Адебайор о Моуринью: «Один из лучших, не такой, как все. Жозе повлиял на меня больше всего»

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– Вы играли в «Реале», когда клуб тренировал Моуринью. Расскажите историю про Жозе – он очень необычный человек.

– Соглашусь, Моуринью – другой, не такой, как все. У него абсолютно уникальное видение футбола: построение обороны, развитие атак, ментальность.

Я пробыл в Мадриде всего полгода, но внимательно слушал его каждую тренировку, запоминал каждое слово. Да, я работал с ним не так долго, однако считаю, что Жозе – один из тех тренеров, кто повлиял на меня больше всего. – Не кажется ли вам, что время Моуринью ушло?

– Возможно, но давайте не забывать, сколько трофеев он выиграл, какие команды оставил в истории.

Жозе дал футболу новые идеи, его методикам учились другие тренеры. Это доказывает, что он один из лучших, – сказал экс-нападающий «Реала», «Арсенала» и «Тоттенхэма».