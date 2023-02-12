Эрик тен Хаг: «Если мы хотим возродить «МЮ», нужны топ-игроки. На некоторых позициях нам не хватает класса. Так не должно быть, если хочешь трофеев»

Эрик тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» нужны топ-игроки для завоевания трофеев.

«Если если мы хотим возродить «Манчестер Юнайтед», нам нужны топ-игроки, по два на каждую позицию, потому что мы хотим играть в стольких турнирах.

У нас есть определенные позиции, на которых не хватает класса, и так не должно быть, если ты хочешь бороться за самые высокие трофеи», – сказал тренер « ».

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