Мостовой об админресурсе «Зенита»: «Не знаю, верить ли, но мысли проскакивают. Так можно и про другие команды сказать – что «Локо» мешает быть в первой пятерке? Руководители!»

ответил на вопрос об админресурсе «Зенита».

«Админресурс «Зенита»? Не знаю даже, верить ли в это – вроде нет, но мысли такие проскакивают. С другой стороны, они – самая богатая команда в России, и иностранцы делают разницу.

Насчет админресурса… Так можно и про другие команды сказать – что « » мешает быть в первой пятерке? Руководители! Этот вопрос можно к любой команде отнести. Мы изначально понимаем, что перед каждым сезоном команда Семака на 80 процентов – чемпион.

Если убрать из « » Сантоса, и , тогда они не будут играть так, как сегодня. Эти футболисты держат клуб. Следующий вопрос – если этих игроков поставить в «Уфу», вы думаете, они будут на 15-м месте? Нет, конечно! В первой пятерке!» – сказал бывший полузащитник сборной России.

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