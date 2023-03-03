«Барселона» продлила контракт с Роберто до 2024-го. Отступные – 400 млн евро
«Барселона» продлила контракт с Серджи Роберто.
Новое соглашение между полузащитником и каталонским клубом рассчитан до лета 2024 года. В соглашении прописаны отступные в размере 400 млн евро.
Ранее сообщалось, что Роберто согласился на снижение зарплаты ради подписания нового контракта с «Барселоной».
Срок действующего контракта Серджи с клубом истекал летом 2023-го.
Роберто находится в системе «Барселоны» с 2006 года. Он дебютировал в составе основной команды в 2010-м. У него 339 матчей и 19 трофеев в составе «Барсы».
В этом сезоне на счету Роберто 3 гола и 3 результативные передачи в 23 матчах за «Барсу» во всех турнирах. Полную статистику 31-летнего игрока можно найти здесь.
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И раз уж зашла речь про Тебаса, то от Роберто как раз и нужно избавляться учитывая его огромную (даже после сокращения) личку
- Мистер Боули, но отступные же 400
- Тааак, ты меня не уважаешь, что ли? Shut up and take my money!
хорош !