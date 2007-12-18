«Зенит» не предложит Ивановичу, Жиркову и Маку новые контракты («СДЗД»)

Некоторые игроки , у которых истекают сроки действия контрактов в конце сезона, могут покинуть клуб.

Новые контракты не предложат защитникам и Юрию Жиркову, а также полузащитнику Роберту Маку, сообщает «Спорт день за днем».

С вратарем Михаилом Кержковым, полузащитником Далером Кузяевым и форвардом , по информации источника, соглашения продлят.

По поводу будущего защитника Игоря Смольникова и хавбека существует неопределенность, однако оба игрока, скорее останутся, чем покинут «Зенит».

С нападающим , по данным источника, контракт уже продлен.