Хавбек «Ливерпуля» Байчетич выбыл до конца сезона из-за травмы

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия травмы Стефан Байчетич Футбол

Полузащитник Стефан Байчетич из-за травмы не сыграет за «Ливерпуль» в этом сезоне.

«К сожалению, я получил травму, из-за которой не смогу выйти на поле до конца сезона.

Очень грустно прощаться с этим замечательным для меня сезоном, но я понимаю, что это часть футбола. Это сделает меня сильнее физически и психологически.

Также хотел бы поблагодарить всех вас за поддержку на протяжении сезона. Уверяю, что сделаю все возможное, чтобы вернуться сильнее, чем когда-либо», – написал Байчетич.

Перед игрой с «Реалом» Юрген Клопп сообщил, что у Байчетича повреждена приводящая мышца. Тренер назвал это следствием «стрессовых нагрузок».

18-летний испанец дебютировал за «Ливерпуль» в этом сезоне. В феврале он стал самым молодым игроком в истории клуба, вышедшем в стартовом составе на матч Лиги чемпионов.

Всего у Байчетича 19 матчей и 1 гол за «Ливерпуль» во всех турнирах. Полную статистику футболиста можно найти здесь.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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22 комментария

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newhood@icloud.com
В ливерпуле не игроков менять надо, а службу медицины…
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_El Nino_
Просто конченный мед.штаб и физеотерапевты. Лучше уж игроков в наши поликлиники отправлять и то больше толка будет(не думал, что когда-то скажу эту фразу).
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Андрей БелаРУС
Привет тренерам по физ. подготовке, ну и конечно же мед. штабу, который заслали из Арсенала ...
Эффект на лицо ...! Арсенал избавился от бестолочей медицинских и сразу попёр семимильными шагами вперёд, соответственно Ливерпуль приобрёл эту бестолочь и семимильными шагами посыпался назад ..................
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ancora85
Ответ Павел Сторожев
Самый главный и ожидаемый трансфер этого лета - новый мед штаб. Это уже не шутки. 2 сезона похерено из за того что просто пол команды переломано с первых туров.
Самый главный и ожидаемый трансфер этого лета - новые хозяева Ливерпуля.
Но увы и ах, он не состоится.

Соответственно, не будет ни нового медштаба, ни масштабного обновления состава.
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Николай Дягель
Ответ Stewee
Да что ты такое несешь? (с) Как Клопп угробил команду, когда ему в полузащиту приходится ставить Милнера?) Очевидно, что костяк, завоевавший все трофеи, постарел, ушли Мане и Вейналдум. Нужны денежные вливания для омоложения состава, а руководство зажало бабки. Вот и приходится выпускать в основе либо Милнера, либо молодых Байчетича и Эллиота. И при всех проблемах с составом Клопп умудряется цепляться за топ-4. Ну уволят они Клоппа и кого поставят? Да большинство именитых тренеров пошлют ФСГ на три буквы за их скупердяйство.
Ну на счет милнера ты не прав , не каждый молодой в клубе сможет потягаться с ним
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llolishe
Ответ Stewee
Да что ты такое несешь? (с) Как Клопп угробил команду, когда ему в полузащиту приходится ставить Милнера?) Очевидно, что костяк, завоевавший все трофеи, постарел, ушли Мане и Вейналдум. Нужны денежные вливания для омоложения состава, а руководство зажало бабки. Вот и приходится выпускать в основе либо Милнера, либо молодых Байчетича и Эллиота. И при всех проблемах с составом Клопп умудряется цепляться за топ-4. Ну уволят они Клоппа и кого поставят? Да большинство именитых тренеров пошлют ФСГ на три буквы за их скупердяйство.
Дальше вся Европы будет ржать над привозами Гомеза
А ты уверен что Клопп реально просил топ игроков то?
Сказал типо вот нужен Беллингем когда он был необходим зимой руководство такое -ну летом может купим

Если Ливерпуль хочет выигрывать трофеи нужны три топ игрока как минимум
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-7
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Владимир Ли
Ответ Павел Сторожев
Самый главный и ожидаемый трансфер этого лета - новый мед штаб. Это уже не шутки. 2 сезона похерено из за того что просто пол команды переломано с первых туров.
Просто слабая скамейка
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llolishe
Вратарь на ровном месте привозит голы
Если травму получит Ван Дейк или ФаБИНЬО считай кошмар
Дальше верьте в Клоппа

Выиграл АПЛ и ЛЧ и не купил топ игроков и даже не просил-гений
Дальше оправдывается и позорится только немецкий гений
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S.Mane10
Гнать надо мед.штаб уже летом!
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Имя Фамилия
Ответ Павел Сторожев
Самый главный и ожидаемый трансфер этого лета - новый мед штаб. Это уже не шутки. 2 сезона похерено из за того что просто пол команды переломано с первых туров.
что ждать когда нанимают медштаб арсенала
+5
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+5
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Sergey Kuznetsov
Ответ Павел Сторожев
Самый главный и ожидаемый трансфер этого лета - новый мед штаб. Это уже не шутки. 2 сезона похерено из за того что просто пол команды переломано с первых туров.
абсолютли солидарен
+6
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Stewee
Эх, вот только стоило разыграться и травма(
Надо что-то делать с медицинским штабом, ну явно не просто так в этом сезоне столько травм.
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Sergey Kuznetsov
Ответ llolishe
Продлевайте Клоппа Угробил команду и с пофигизмом смотрит на будущее клуба Настоящая легенда Дальше верьте в мистера оправдания
вы как будто даже верите в ту чушь, которую пишете
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Stewee
Ответ llolishe
Продлевайте Клоппа Угробил команду и с пофигизмом смотрит на будущее клуба Настоящая легенда Дальше верьте в мистера оправдания
Да что ты такое несешь? (с)
Как Клопп угробил команду, когда ему в полузащиту приходится ставить Милнера?) Очевидно, что костяк, завоевавший все трофеи, постарел, ушли Мане и Вейналдум. Нужны денежные вливания для омоложения состава, а руководство зажало бабки. Вот и приходится выпускать в основе либо Милнера, либо молодых Байчетича и Эллиота.
И при всех проблемах с составом Клопп умудряется цепляться за топ-4.
Ну уволят они Клоппа и кого поставят? Да большинство именитых тренеров пошлют ФСГ на три буквы за их скупердяйство.
+15
-1
+14
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Павел Сторожев
Самый главный и ожидаемый трансфер этого лета - новый мед штаб. Это уже не шутки. 2 сезона похерено из за того что просто пол команды переломано с первых туров.
+23
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+23
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Liverpool_YNWA
Кертис, Байч, Харви, сколько топов погубили эти травмы((
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Kossuth
Катастрофа....
Может к шаману или к батюшке...
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dan11
йошкин кот... ну в последнее время в Ливерпуле это уже какая то традиция... если у кого пошли дела.. вот билет в лазарет...
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Serik86
Всё ещё впереди.
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llolishe
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goshikt81@gmail.com
блин, жалко парня, отличный сезон для него
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alex_mogilny
облом(
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