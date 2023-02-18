Куртуа включен в заявку «Реала» на игру с «Осасуной», Бензема и Кроос – нет. Матч с «Ливерпулем» – 21-го
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа может принять участие в матче против «Осасуны».
Бельгиец попал в заявку на игру 22-го тура Ла Лиги, которая состоится 18 февраля.
30-летний вратарь не играл со 2 февраля из-за повреждения левой ноги. Без него команда выиграла клубный чемпионат мира.
При этом в заявку на игру с «Осасуной» не попали форвард Карим Бензема и хавбек Тони Кроос.
21 февраля «Реал» сыграет с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Неужели уже не надеются посоперничать в Ла Лиге с Барсой? Отрыв не так велик, и ещё уйма туров впереди.
Опять небось автобус будет от судейского проекта франко, как в финале ЛЧ
Которая чисто на фарте и отскоках одерживает победы?
Так здесь ничего крутого нет,это все тот же дохлый банкрот,которую стабильно пинают в еврокубках
И если бы не очередной купленный судейка,отлетели б от МЮ уже на тренировочном спотифае
Как только перестанет фартить в чемпе,сразу же вернутся на законное 4 место)
Остальные, можно надеяться, подтянутся, .
Все силы на ЛЧ - турнир, который важнее и престижнее, и которым можно спасти весь сезон