Хави: «Если бы «Барса» выиграла у «Альмерии», то показала бы лучший результат в истории Ла Лиги за 23 тура. Об этом мало говорят»
Хави считает, что успехи «Барселоны» в этом сезоне недооценивают.
Об этом главный тренер «Барселоны» рассказал перед полуфиналом Кубка Испании против мадридского «Реала».
«У нас есть золотая возможность. Таков наш менталитет. До этого момента мы хорошо боролись, в матче с «Реалом» мы сделаем то же самое. «Барса» хочет показать нашу модель игры. Мы на верном пути.
Я идеально знаю клуб и обстановку вокруг него. Я понимаю, откуда идет критика. На меня это не влияет. Надеюсь, что на игроков, которые проводят отличный сезон, тоже. Если бы мы выиграли у «Альмерии», то показали бы лучший результат в истории Ла Лиги по итогам 23 туров. Об этом мало говорят.
Мы упустили отличную возможность, и мы должны критиковать себя, да. Но мы в хорошей ситуации», – сказал Хави.
«Реал» и «Барселона» сыграют на «Сантьяго Бернабеу» в полуфинале Кубка Испании сегодня, 2 марта. Ответная встреча пройдет 5 апреля.
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