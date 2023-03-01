Агент Агузаров: «Уткин – чистая заказуха. Нападение на него – смешное. Зачем мне марать руки человеком, который мне неинтересен?»

Теги Станислав Черчесов Василий Уткин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Константин Рауш Александр Ташаев агенты Алан Агузаров брань Футбол

Агент Алан Агузаров прокомментировал высказывания Василия Уткина о его деятельности.

Ранее блогер заявлял, что Агузаров, «пользуясь именем Черчесова направо и налево, разъезжает по России и пудрит мозги молодым футболистам».

– Уткин – чистая заказуха, все, что он говорит. Приведите хоть один факт.

– Ваши игроки начинали вызываться в сборную. Например, Ташаев.

– Ташаева и Рауша отцепили от сборной перед ЧМ-2018. У Рауша были проблемы со спиной, но не настолько критичные, чтобы его отцепить. Саламыч – человек, который не будет вызывать кого-то из-за кого-то.

– Вы никогда не использовали аргумент Черчесова в переговорах?

– Никогда. Если кто-то скажет обратное, приведи его ко мне, пускай в лицо мне это скажет.

– После расследования Уткина на него напали.

– Смешное нападение, да. Я был в Осетии, смотрел фильм, мама принесла вырезку из Telegram. Он почему-то решил обвинить в этом меня, еще кого-то.

Зачем мне марать руки человеком, который мне неинтересен? Что за бред? Я такими вещами не занимаюсь. Естественно, никого бы об этом не просил.

– То есть вас подставили?

– Почему подставили? У Уткина, что ли, один недруг – Агузаров? Куча таких недругов.

– В тот момент эта история была очень актуальна.

– В момент актуальности этой истории я поперек своих принципов сделал бы херню какую-то? Да нет, конечно, – сказал Агузаров.

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8 комментариев

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lemming
Ответ Hunteralex
Как заливает-то? 😂
цементным раствором.
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lemming
Ответ Stadjer
Мама принесла вырезку из Telegram? Что?
Наверное мясной рынок рядом с домом у них так называется.
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King_X
Кажется, 1в1 сказал как Гинер в 2000х после того эфира с матчем коней
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Гоша Петров
Помню как все тут негодовали о том почему Черчесов не взял Ташаева на чемпионат мира,типа игрок молодой лидер Динамо,а в заявке пенсионер Самедов.
+2
0
+2
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Stadjer
Мама принесла вырезку из Telegram? Что?
+8
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Геннадий Тимченко
своим поведением он позорит Жанну 🤦
+14
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Amalfitano
Откровенно говоря, Вася по башке могли дать еще десяток другой таких агузаровых. Вася же никогдане всвешивает свои слова.
+10
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Hunteralex
Как заливает-то? 😂
+1
-1
0
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