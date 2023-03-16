Хавбек «Ливерпуля» Байчетич выбыл до конца сезона из-за травмы

Полузащитник Стефан Байчетич из-за травмы не сыграет за « » в этом сезоне.

«К сожалению, я получил травму, из-за которой не смогу выйти на поле до конца сезона.

Очень грустно прощаться с этим замечательным для меня сезоном, но я понимаю, что это часть футбола. Это сделает меня сильнее физически и психологически.

Также хотел бы поблагодарить всех вас за поддержку на протяжении сезона. Уверяю, что сделаю все возможное, чтобы вернуться сильнее, чем когда-либо», – написал Байчетич.

Перед игрой с «Реалом» Юрген Клопп сообщил, что у Байчетича повреждена приводящая мышца. Тренер назвал это следствием «стрессовых нагрузок».

18-летний испанец дебютировал за «Ливерпуль» в этом сезоне. В феврале он стал самым молодым игроком в истории клуба, вышедшем в стартовом составе на матч Лиги чемпионов.

Всего у Байчетича 19 матчей и 1 гол за «Ливерпуль» во всех турнирах. Полную статистику футболиста можно найти здесь.

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