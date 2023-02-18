Тчуамени пропустит матч «Реала» с «Осасуной» из-за простуды. 18-летний Мартин включен в заявку
Орельен Тчуамени пропустит матч с «Осасуной».
Полузащитник «Реала» простудился и не сможет принять участие в игре 22-го тура Ла Лиги. Вместо него мадридский клуб включил в заявку 18-летнего Марио Мартина.
Матч «Осасуна» – «Реал» состоится сегодня, 18 февраля. Начало – в 23:00 по московскому времени.
У человека проблема из-за которой он не может играть - об этом и новость.
Что ещё нужно?)
Французу здоровья