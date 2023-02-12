Эрик тен Хаг: «Если мы хотим возродить «МЮ», нужны топ-игроки. На некоторых позициях нам не хватает класса. Так не должно быть, если хочешь трофеев»
Эрик тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» нужны топ-игроки для завоевания трофеев.
«Если если мы хотим возродить «Манчестер Юнайтед», нам нужны топ-игроки, по два на каждую позицию, потому что мы хотим играть в стольких турнирах.
У нас есть определенные позиции, на которых не хватает класса, и так не должно быть, если ты хочешь бороться за самые высокие трофеи», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
Такой игрок+оверпрайс это кстати Антони))
Если условный Погба собирается вести себя как кисельная барышня, то нужен ли команде такой игрок, да ещё и за оверпрайс?
Санчесу и Ди Марии тоже большой привет.
Бытует мнение, что на рынке было овер миллион форвардов, которые сильнее голландца, что забивает в АПЛ 1 гол на 10 матчей
А если серьёзно, то я уже ЭТХ обожаю. Офигенный тренер, похож на Анчелотти. Он для игроков друг, а не элемент иерархии