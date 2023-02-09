Роберто и «Барса» продлят контракт по схеме «1+1». Серджи согласился на сокращение зарплаты

Теги Барселона Ла Лига Серджи Роберто деньги Футбол

Серджи Роберто близок к продлению контракта с «Барселоной».

Как сообщает Diario Sport, полузащитник принял предложение о продлении соглашения до лета 2024 года с опцией продления еще на один год.

Сообщается, что игрок согласился пойти на понижение зарплаты. Официально о продлении контракта планируется объявить в ближайшие несколько дней.

Действующее соглашение Серджи Роберто с «Барселоной» истекает в конце июня 2023 года.

В этом сезоне на счету хавбека 2 гола в 12 матчах Ла Лиги. Его подробная статистика доступна здесь.

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14 комментариев

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Роман
А он в старте хоть играет? Чёт не слышно о таком, если ты не фанат Барсы.
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DolJun
это что за покемон?)
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Вячеслав Новиков
По мне так сомнительная сделка, он при всём уважении потерял форму совсем, лучше молодняк наигрывать
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rigobersong
Теперь ответочка за реалом продлить Начо, вот и посмотрим кто и как ценит воспитанников😎
0
-1
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Shuller18
Чисто из жалости держат это днище в составе
+5
-4
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Ramil Usmanov
Правильно, что согласился. На замену сгодится.
+2
-1
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cektor
норм , игрок конечно не топ, но закрывает 4 позиции .
хорошие новости
+2
-2
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Кирилл
Ответ FrankieWild
Бред
Почему же сразу «бред» ?

Роберто для ротации будет неплох, может заменить игроков на нескольких позиций.
Понятное дело, что в старт его никто не рассматривает, только в экстренной ситуации.
+5
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+5
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Fan of Sport
Раз согласился на условия Барселоны, то вообще шикарно. Такой игрок никогда лишним не будет.
+1
-1
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ALMANAC
Пропишут пункты о том когда и на сколько он должен будет сокращать свою з/п. Чтобы не повторить фейл с Френки
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euskaldunak
Ответ Football poet
Честно сказать, не понимаю смысл этого продления. Да, он легенда клуба, играет там где ему скажут, но он откровенно сдал как по мне, физически не успевает обороняться, а в плане созидания всегда был слабым. Хотб и зп сократили, но зп все равно не маленькое у него
у него зп как у игрока, который только из барсы б перешел в основу, о чем речь. для лавки самое то
+2
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Football poet
Честно сказать, не понимаю смысл этого продления. Да, он легенда клуба, играет там где ему скажут, но он откровенно сдал как по мне, физически не успевает обороняться, а в плане созидания всегда был слабым. Хотб и зп сократили, но зп все равно не маленькое у него
0
-2
-2
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FrankieWild
Бред
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Try Stelsi
Отличные новости
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