Пол Мерсон: «Арсенал» выиграл бы АПЛ, если бы победил «Эвертон». Матч с «Брентфордом» теперь самый важный в сезоне»

считает, что «Арсенал» упустил возможность обеспечить себе титул .

«Канониры» уступили « » (0:1) в 22-м туре. На следующий день « » проиграл «Тоттенхэму» (0:1). Сейчас между командами 5 очков, у лондонцев на матч меньше.

« » не сможет выиграть каждый матч. Это и так было ясно, но теперь, после «Эвертона», весь вопрос в том, как он отреагирует. Теперь матч с «Брентфордом» – самый важный в сезоне. Нужна победа.

Если после поражений у вас начинаются ничьи или даже новые поражения, все это нарастает, как снежный ком, и ведет к неожиданным изменениям в таблице. Так что нужна реакция.

«Арсенал» выиграл бы чемпионат, если бы победил на «Гудисон Парк». Учитывая то, что случилось с «Ман Сити» на следующий день, все было бы кончено. На этой стадии все решают детали.

И вот почему необходимо обыгрывать «Брентфорд». Проиграешь дважды подряд – и есть опасность, что все пойдет наперекосяк. Выиграешь – и перед поездкой «Ман Сити» на «Эмирейтс» все будет в порядке. Вы же не хотите проиграть «Брентфорду», а потом пытаться обыграть «Ман Сити», – сказал экс-форвард «канониров».

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