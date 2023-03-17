Гвардиола о ротации: «Стараюсь заботиться о чувствах тех, кто не играет регулярно. Но если кто-то из них думает: «Я, я, я», мне все равно»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола высказался о ротации состава в «Манчестер Сити».

«Игроки мне не верят, но я больше всего думаю о тех, кто не играет, чем о тех, кто играет регулярно.

Я всегда стараюсь уделять внимание, заботиться о чувствах ребят, которые не играют, особенно если они этого заслуживают.

Если кто-то из парней думает: «Я, я, я, я, я, я, я», то мне все равно. А после я не обращаю особого внимания.

Но если игрок думает о том, что лучше для команды, огорчается и разочаровывается, не играя, но всегда вносит свой вклад, не только я, но и клуб, всегда будем за него», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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17 комментариев

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markoolio
Ответ Safar Safar
Сане тоже
Сане в первый раз не отпустили. Потом, после травмы...
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Safar Safar
Ответ Roman
Сити никому судьбы не рушит, игроков отпускает по их требованию. Ферран не играл, захотел уйти - без вопросов отпустили в Барсу за достойный ценник. Также уходили Зинченко, Жезус. Никаких конфликтов. Канселу взбрыкнул, быстренько и его убрали
Сане тоже
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Дворец культуры Центральный
"Ротация Гвардиолы - где они сейчас?"
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DarkJune
С учетом того, какие люди у Сити сидят на лавке и не гундят можно сказать, что Пеп в плане атмосферы в команде проделал отличную работу. Правда, стоит тебе забить 5 - и замена делается автоматически))
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statistic5
Ответ rigobersong
ни то что наш позорный риал, который гнобит Мариано!:))
еще Бэйла с Азаром))
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Иван Иванов
После недавнего признания Гвардиолы в симпатии к Джулии Робертс ,я бы на её месте нанял телохранителей , потому что влюбленный психопат способен на все что угодно.
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Jeicob Harlon
пеп лучший тренер всех времён!!, (ливер)
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DolJun
ротировал чела, у которого было еще пол часа чтобы поставить рекорд на века. ротатор уровня джиниус
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rigobersong
Ответ Roman
Сити никому судьбы не рушит, игроков отпускает по их требованию. Ферран не играл, захотел уйти - без вопросов отпустили в Барсу за достойный ценник. Также уходили Зинченко, Жезус. Никаких конфликтов. Канселу взбрыкнул, быстренько и его убрали
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+3
-12
-9
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Roman
Сити никому судьбы не рушит, игроков отпускает по их требованию. Ферран не играл, захотел уйти - без вопросов отпустили в Барсу за достойный ценник. Также уходили Зинченко, Жезус. Никаких конфликтов. Канселу взбрыкнул, быстренько и его убрали
+46
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+42
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deadjoker
А если длинный будет много тянуть на себя одеяло то сыграет в следующем матче левого защитника, добавил Пеп. :))
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леннорыч-абрамович
Ответ Барсик Юрана
С такой авой про траты лучше не писать
Траты Челси - не ротация, а укрепление молодёжной команды для помощи клубам-арендаторам
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MrWillSee
Ответ Екн Лор
Опять намёк на Кансело?
Намек на замену Холланда?
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Екн Лор
Опять намёк на Кансело?
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Барсик Юрана
Ответ леннорыч-абрамович
Ротация Гвардиолы - обновление состава за млрд.
С такой авой про траты лучше не писать
+15
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Romeo Yankovich
хорошо так говорить в команде, где есть глубина состава за счёт финансовых возможностей.
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леннорыч-абрамович
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