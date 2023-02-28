Мостовой об админресурсе «Зенита»: «Не знаю, верить ли, но мысли проскакивают. Так можно и про другие команды сказать – что «Локо» мешает быть в первой пятерке? Руководители!»
Александр Мостовой ответил на вопрос об админресурсе «Зенита».
«Админресурс «Зенита»? Не знаю даже, верить ли в это – вроде нет, но мысли такие проскакивают. С другой стороны, они – самая богатая команда в России, и иностранцы делают разницу.
Насчет админресурса… Так можно и про другие команды сказать – что «Локомотиву» мешает быть в первой пятерке? Руководители! Этот вопрос можно к любой команде отнести. Мы изначально понимаем, что перед каждым сезоном команда Семака на 80 процентов – чемпион.
Если убрать из «Зенита» Сантоса, Малкома и Клаудиньо, тогда они не будут играть так, как сегодня. Эти футболисты держат клуб. Следующий вопрос – если этих игроков поставить в «Уфу», вы думаете, они будут на 15-м месте? Нет, конечно! В первой пятерке!» – сказал бывший полузащитник сборной России.
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Никто не взялся, насколько я знаю, потому что как только начинаешь анализировать Зенит - понимаешь, что судьи их судят ровно так же, как и остальных. И снижения спортивной борьбы в их матчах не замечено.
Пока ты анализируешь на уровне Заремы, то есть призываешь к эмоциям и говоришь "ну здесь всё понятно всем адекватным людям", то админресурс Зенита очевиден.
Но он неожиданно испаряется, когда речь заходит о конкретных показателях. И остаётся только хорошо выстроенный клуб и команда, от чего некоторым вдвойне обидно.
Только его никто никогда не видел