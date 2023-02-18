Куртуа включен в заявку «Реала» на игру с «Осасуной», Бензема и Кроос – нет. Матч с «Ливерпулем» – 21-го

Голкипер « » может принять участие в матче против «Осасуны».

Бельгиец попал в заявку на игру 22-го тура , которая состоится 18 февраля.

30-летний вратарь не играл со 2 февраля из-за повреждения левой ноги. Без него команда выиграла клубный чемпионат мира.

При этом в заявку на игру с «Осасуной» не попали форвард и хавбек .

21 февраля «Реал» сыграет с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов.