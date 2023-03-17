Куртуа о деле Негрейры: «Мы в раздевалке ничего не комментируем. Мы просто надеемся, что судья, работающий на матче, честен. Он может ошибаться, но он должен быть честным»

прокомментировал судейский скандал с «Барселоной».

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета.

«Мы в раздевалке ничего не комментируем. Мы далеки от этого. Мы просто надеемся, что судья, который работает на матче, честен. Он может ошибаться, но он должен быть честным», – сказал вратарь « ».

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