Тчуамени пропустит матч «Реала» с «Осасуной» из-за простуды. 18-летний Мартин включен в заявку

пропустит матч с «Осасуной».

Полузащитник « » простудился и не сможет принять участие в игре 22-го тура . Вместо него мадридский клуб включил в заявку 18-летнего .

Матч « » – «Реал» состоится сегодня, 18 февраля. Начало – в 23:00 по московскому времени.