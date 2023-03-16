«Интернасьонал» пожалуется на «Зенит» в ФИФА из-за перехода Алберто в «Коринтианс»

Теги Зенит Интернасьонал Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия ФИФА Юри Алберто деньги Футбол

«Интернасьонал» пожалуется на «Зенит» в ФИФА из-за перехода Юри Алберто в «Коринтианс».

Как пишет Globo Esporte, по условиям трансфера Алберто в «Зенит» «Интернасьоналу» полагались 10% от суммы последующей продажи форварда, но российский клуб не выплатил эти деньги после перехода Юри в «Коринтианс». «Интернасьонал» считает, что имеет право на некоторую сумму по итогам этого трансфера, и готов обратиться в ФИФА.

Отмечается, что «Интернасьонал» пойдет в ФИФА, даже если «Зенит» докажет, что сделка с «Коринтианс» была оформлена в формате обмена игроками. Как сообщили источники в «Интернасьонале», в договоре между клубами была прописана компенсация на случай, если Алберто покинет «Зенит» в рамках обмена.

Для обращения в ФИФА по поводу подобных нарушений нет срока давности. «Интернасьонал» внимательно следил за ситуацией с конца 2022 года, когда переговоры «Зенита» с «Коринтианс» о трансфере Алберто только начались.

Напомним, российский клуб заплатил «Интернасьоналу» 25 млн евро за Юри.

В сделку между «Зенитом» и «Коринтианс» по Алберто вошли защитник Роберт Ренан и опорник Ду Кейрос. Кроме того, российский клуб получил право приоритетного выкупа 17-летнего вингера Педро дос Сантоса.

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24 комментария

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Zenith forever
Ответ Dan Kennedy
Ну вообще Марио Фернандес все еще на контракте у ЦСКА должен быть, а в Интере аренда. При этом Марио провел в ЦСКА 9 лет. И до сих пор общается нормально с клубом. Вот украл Фламенго того же Варелу. Уже надоели болельщики Зенита что-то про Фернандеса говорить, при этом вообще не разобравшись в теме.
Понятно, спасибо за разъяснение, оказывается ситуация еще хуже, ЦСКА и Интер вступили в сговор против Зенита. И это накануне личной встречи. Придется армейцев жестко наказать.
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Spartakus1984
Теперь и в Бразилии знают про мутные финансовые схемы зенита-клуб кабинет.))
А-аа🤣
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Russ Ivan
Учитывая постоянную активность Газпрома на бразильском рынке, там лучше ни с кем отношений не портить...
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U. M. A. Muhammad
Можно ли писать на спортс слово Педро дос Сантос😂? А то меня за 3,14 однажды заблокировали
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redbalance
Все кому не лень унижают СБГТ....
+5
-3
+2
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Dan Kennedy
Ответ Zenith forever
Это тот самый Интер, который у ЦСКА российского футболиста украл?
Ну вообще Марио Фернандес все еще на контракте у ЦСКА должен быть, а в Интере аренда. При этом Марио провел в ЦСКА 9 лет. И до сих пор общается нормально с клубом.

Вот украл Фламенго того же Варелу. Уже надоели болельщики Зенита что-то про Фернандеса говорить, при этом вообще не разобравшись в теме.
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Fomin525
Ответ Дмитрий9779
10% от трансферной стоимости Ренана и Кейроса .кдет честно.
с чего бы это? Зенит за них не платил
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Fomin525
дырку от бублика они получат. именно фифа и разрешил Альберто бесплатно свалить в Кориентианс.
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Balt39
Ответ Яков Фридман
Репутация. Слышал про такое?
Это та самая репутация, что у Аталанты, Вест Хэма, Норвича и прочих? ))))
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Spartakus1984
Теперь и в Бразилии знают про мутные финансовые схемы зенита-клуб кабинет.))
+2
-2
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Yndestad
Цап-царап)
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трахтенберг месть коней
Ответ SMART789
Проблема в том, что продажи как таковой не было Напомним, случился обмен на часть прав на игроков Коринтианс
читаем только заголовки?
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Андрей Андреевич
Ответ Игорь Волков
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В Бразилии нет ФНЛ((
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Дмитрий9779
10% от трансферной стоимости Ренана и Кейроса .кдет честно.
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Aleksey Yashin
Ответ SMART789
Проблема в том, что продажи как таковой не было Напомним, случился обмен на часть прав на игроков Коринтианс
"в договоре между клубами была прописана компенсация на случай, если Алберто покинет «Зенит» в рамках обмена"
Видимо какая-то фиксированная сумма была прописана, которую Зенит не перевел Интернасьоналу
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Zenith forever
Это тот самый Интер, который у ЦСКА российского футболиста украл?
+10
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Яков Фридман
Ответ Злодей Спб
Ну, запретите Зениту играть в Еврокубках :) Хихи
Репутация. Слышал про такое?
+3
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Дмитрий9779
Ответ Игорь Волков
Комментарий удален модератором
Тех кто пил чай с судьями.
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Дмитрий9779
Нет денег-нет дела.
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Игорь Волков
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frol92
Пусть жалобу Кукуян рассматривает. Думаю большая вероятность положительного исхода будет для Зенита.
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Злодей Спб
Ну, запретите Зениту играть в Еврокубках :) Хихи
+1
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SMART789
Проблема в том, что продажи как таковой не было
Напомним, случился обмен на часть прав на игроков Коринтианс
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2vdhrvmmzf
Никогда такого не было и вот опять
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Барсик Юрана
Опять эти лицемерные англосаксы..
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