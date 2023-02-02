Адебайор о Моуринью: «Один из лучших, не такой, как все. Жозе повлиял на меня больше всего»

Теги Рома Жозе Моуринью Эммануэль Адебайор Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Чемпионат.com Футбол

Эммануэль Адебайор высказался о Жозе Моуринью.

– Вы играли в «Реале», когда клуб тренировал Моуринью. Расскажите историю про Жозе – он очень необычный человек.

– Соглашусь, Моуринью – другой, не такой, как все. У него абсолютно уникальное видение футбола: построение обороны, развитие атак, ментальность.

Я пробыл в Мадриде всего полгода, но внимательно слушал его каждую тренировку, запоминал каждое слово. Да, я работал с ним не так долго, однако считаю, что Жозе – один из тех тренеров, кто повлиял на меня больше всего.   – Не кажется ли вам, что время Моуринью ушло?

– Возможно, но давайте не забывать, сколько трофеев он выиграл, какие команды оставил в истории.

Жозе дал футболу новые идеи, его методикам учились другие тренеры. Это доказывает, что он один из лучших, – сказал экс-нападающий «Реала», «Арсенала» и «Тоттенхэма».

4 комментария

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FantasticFede
Ответ rigobersong
Сильнейший нападающий нашего риола после Мариано в 21 веке!:)
Да что уж там, лучший нападающий Ла Лиги 21 века. Знатно тогда возил Пуйоля.
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rigobersong
Сильнейший нападающий нашего риола после Мариано в 21 веке!:)
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-1
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corazón blanco
Ну Адебайор отлично выступал за Мадрид. Честно говоря скептически относился к его аренде тогда, но он здорово себя проявил. Даже в каком-то интервью признавался, что это одно из лучших событий в его жизни. Выиграл Кубок Испании.
+2
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Акбар Кадыров
Special one 🤭
0
-1
-1
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