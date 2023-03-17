Совладелец «Челси» Боули активизировал переговоры о покупке доли в «Страсбуре». УЕФА может разрешить клубам с одним владельцем выступать в одном турнире

Совладелец «Челси» активизировал переговоры о покупке доли в « ».

Как сообщает The Guardian, это произошло на фоне слов главы УЕФА Александера Чеферина о том, что организация может разрешить клубам с одним владельцем выступать в одном турнире.

Марк Келлер, президент французского клуба, ранее подтвердил, что ведет переговоры с Боули о полной продаже «Страсбура» или доли в нем.

Сообщалось, что Боули нравится здоровое финансовое состояние клуба, а также потенциальная возможность передачи игроков « » в аренду.

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