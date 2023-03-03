«Барселона» продлила контракт с Роберто до 2024-го. Отступные – 400 млн евро

Теги Барселона Ла Лига Серджи Роберто Футбол

«Барселона» продлила контракт с Серджи Роберто.

Новое соглашение между полузащитником и каталонским клубом рассчитан до лета 2024 года. В соглашении прописаны отступные в размере 400 млн евро.

Ранее сообщалось, что Роберто согласился на снижение зарплаты ради подписания нового контракта с «Барселоной».

Срок действующего контракта Серджи с клубом истекал летом 2023-го.

Роберто находится в системе «Барселоны» с 2006 года. Он дебютировал в составе основной команды в 2010-м. У него 339 матчей и 19 трофеев в составе «Барсы».

В этом сезоне на счету Роберто 3 гола и 3 результативные передачи в 23 матчах за «Барсу» во всех турнирах. Полную статистику 31-летнего игрока можно найти здесь.

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24 комментария

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Александр Соловьёв
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Учитывая маячащие очередные палки в колёса от Тебаса на следующее летнее ТО, то даже Роберто нельзя выкидывать🤷‍♂️
Вот объясни мне, чем так хорош Роберто что его надо оставлять? "Он играет на 5 позициях"- так это скорее говорит о его недостатках чем достоинствах, классный игрок априори не может круто играть на более чем двух.
И раз уж зашла речь про Тебаса, то от Роберто как раз и нужно избавляться учитывая его огромную (даже после сокращения) личку
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andr d
Ответ Stewee
- Даю 450 миллионов - Мистер Боули, но отступные же 400 - Тааак, ты меня не уважаешь, что ли? Shut up and take my money!
Лучше уж Фати за лярд пусть пусть выкупят
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Александр Соловьёв
Ну и на кой х@# он нужен?? Объективно лучше из Ла Масии ребят подтянуть, у них хотя бы глаза будут гореть от желания
Учитывая маячащие очередные палки в колёса от Тебаса на следующее летнее ТО, то даже Роберто нельзя выкидывать🤷‍♂️
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Stewee
Ответ Криштиану Роналду
Отступные рассчитаны на то что Боэли клюнет и выкупит.
- Даю 450 миллионов
- Мистер Боули, но отступные же 400
- Тааак, ты меня не уважаешь, что ли? Shut up and take my money!
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Артём Толоконников
С таким главой ла лиге пол состава продавать надо, а не продлять
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Stewee
Такое ощущение, что после покупки Неймара у Барсы появился комплекс. Иначе не вижу смысла ставить отступные в 400 лимонов за Роберто)
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yarmuck
Ответ yarmuck
Эх, если бы кто выкупил у Барсы появились бы деньги на трансферы)
Это был бы самый мощный рычаг в истории))
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TemaGovnoed
Ответ Пепси пеналдувич
Чувак играте на 5 позициях. Зачем ему уходить?
Ну раньше он валялся в лазарете с огромной личкой, а когда выходил на поле играл как мусор. Вот сейчас уже нормально играет и получает
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Sanya Kruus
Ответ Пепси пеналдувич
Чувак играте на 5 позициях. Зачем ему уходить?
потому что никогда не соответствовал уровню клуба
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yarmuck
Эх, если бы кто выкупил у Барсы появились бы деньги на трансферы)
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cektor
игрок может играть на 5- позициях ))
хорош !
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Пепси пеналдувич
Ответ Sanya Kruus
уже 5 лет жду, когда от него избавятся
Чувак играте на 5 позициях. Зачем ему уходить?
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Мистер Уайт
Расчёт на то, что Челси купит.
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Никита Смолов
Поставили бы 50-70 , как минимум срубили бы бабла с бревна, за гол ПСЖ тянут и тянут его
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Sanya Kruus
уже 5 лет жду, когда от него избавятся
+10
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+5
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Александр Соловьёв
Ну и на кой х@# он нужен?? Объективно лучше из Ла Масии ребят подтянуть, у них хотя бы глаза будут гореть от желания
+12
-4
+8
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Темирлан Шаваев
Насчёт отступных, а вдруг прокатит.
+2
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Азрет-Али Айбазов
Ответ benjamin92
ПСЖ: "Да не будем мы его выкупать, не бойтесь)"
Но соблазн велик
+1
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FrankieWild
что за Х?
+1
-2
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Криштиану Роналду
Отступные рассчитаны на то что Боэли клюнет и выкупит.
+17
-4
+13
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Ja BRITER
Ответ Yenchik
Что это за отступные такие
их наобум все прописывают
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Пепси пеналдувич
Ответ Yenchik
Что это за отступные такие
Клаусула, посое Неймара у всех такие.
+2
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benjamin92
ПСЖ: "Да не будем мы его выкупать, не бойтесь)"
+3
-2
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Yenchik
Что это за отступные такие
+1
-2
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