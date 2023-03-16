«Интернасьонал» пожалуется на «Зенит» в ФИФА из-за перехода Алберто в «Коринтианс»
«Интернасьонал» пожалуется на «Зенит» в ФИФА из-за перехода Юри Алберто в «Коринтианс».
Как пишет Globo Esporte, по условиям трансфера Алберто в «Зенит» «Интернасьоналу» полагались 10% от суммы последующей продажи форварда, но российский клуб не выплатил эти деньги после перехода Юри в «Коринтианс». «Интернасьонал» считает, что имеет право на некоторую сумму по итогам этого трансфера, и готов обратиться в ФИФА.
Отмечается, что «Интернасьонал» пойдет в ФИФА, даже если «Зенит» докажет, что сделка с «Коринтианс» была оформлена в формате обмена игроками. Как сообщили источники в «Интернасьонале», в договоре между клубами была прописана компенсация на случай, если Алберто покинет «Зенит» в рамках обмена.
Для обращения в ФИФА по поводу подобных нарушений нет срока давности. «Интернасьонал» внимательно следил за ситуацией с конца 2022 года, когда переговоры «Зенита» с «Коринтианс» о трансфере Алберто только начались.
Напомним, российский клуб заплатил «Интернасьоналу» 25 млн евро за Юри.
В сделку между «Зенитом» и «Коринтианс» по Алберто вошли защитник Роберт Ренан и опорник Ду Кейрос. Кроме того, российский клуб получил право приоритетного выкупа 17-летнего вингера Педро дос Сантоса.
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