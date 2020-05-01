«Зенит» не предлагал Кокорину новый контракт и не интересуется форвардом «Ривера» Борре (Bobsoccer)

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«Зенит» не собирается вести переговоры о продлении соглашений с игроками до окончания текущего сезона.

Петербургский клуб официально пока не предлагал новый контракт ни форварду Александру Кокорину (находится в аренде в «Сочи» до 31 июля), ни другим игрокам с истекающими сроками договоров, но может сделать это в течение месяца, сообщает Bobsoccer.

В настоящее время «Зенит» ведет общение с футболистами и их представителями в формате устных консультаций.

По данным источника, пока с высокой долей вероятности можно утверждать, что в «Зените» останутся нападающий Артем Дзюба, вратарь Михаил Кержаков и защитник Юрий Жирков. С «Порту» будет обсуждаться продление аренды защитника Йордана Осорио.

Во время летнего трансферного окна «Зенит» постарается укрепить три позиции – нападающего, атакующего полузащитника и крайнего защитника.

По информации источника, сообщения о новом предложении защитнику Игорю Смольникову, контактах хавбека Далера Кузяева с московскими клубами, а также об интересе «Зенита» к форварду «Ривер Плейт» Рафаэлю Борре не соответствуют действительности.

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