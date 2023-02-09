Роберто и «Барса» продлят контракт по схеме «1+1». Серджи согласился на сокращение зарплаты

близок к продлению контракта с «Барселоной».

Как сообщает Diario Sport, полузащитник принял предложение о продлении соглашения до лета 2024 года с опцией продления еще на один год.

Сообщается, что игрок согласился пойти на понижение зарплаты. Официально о продлении контракта планируется объявить в ближайшие несколько дней.

Действующее соглашение Серджи Роберто с «Барселоной» истекает в конце июня 2023 года.

В этом сезоне на счету хавбека 2 гола в 12 матчах . Его подробная статистика доступна здесь.

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