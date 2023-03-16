Хавбек «Ливерпуля» Байчетич выбыл до конца сезона из-за травмы
Полузащитник Стефан Байчетич из-за травмы не сыграет за «Ливерпуль» в этом сезоне.
«К сожалению, я получил травму, из-за которой не смогу выйти на поле до конца сезона.
Очень грустно прощаться с этим замечательным для меня сезоном, но я понимаю, что это часть футбола. Это сделает меня сильнее физически и психологически.
Также хотел бы поблагодарить всех вас за поддержку на протяжении сезона. Уверяю, что сделаю все возможное, чтобы вернуться сильнее, чем когда-либо», – написал Байчетич.
Перед игрой с «Реалом» Юрген Клопп сообщил, что у Байчетича повреждена приводящая мышца. Тренер назвал это следствием «стрессовых нагрузок».
18-летний испанец дебютировал за «Ливерпуль» в этом сезоне. В феврале он стал самым молодым игроком в истории клуба, вышедшем в стартовом составе на матч Лиги чемпионов.
Всего у Байчетича 19 матчей и 1 гол за «Ливерпуль» во всех турнирах. Полную статистику футболиста можно найти здесь.
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Эффект на лицо ...! Арсенал избавился от бестолочей медицинских и сразу попёр семимильными шагами вперёд, соответственно Ливерпуль приобрёл эту бестолочь и семимильными шагами посыпался назад ..................
Но увы и ах, он не состоится.
Соответственно, не будет ни нового медштаба, ни масштабного обновления состава.
А ты уверен что Клопп реально просил топ игроков то?
Сказал типо вот нужен Беллингем когда он был необходим зимой руководство такое -ну летом может купим
Если Ливерпуль хочет выигрывать трофеи нужны три топ игрока как минимум
Если травму получит Ван Дейк или ФаБИНЬО считай кошмар
Дальше верьте в Клоппа
Выиграл АПЛ и ЛЧ и не купил топ игроков и даже не просил-гений
Дальше оправдывается и позорится только немецкий гений
Надо что-то делать с медицинским штабом, ну явно не просто так в этом сезоне столько травм.
Как Клопп угробил команду, когда ему в полузащиту приходится ставить Милнера?) Очевидно, что костяк, завоевавший все трофеи, постарел, ушли Мане и Вейналдум. Нужны денежные вливания для омоложения состава, а руководство зажало бабки. Вот и приходится выпускать в основе либо Милнера, либо молодых Байчетича и Эллиота.
И при всех проблемах с составом Клопп умудряется цепляться за топ-4.
Ну уволят они Клоппа и кого поставят? Да большинство именитых тренеров пошлют ФСГ на три буквы за их скупердяйство.
Может к шаману или к батюшке...