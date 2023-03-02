Директор «Барсы» Алемани отклонил предложение «Астон Виллы». Ему предлагали двойное увеличение зарплаты

Директор «Барселоны» отказался от должности в « ».

Как сообщает Marca, клуб из был заинтересован в том, чтобы возглавил новый спортивный проект. Его кандидатуру рекомендовал главный тренер , знакомый с методами работы Алемани.

Сообщалось, что «Астон Вилла» предлагала Алемани зарплату в два раза выше, чем он получает в «Барселоне». Однако директор сине-гранатовых не принял предложение клуба, поскольку хочет продолжать развивать проект «Барселоны».

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