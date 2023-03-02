Хави: «Если бы «Барса» выиграла у «Альмерии», то показала бы лучший результат в истории Ла Лиги за 23 тура. Об этом мало говорят»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Кубок Испании Альмерия Футбол

Хави считает, что успехи «Барселоны» в этом сезоне недооценивают.

Об этом главный тренер «Барселоны» рассказал перед полуфиналом Кубка Испании против мадридского «Реала».

«У нас есть золотая возможность. Таков наш менталитет. До этого момента мы хорошо боролись, в матче с «Реалом» мы сделаем то же самое. «Барса» хочет показать нашу модель игры. Мы на верном пути.

Я идеально знаю клуб и обстановку вокруг него. Я понимаю, откуда идет критика. На меня это не влияет. Надеюсь, что на игроков, которые проводят отличный сезон, тоже. Если бы мы выиграли у «Альмерии», то показали бы лучший результат в истории Ла Лиги по итогам 23 туров. Об этом мало говорят.

Мы упустили отличную возможность, и мы должны критиковать себя, да. Но мы в хорошей ситуации», – сказал Хави.

«Реал» и «Барселона» сыграют на «Сантьяго Бернабеу» в полуфинале Кубка Испании сегодня, 2 марта. Ответная встреча пройдет 5 апреля.

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35 комментариев

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& Co1366
И так рекорд получился: Барса впервые в истории ЛЛ проиграла Альмерии.
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Александр Сорокин
Ответ Zidane2019
Но не выиграла же
Вечно выскочит какой-нибудь е@/ан со своим "же".
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-3
-3
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Raul14
Ответ DolJun
если бы барса выиграла лч - то она бы выиграла лч. об этом мало говорят
Никто не должен спорить с этим!)
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Raul14
Ответ белошип
Если бы бчк не заносила судьям,то о существовании банкрота никто бы не знал)
Язык фактов)
0
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Sevuska
Если бы барса выиграла тогда у Баварии , то счёт должен был быть 9:8 😂
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-1
-1
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ну если бы у бабушки был... дальше и так все всё знают
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Tristan...
Поражение было неожиданным. Штош, у любой серии есть конец. Но несмотря на потерю 3 очков с Альмерией, отрыв от второго места остался комфортным (7) и судьба Примеры всё ещё в руках Барсы и Чави.
+3
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+3
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Lindeman
Ответ Сергей Батурин
как можно писать букву Й в слове "выиграла"?????
Извините за неграмотность, больше такого не повторится
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f0rmoceft
Зачем говорить о том, что могло бы быть, если этого не произошло?
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Классный руководитель
Если бы да кабы
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Abil Alex
Если бы у бабки был ...
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cektor
если бы Барса выиграла , она бы победила
+2
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Сергей Батурин
Ответ Lindeman
А что говорить, если она не выйграла
как можно писать букву Й в слове "выиграла"?????
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-2
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Raul14
Но ты же не выиграл. Возможно это будет самое лучшее достижение Чопи в его тренерской карьере))
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deadjoker
Тут какбы вопрос не к Барсе а к тому, что уровень ла лиги после ковида катастрофически упал.
+1
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белошип
Если бы бчк не заносила судьям,то о существовании банкрота никто бы не знал)
+2
-6
-4
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kaka10
Хави: «Если бы «Барса» выиграла в группе ЛЧ во всех 6 матчах со общим счётом 30:0, то показала бы лучший результат в групповом раунде ЛЧ. Об этом мало говорят»
+2
0
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vjp6cmm2f9
Если бы не родился Хави, родился бы Чапи, но об этом мало кто говорит)
+2
-2
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Руслан Султанов
Весь сезон не возможно играть и выигрывать, спал обязательно будет! Так что интрига в чемпионате ещё жива!
0
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kaka10
Хави: «Если бы «Барса» выиграла во всех 38 турах, то показала бы лучший результат в истории футбола. Об этом мало говорят»
+2
0
+2
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nhjgfc2djf
Мало говорят, потому что не выиграли
+4
0
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Kosta77
Причинно-следственные связи немного нарушены, или особенности перевода
0
0
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DolJun
если бы барса выиграла лч - то она бы выиграла лч. об этом мало говорят
+2
-4
-2
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2RIN
Если бы Дзюба забил за карьеру 1000 голов, то стал бы лучшим нападающим в истории, но об этом тоже не говорят
+8
-3
+5
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Lindeman
А что говорить, если она не выйграла
+3
-3
0
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