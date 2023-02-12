Эрик тен Хаг: «Если мы хотим возродить «МЮ», нужны топ-игроки. На некоторых позициях нам не хватает класса. Так не должно быть, если хочешь трофеев»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» нужны топ-игроки для завоевания трофеев.

«Если если мы хотим возродить «Манчестер Юнайтед», нам нужны топ-игроки, по два на каждую позицию, потому что мы хотим играть в стольких турнирах.

У нас есть определенные позиции, на которых не хватает класса, и так не должно быть, если ты хочешь бороться за самые высокие трофеи», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

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31 комментарий

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vwzx8mx5vh
Ответ Los Galácticos
Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру выгнали, а он теперь покерами стреляет, и кто вам сейчас виноват теперь кусайте локти.
Ахахаха
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Илья Игнатьев
Ответ fellx
Знаменитый мученик Абубакар, якобы под которого должен был сесть Роналду 4 гола за сезон. Рон 4 гола за игру. В той же лиге, в той же команде
Ошалееееть. И чё, он каждую игру будет 4 гола забивать?)
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Alexander Yavriantz
Ответ Veles3101
А что там в Аяксе ещё кто-то остался?
Тимбера еще не забрали) И Кудуса
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QWertY
Ответ Xm.md
Сам выгнал лучшего игрока в истории футбола, а теперь ноет
Да не выгонял Тен Хаг обладателя золотой медали Чемпионата Мира и капитана сборной Аргентины
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badaboom
На позиции Антони, например. А, хотя, стойте...
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-2
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Xm.md
Сам выгнал лучшего игрока в истории футбола, а теперь ноет
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-4
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fellx
Ответ DavidRobertJosephBeckham
А Ди Марии МЮ передал привет в 2019, когда деревянный Корабль Сульшера отправил на дно круизный лайнер Тухеля)
Вы определитесь уже) В одних ваших комментах это деревянный корабль, в других это машина которую испортил Роналду))
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Виль Калинников
Ответ fellx
Знаменитый мученик Абубакар, якобы под которого должен был сесть Роналду 4 гола за сезон. Рон 4 гола за игру. В той же лиге, в той же команде
Ну ща на золотую бутсу 150 голов за сезон настреляет
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DavidRobertJosephBeckham
Ответ fellx
Ди Мария вообще то уже передал всем привет своим тащерстом за ПСЖ и Сборную Аргентины) Такой игрок+оверпрайс это кстати Антони))
А Ди Марии МЮ передал привет в 2019, когда деревянный Корабль Сульшера отправил на дно круизный лайнер Тухеля)
+2
-1
+1
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fellx
Ответ Виль Калинников
Ну там где он покеры ставит топ игроки не нужны
Знаменитый мученик Абубакар, якобы под которого должен был сесть Роналду 4 гола за сезон. Рон 4 гола за игру. В той же лиге, в той же команде
+4
-3
+1
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TiGra
Ответ Extrim
Вот честно по составу МЮ не слабее того де МанСити
Бредятина. Состав и глубина у Сити сильно лучше
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Mechel**
Только и делаете, что покупаете каждый год пачками
+2
-4
-2
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fellx
Ответ Nani32
А в здоровых командах этого и не требуется. Если условный Погба собирается вести себя как кисельная барышня, то нужен ли команде такой игрок, да ещё и за оверпрайс? Санчесу и Ди Марии тоже большой привет.
Ди Мария вообще то уже передал всем привет своим тащерстом за ПСЖ и Сборную Аргентины)
Такой игрок+оверпрайс это кстати Антони))
0
-5
-5
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tackle by Moore
Ничего, скоро придет благородный шейх и купит нам два состава. Правда и тебя лысый шарлатан из клуба вон вышвырнет, чтобы больше не позорился в матчах против команды Теда Лассо
0
-3
-3
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Виль Калинников
Ответ Los Galácticos
Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру выгнали, а он теперь покерами стреляет, и кто вам сейчас виноват теперь кусайте локти.
Ну там где он покеры ставит топ игроки не нужны
+2
-4
-2
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Nikolay Chibisov
Ответ Los Galácticos
Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру выгнали, а он теперь покерами стреляет, и кто вам сейчас виноват теперь кусайте локти.
Покерами в Саудовской Аравии 😂😂😂
+16
-7
+9
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Zhashkovets
Ответ Extrim
Вот честно по составу МЮ не слабее того де МанСити
ну да, у МЮ на лавке тоже Бернарду Силва и Альварес сидят.
+22
-1
+21
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Nani32
Ответ fellx
Топ игроки к тебе не пойдут) Звёздам нужен особый подход, условного Неймара или Мбаппе не заставишь сидеть на скамейке или бежать 13 км из за поражения.
А в здоровых командах этого и не требуется.
Если условный Погба собирается вести себя как кисельная барышня, то нужен ли команде такой игрок, да ещё и за оверпрайс?
Санчесу и Ди Марии тоже большой привет.
+6
-3
+3
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Extrim
Вот честно по составу МЮ не слабее того де МанСити
+1
-5
-4
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инок
Игра МЮ радует в последнее время, хороший атакующий футбол даже несмотря на кадровые проблемы. Необходимо точечное усиление в летнее трансферное окно...
+8
-1
+7
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Veles3101
А что там в Аяксе ещё кто-то остался?
+4
-3
+1
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Nani32
Тен Хаг покупает и использует Вегхорста как главного форварда команды, но при этом говорит, что команде не хватает класса?
Бытует мнение, что на рынке было овер миллион форвардов, которые сильнее голландца, что забивает в АПЛ 1 гол на 10 матчей
+1
-4
-3
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DolJun
на что намекает этот пеп с алиэкспрес? антони, маласия, мартинес, варан, санчо, де хеа, бруну, каземиро, эриксен - это не уровень??
0
-4
-4
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fellx
Топ игроки к тебе не пойдут) Звёздам нужен особый подход, условного Неймара или Мбаппе не заставишь сидеть на скамейке или бежать 13 км из за поражения.
+9
-11
-2
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Совесть Черданцева
Роналду: ДА НЕ БОМБИТ У МЕНЯ!!
А если серьёзно, то я уже ЭТХ обожаю. Офигенный тренер, похож на Анчелотти. Он для игроков друг, а не элемент иерархии
+1
-2
-1
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