Шелви близок к переходу из «Ньюкасла» в «Ноттингем». Контракт – на 2,5 года, медосмотр – завтра

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия возможные трансферы Ноттингем Форест Джонджо Шелви Футбол

Полузащитник «Ньюкасла» Джонджо Шелви близок к переходу в «Ноттингем Форест».

По сведениям The Telegraph, 30-летний футболист получил разрешение вести переговоры и в понедельник, вероятно, прибудет на медосмотр. Он заявил руководству «сорок» о желании принять новый вызов.

Англичанин, как ожидается, подпишет контракт на два с половиной года. Его ожидает небольшое увеличение зарплаты – она превысит 70 тысяч фунтов в неделю. Сумма трансфера будет небольшой, поскольку контракт Шелви рассчитан до лета, хотя и имеет опцию продления.

В текущем сезоне хавбек сыграл в АПЛ трижды. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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7 комментариев

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Yuri Ten
Ноттингем и челси соревнуются в количестве трансферов? ))
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Владимир Владимирович
В начале десятых считался чуть ли наследником Джерарда, не срослось
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Pokrishkin
Ответ headmaster
Пережиток прежнего Ньюкасла. Теперь уже и близко не тащит уровень борьбы за топ-4
Ему травма сезон испортила с самого начала. В прошлом сезоне он смотрелся получше Уиллока и Лонгстаффа
+5
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headmaster
Пережиток прежнего Ньюкасла. Теперь уже и близко не тащит уровень борьбы за топ-4
0
0
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Joker17
Ответ Мадридито
Одно время тащил Сорок
Другое время не тащил
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Pokrishkin
Из-за травмы выпал из обоймы. В прошлом сезоне был железным игроком основы.
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Мадридито
Одно время тащил Сорок
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