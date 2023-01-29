Шелви близок к переходу из «Ньюкасла» в «Ноттингем». Контракт – на 2,5 года, медосмотр – завтра

Полузащитник « » близок к переходу в « ».

По сведениям The Telegraph, 30-летний футболист получил разрешение вести переговоры и в понедельник, вероятно, прибудет на медосмотр. Он заявил руководству «сорок» о желании принять новый вызов.

Англичанин, как ожидается, подпишет контракт на два с половиной года. Его ожидает небольшое увеличение зарплаты – она превысит 70 тысяч фунтов в неделю. Сумма трансфера будет небольшой, поскольку контракт Шелви рассчитан до лета, хотя и имеет опцию продления.

В текущем сезоне хавбек сыграл в трижды. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.