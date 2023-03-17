Куртуа о деле Негрейры: «Мы в раздевалке ничего не комментируем. Мы просто надеемся, что судья, работающий на матче, честен. Он может ошибаться, но он должен быть честным»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Тибо Куртуа Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Тибо Куртуа прокомментировал судейский скандал с «Барселоной».

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета.

«Мы в раздевалке ничего не комментируем. Мы далеки от этого. Мы просто надеемся, что судья, который работает на матче, честен. Он может ошибаться, но он должен быть честным», – сказал вратарь «Реала».

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12 комментариев

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dr. cage
Ответ Dag Dad
Поэтому марка написала что у прокуратуры нету никаких доказательств?
Марка много что пишет.. С каких пор их мнение стало авторитетным?
+1
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+1
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Dag Dad
Ответ dr. cage
Прокуратура разберётся. https://www.sports.ru/football/1114984359-otchety-negrejry-o-sudyax-dlya-barsy-zanimayut-2-3-straniczy-poverxnos.html?sl=1
Поэтому марка написала что у прокуратуры нету никаких доказательств?
0
-2
-2
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dr. cage
Ответ Dag Dad
А есть доказательства что их вообще заказывали ?
Прокуратура разберётся.

https://www.sports.ru/football/1114984359-otchety-negrejry-o-sudyax-dlya-barsy-zanimayut-2-3-straniczy-poverxnos.html?sl=1
+1
0
+1
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Dag Dad
Ответ dr. cage
Я не знаю, я отчёт у Негрейре не заказывал..
Но знаком хорошо с его великолепной работой
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Dag Dad
Ответ dr. cage
Я не знаю, я отчёт у Негрейре не заказывал..
А есть доказательства что их вообще заказывали ?
0
-2
-2
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dr. cage
Ответ Dag Dad
А это тот самый который ничего не сделал себальосу за то что тянул за волосы гави в суперкубке Испании против реала . Этот тот самый тренер который даёт жёлтые карточки только праздникам праздникам?
Я не знаю, я отчёт у Негрейре не заказывал..
+1
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Dag Dad
Ответ dr. cage
Обнародован ещё один отчёт, который Негререйру готовил для Барсы, на этот раз по Бенгоэчеа: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа хороший рефери, когда он на поле, он может дать жёлтую или красную карточку. Он имеет право свистеть, и при этом деньги у него все равно будут. Также он решает, была ли игра рукой или "а, это Пике, ему можно". Когда Бенгоэчеа голоден, он ест. Ночью Бенгоэчеа спит, днем может работать на футбольных матчах. Как рефери, он очень хороший. Но может не заметить фол и тогда будет ошибка. Когда Бенгоэчеа красиво крутит руками, значит он обьявляет замену, если он вытягивает руки вперёд, значит будет пенальти. От других игроков его можно отличить по футболке жёлтого, голубого или красного цвета, реже зелёного.. Продолжение отчёта следует, после полной оплаты за проделанную работу. Стоимость 42000 евро.
А это тот самый который ничего не сделал себальосу за то что тянул за волосы гави в суперкубке Испании против реала . Этот тот самый тренер который даёт жёлтые карточки только праздникам праздникам?
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-2
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Покормипитон
Ответ Temo Sokhadze
Ты правда думаешь, что футболисты Реала не обсуждают это?
Они не делают этого публично и я надеюсь, что у них, действительно, больше других забот, чем раньше времени делать поспешные заявления.
+9
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dr. cage
Обнародован ещё один отчёт, который Негререйру готовил для Барсы, на этот раз по Бенгоэчеа:

Рикардо де Бургос Бенгоэчеа хороший рефери, когда он на поле, он может дать жёлтую или красную карточку. Он имеет право свистеть, и при этом деньги у него все равно будут. Также он решает, была ли игра рукой или "а, это Пике, ему можно".
Когда Бенгоэчеа голоден, он ест. Ночью Бенгоэчеа спит, днем может работать на футбольных матчах. Как рефери, он очень хороший. Но может не заметить фол и тогда будет ошибка. Когда Бенгоэчеа красиво крутит руками, значит он обьявляет замену, если он вытягивает руки вперёд, значит будет пенальти.
От других игроков его можно отличить по футболке жёлтого, голубого или красного цвета, реже зелёного..

Продолжение отчёта следует, после полной оплаты за проделанную работу. Стоимость 42000 евро.
+7
-1
+6
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Temo Sokhadze
Ответ Покормипитон
Это правильно. Есть компетентные органы, которые прольют свет на ситуацию, а игрокам надо побеждать в Эль-Класико.
Ты правда думаешь, что футболисты Реала не обсуждают это?
0
-4
-4
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Покормипитон
Это правильно.
Есть компетентные органы, которые прольют свет на ситуацию, а игрокам надо побеждать в Эль-Класико.
+9
0
+9
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Sevuska
Если бы такое сказал Озил , то я поцеловал бы его в глаза 👀😎
+1
0
+1
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