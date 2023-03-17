Куртуа о деле Негрейры: «Мы в раздевалке ничего не комментируем. Мы просто надеемся, что судья, работающий на матче, честен. Он может ошибаться, но он должен быть честным»
Тибо Куртуа прокомментировал судейский скандал с «Барселоной».
Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета.
«Мы в раздевалке ничего не комментируем. Мы далеки от этого. Мы просто надеемся, что судья, который работает на матче, честен. Он может ошибаться, но он должен быть честным», – сказал вратарь «Реала».
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https://www.sports.ru/football/1114984359-otchety-negrejry-o-sudyax-dlya-barsy-zanimayut-2-3-straniczy-poverxnos.html?sl=1
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа хороший рефери, когда он на поле, он может дать жёлтую или красную карточку. Он имеет право свистеть, и при этом деньги у него все равно будут. Также он решает, была ли игра рукой или "а, это Пике, ему можно".
Когда Бенгоэчеа голоден, он ест. Ночью Бенгоэчеа спит, днем может работать на футбольных матчах. Как рефери, он очень хороший. Но может не заметить фол и тогда будет ошибка. Когда Бенгоэчеа красиво крутит руками, значит он обьявляет замену, если он вытягивает руки вперёд, значит будет пенальти.
От других игроков его можно отличить по футболке жёлтого, голубого или красного цвета, реже зелёного..
Продолжение отчёта следует, после полной оплаты за проделанную работу. Стоимость 42000 евро.
Есть компетентные органы, которые прольют свет на ситуацию, а игрокам надо побеждать в Эль-Класико.