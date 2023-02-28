Мостовой об админресурсе «Зенита»: «Не знаю, верить ли, но мысли проскакивают. Так можно и про другие команды сказать – что «Локо» мешает быть в первой пятерке? Руководители!»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Дуглас Сантос Малком Клаудиньо Футбол

Александр Мостовой ответил на вопрос об админресурсе «Зенита».

«Админресурс «Зенита»? Не знаю даже, верить ли в это – вроде нет, но мысли такие проскакивают. С другой стороны, они – самая богатая команда в России, и иностранцы делают разницу.

Насчет админресурса… Так можно и про другие команды сказать – что «Локомотиву» мешает быть в первой пятерке? Руководители! Этот вопрос можно к любой команде отнести. Мы изначально понимаем, что перед каждым сезоном команда Семака на 80 процентов – чемпион.

Если убрать из «Зенита» Сантоса, Малкома и Клаудиньо, тогда они не будут играть так, как сегодня. Эти футболисты держат клуб. Следующий вопрос – если этих игроков поставить в «Уфу», вы думаете, они будут на 15-м месте? Нет, конечно! В первой пятерке!» – сказал бывший полузащитник сборной России.

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19 комментариев

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Spartakus1984
Ответ SMART789
У ФК Зенит огромный админресурс Только его никто никогда не видел
Да,да,три президента зенита стали президентами РФС,никто никогда не видел админ ресурс))вешаешь лапшу на уши
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Анатолий Дмитриевич
Админресурс Газпрома вчера отлично был виден в матче Кубка России против Локомотива! так, подождите-ка...
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Дмитрий9779
Ответ Pelerin
Вот такой вот любовный треугольник. Ладно, думаю вы и без меня разберётесь )
😁ты на ровном месте заговор нашел и раскрыл его,😁
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Pelerin
Ответ Дмитрий9779
Это она влюблена в Зенит,ни дня без Зенита-Зарема.
Вот такой вот любовный треугольник. Ладно, думаю вы и без меня разберётесь )
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Дмитрий9779
Ответ Pelerin
Да ладно? Я не слежу. Мне казалось, ты в неё влюблён. И дня ведь не проходит, чтобы ты о ней не писал ...
Это она влюблена в Зенит,ни дня без Зенита-Зарема.
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Валерий Глубокий
А если ещё и этого около которого фрукт упал , в Уфу отправить !!! То вот они готовые чемпионы и тренить их будет Мост !))) вот это буде команда )))
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Доктор Верховцев
Вот ведь какая штука: Зенит и без бразильцев брал чемпионство, а Уфа без них же выходила в ЕК...
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Pelerin
Ответ zanuda59
В мире много чего есть, что нельзя увидеть.
50 тр за Сутормина, стадион за 1 р, 100 млн $ в год от комапании, контролируемой государством и её дочек... Действительно, разве такое увидишь ;)
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Pelerin
Ответ Дмитрий9779
Показывали,теперь Зарема не ходит на стадион.
Да ладно? Я не слежу. Мне казалось, ты в неё влюблён. И дня ведь не проходит, чтобы ты о ней не писал ...
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Pelerin
Ответ Назар Игорь
Что-то ни разу тебя не видел в трансляциях.
А когда Миллера видишь, глотаешь слёзы умиления?
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zanuda59
Ответ SMART789
У ФК Зенит огромный админресурс Только его никто никогда не видел
В мире много чего есть, что нельзя увидеть.
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Дмитрий9779
Ответ Pelerin
Комментарий удален модератором
Показывали,теперь Зарема не ходит на стадион.
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Назар Игорь
Ответ Pelerin
Комментарий удален модератором
Что-то ни разу тебя не видел в трансляциях.
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Михаил Савченко
Весь прошлый месяц по некоторым небольшим футбольным телеграм-каналам ходили непонятные ребята с просьбой за неплохие деньги написать "аналитические" статьи с темами вроде "Судьи благосклонны к Зениту: доказываем статистикой", "Странности в матчах Зенита и Сочи" и т.д., просили поискать аномалии, какие-то цифры найти.

Никто не взялся, насколько я знаю, потому что как только начинаешь анализировать Зенит - понимаешь, что судьи их судят ровно так же, как и остальных. И снижения спортивной борьбы в их матчах не замечено.

Пока ты анализируешь на уровне Заремы, то есть призываешь к эмоциям и говоришь "ну здесь всё понятно всем адекватным людям", то админресурс Зенита очевиден.

Но он неожиданно испаряется, когда речь заходит о конкретных показателях. И остаётся только хорошо выстроенный клуб и команда, от чего некоторым вдвойне обидно.
+11
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+7
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Pelerin
Ответ SMART789
У ФК Зенит огромный админресурс Только его никто никогда не видел
Комментарий удален модератором
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maxi_wind
У Мостового мысли ПРОСКАКИВАЮТ?!
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Zlatan Ibra
Похвалил коррупцию, красава!
+2
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0
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Shamarin
Во главе клуба должен быть его фанат. Все остальные - это наймиты на распиле бюджетов.
+2
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Eliza77
У паровозников денег сопоставимо с газпромом ) вопрос ??
0
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-3
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SMART789
У ФК Зенит огромный админресурс

Только его никто никогда не видел
+14
-7
+7
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