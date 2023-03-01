Агент Агузаров: «Уткин – чистая заказуха. Нападение на него – смешное. Зачем мне марать руки человеком, который мне неинтересен?»
Агент Алан Агузаров прокомментировал высказывания Василия Уткина о его деятельности.
Ранее блогер заявлял, что Агузаров, «пользуясь именем Черчесова направо и налево, разъезжает по России и пудрит мозги молодым футболистам».
– Уткин – чистая заказуха, все, что он говорит. Приведите хоть один факт.
– Ваши игроки начинали вызываться в сборную. Например, Ташаев.
– Ташаева и Рауша отцепили от сборной перед ЧМ-2018. У Рауша были проблемы со спиной, но не настолько критичные, чтобы его отцепить. Саламыч – человек, который не будет вызывать кого-то из-за кого-то.
– Вы никогда не использовали аргумент Черчесова в переговорах?
– Никогда. Если кто-то скажет обратное, приведи его ко мне, пускай в лицо мне это скажет.
– После расследования Уткина на него напали.
– Смешное нападение, да. Я был в Осетии, смотрел фильм, мама принесла вырезку из Telegram. Он почему-то решил обвинить в этом меня, еще кого-то.
Зачем мне марать руки человеком, который мне неинтересен? Что за бред? Я такими вещами не занимаюсь. Естественно, никого бы об этом не просил.
– То есть вас подставили?
– Почему подставили? У Уткина, что ли, один недруг – Агузаров? Куча таких недругов.
– В тот момент эта история была очень актуальна.
– В момент актуальности этой истории я поперек своих принципов сделал бы херню какую-то? Да нет, конечно, – сказал Агузаров.
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