.
3. Ну и как Перес в этот скандал влез. По сути вся ярость из-за него. Соперничество на поле должно быть, а не в кабинетах...
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Анатолий Magicbrain
Я знал, что Кун тоже один из юзеров спортса!))
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vassaenko
ну что взять с недоделанного...
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max mystique
Футбол футболом, но там низко себя вести…
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Антон
Ответ tfs
Кун после завершения карьеры потихоньку во фрика превращается
Из Куна в куни.
+3
-3
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Alexlagodny
Хахахаха, красава!
+1
-1
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AnMe
Ответ Roman Betenya
Видимо, гранатовым очень пекло из-за последних неудач - давно таких бурных приступов словесной диареи не припомню :) Окститесь, это всего лишь победа в Класико (и, скорее всего, в Ла Лиге), но от неё Реал существовать не перестанет. Радуйтесь достойно.
Мы и радуемся достойно, спасибо за добрые слова) только вот таких дурных много тут, портят репутацию нашу)
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Max Payne
Ответ Михаил Сафонов
Совсем поплыл после завершения карьеры, он за Барселону то сколько? Неделю играл? Мдаааа
Зато забивал Реалу
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Boni Jek
Ответ DolJun
зачем терпеть если я тебя попросил плакать?)
Тебе увы не помочь
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-1
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Max Payne
Как тут не вспомнить классика!

Мадрид, каброн! Салуда аль Кампеон!
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Yslam
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Аргентинский матрас столько раз страдал в дерби, что до сих пор рыдает 🤣
че? он в эль класико 1 раз сыграл и то гол забил!!!!!!!
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-7
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Невский баклан
жалкий и неблагородный тип, больше ничем не запомнился)
+1
-2
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B.F.C
Вы умеете интернетом пользоваться? 😀
Вот видео:
https://youtu.be/PHcoFEUdPks
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БЕКБЕРГАН
Ответ GuruFutbola
Лучше фанатов модрида и не описать, респект 👍🏻
Ты за Реал болеешь не знал извини, я то думал ты за варселоне болеешь. Извини теперь буду знать за кого ты болеешь.
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