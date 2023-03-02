Директор «Барсы» Алемани отклонил предложение «Астон Виллы». Ему предлагали двойное увеличение зарплаты
Директор «Барселоны» отказался от должности в «Астон Вилле».
Как сообщает Marca, клуб из АПЛ был заинтересован в том, чтобы Матеу Алемани возглавил новый спортивный проект. Его кандидатуру рекомендовал главный тренер Унаи Эмери, знакомый с методами работы Алемани.
Сообщалось, что «Астон Вилла» предлагала Алемани зарплату в два раза выше, чем он получает в «Барселоне». Однако директор сине-гранатовых не принял предложение клуба, поскольку хочет продолжать развивать проект «Барселоны».
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