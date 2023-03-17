Совладелец «Челси» Боули активизировал переговоры о покупке доли в «Страсбуре». УЕФА может разрешить клубам с одним владельцем выступать в одном турнире

Теги Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция УЕФА Страсбур Александер Чеферин Тодд Боули Футбол

Совладелец «Челси» Тодд Боули активизировал переговоры о покупке доли в «Страсбуре».

Как сообщает The Guardian, это произошло на фоне слов главы УЕФА Александера Чеферина о том, что организация может разрешить клубам с одним владельцем выступать в одном турнире.

Марк Келлер, президент французского клуба, ранее подтвердил, что ведет переговоры с Боули о полной продаже «Страсбура» или доли в нем.

Сообщалось, что Боули нравится здоровое финансовое состояние клуба, а также потенциальная возможность передачи игроков «Челси» в аренду.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
а есть ли шансы у Страсбурга на ЛК? потому что наш Челси пока еще претендует на попадание туда 🤷‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Folio
Ответ ZarvuR2020
А Ред Буллы разве не выступали, или там разные ИП?
РБ Лейпциг юридически не Red Bull, а RasenBallsport
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avcgloronalduMU
аренды будут зашкаливать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
London.is.blue
Отлично, будет где обкатать молодёжь.
Все равно по всему миру разбросаны игроки, а тут можно будет построить модель под Челси.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ноно Гомес
Фарм клуб, не больше будет
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
City!
Ну конечно, раз американцы захотели то ок
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZarvuR2020
А Ред Буллы разве не выступали, или там разные ИП?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Amalfitano
С ФК будет та же байда что с заправками, старбаксами или супермаркетами. Один владелец будет иметь по клубу в каждой стране. Я об этом писал еще лет 10 назад. Американские бабки изменят футбол до неузнаваемости. Впепеди нас ждут футбольные буллиты, рекламные паузы посреди матча, танцующие девочки с мочалками, удаление на 2 минуты и матч всех звёзд с конкурсами по попаданию в перекладину с 30 метров или по ударам с лёту в девятку. Игру превратят в жвачку.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deadjoker
В целом разумно. Франция регулярно выращивает звезд у себя. Натравить хороших скаутов и прокачивать игроков либо для Челси либо на продажу
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДМ-1чемпион
Похоже богатеи что-то знают! Срочно избавляются от своих денег (долларов, евро) переводя их товар! Грядёт буря!
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ростов-на-Дону
Дурной пример заразителен: прям , как "соча" с "оренбургом"!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Боэлилигу так скоро создаст
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
леннорыч-абрамович
У ПСЖ задрожжали колени, Месси пакует чемодан в другую лигу
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Curforia
В Лиге Конференций встретятся
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий