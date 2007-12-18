«Зенит» не предложит Ивановичу, Жиркову и Маку новые контракты («СДЗД»)

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Некоторые игроки «Зенита», у которых истекают сроки действия контрактов в конце сезона, могут покинуть клуб.

Новые контракты не предложат защитникам Браниславу Ивановичу и Юрию Жиркову, а также полузащитнику Роберту Маку, сообщает  «Спорт день за днем».

С вратарем Михаилом Кержковым, полузащитником Далером Кузяевым и форвардом Александром Кокориным, по информации источника, соглашения продлят.

По поводу будущего защитника Игоря Смольникова и хавбека Олега Шатова существует неопределенность, однако оба игрока, скорее останутся, чем покинут «Зенит».

С нападающим Артемом Дзюбой, по данным источника, контракт уже продлен.

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