Куртуа включен в заявку «Реала» на игру с «Осасуной», Бензема и Кроос – нет. Матч с «Ливерпулем» – 21-го

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Осасуна Ла Лига Тони Кроос Тибо Куртуа Футбол

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа может принять участие в матче против «Осасуны».

Бельгиец попал в заявку на игру 22-го тура Ла Лиги, которая состоится 18 февраля.

30-летний вратарь не играл со 2 февраля из-за повреждения левой ноги. Без него команда выиграла клубный чемпионат мира.

При этом в заявку на игру с «Осасуной» не попали форвард Карим Бензема и хавбек Тони Кроос.

21 февраля «Реал» сыграет с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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7 комментариев

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bel01
Не похоже на Мадрид.
Неужели уже не надеются посоперничать в Ла Лиге с Барсой? Отрыв не так велик, и ещё уйма туров впереди.
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AlexPaxare
Ответ Artem Piatkov
Объективно Ла Лига уже проиграна, так как такая Барса своего уже не упустит Все силы на ЛЧ - турнир, который важнее и престижнее, и которым можно спасти весь сезон
Не такой уже большой и отрыв,вам - поставил, фан барсы
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Burel
удачи великому Ливерпулю против меньше, чем клуба.
Опять небось автобус будет от судейского проекта франко, как в финале ЛЧ
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белошип
Ответ Artem Piatkov
Объективно Ла Лига уже проиграна, так как такая Барса своего уже не упустит Все силы на ЛЧ - турнир, который важнее и престижнее, и которым можно спасти весь сезон
Какая такая барса?
Которая чисто на фарте и отскоках одерживает победы?
Так здесь ничего крутого нет,это все тот же дохлый банкрот,которую стабильно пинают в еврокубках
И если бы не очередной купленный судейка,отлетели б от МЮ уже на тренировочном спотифае
Как только перестанет фартить в чемпе,сразу же вернутся на законное 4 место)
0
-3
-3
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Пако
Куртуа в строю - хорошая новость.
Остальные, можно надеяться, подтянутся, .
+1
0
+1
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Pucheslav
Великое противостояние. Состав который полностью устраивает Анчелотти против семи идеально подготовленных полузащитников Клоппа
0
-1
-1
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Artem Piatkov
Объективно Ла Лига уже проиграна, так как такая Барса своего уже не упустит

Все силы на ЛЧ - турнир, который важнее и престижнее, и которым можно спасти весь сезон
+1
-2
-1
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