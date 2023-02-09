Роберто и «Барса» продлят контракт по схеме «1+1». Серджи согласился на сокращение зарплаты
Серджи Роберто близок к продлению контракта с «Барселоной».
Как сообщает Diario Sport, полузащитник принял предложение о продлении соглашения до лета 2024 года с опцией продления еще на один год.
Сообщается, что игрок согласился пойти на понижение зарплаты. Официально о продлении контракта планируется объявить в ближайшие несколько дней.
Действующее соглашение Серджи Роберто с «Барселоной» истекает в конце июня 2023 года.
В этом сезоне на счету хавбека 2 гола в 12 матчах Ла Лиги. Его подробная статистика доступна здесь.
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хорошие новости
Роберто для ротации будет неплох, может заменить игроков на нескольких позиций.
Понятное дело, что в старт его никто не рассматривает, только в экстренной ситуации.