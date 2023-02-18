Тчуамени пропустит матч «Реала» с «Осасуной» из-за простуды. 18-летний Мартин включен в заявку

Теги Реал Мадрид Осасуна Ла Лига Орельен Тчуамени Марио Мартин Футбол

Орельен Тчуамени пропустит матч с «Осасуной».

Полузащитник «Реала» простудился и не сможет принять участие в игре 22-го тура Ла Лиги. Вместо него мадридский клуб включил в заявку 18-летнего Марио Мартина.

Матч «Осасуна» – «Реал» состоится сегодня, 18 февраля. Начало – в 23:00 по московскому времени. 

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11 комментариев

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GuruFutbola
116 млн за это, главный развод в футболе 2022 года
+2
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Джони Уай
Ощущение (наверняка обманчивое), что у Каземиро за все его годы в Реале ни разу не было такого продолжительного больничного отпуска.
+7
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+7
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Мухит Накиспеков
Ответ ZA.RMA
А что эта новость не по существу написана? У человека проблема из-за которой он не может играть - об этом и новость. Что ещё нужно?)
Ну трасфер черепашки нинзя например
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-1
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ZA.RMA
Ответ Мухит Накиспеков
Можно новости по существу а не тот обосрался,у того насморк
А что эта новость не по существу написана?

У человека проблема из-за которой он не может играть - об этом и новость.

Что ещё нужно?)
+2
-2
0
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rigobersong
100 лямов за это бревно главный рофл после мудрика:))
+2
-4
-2
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Мухит Накиспеков
Можно новости по существу а не тот обосрался,у того насморк
0
-3
-3
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Андрей Хенто
Главное, чтобы к матчу с Ливерпулем был готов, здоровья Орельену.
+9
-2
+7
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ZA.RMA
Здоровья всем болеющим и травмированным..
+3
-3
0
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asker15041993
Ответ Алексей Петров
есть шанс тогда у осасуны
Ты лучше лигу Европу , комментируй, твоя команда там)))
+14
-2
+12
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белошип
Сейчас главное чтобы все были готовы к Ливерпулю
Французу здоровья
+16
-3
+13
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Алексей Петров
есть шанс тогда у осасуны
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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