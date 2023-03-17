Гвардиола о ротации: «Стараюсь заботиться о чувствах тех, кто не играет регулярно. Но если кто-то из них думает: «Я, я, я», мне все равно»

высказался о ротации состава в «Манчестер Сити».

«Игроки мне не верят, но я больше всего думаю о тех, кто не играет, чем о тех, кто играет регулярно.

Я всегда стараюсь уделять внимание, заботиться о чувствах ребят, которые не играют, особенно если они этого заслуживают.

Если кто-то из парней думает: «Я, я, я, я, я, я, я», то мне все равно. А после я не обращаю особого внимания.

Но если игрок думает о том, что лучше для команды, огорчается и разочаровывается, не играя, но всегда вносит свой вклад, не только я, но и клуб, всегда будем за него», – сказал главный тренер « ».

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