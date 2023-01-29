Шелви близок к переходу из «Ньюкасла» в «Ноттингем». Контракт – на 2,5 года, медосмотр – завтра
Полузащитник «Ньюкасла» Джонджо Шелви близок к переходу в «Ноттингем Форест».
По сведениям The Telegraph, 30-летний футболист получил разрешение вести переговоры и в понедельник, вероятно, прибудет на медосмотр. Он заявил руководству «сорок» о желании принять новый вызов.
Англичанин, как ожидается, подпишет контракт на два с половиной года. Его ожидает небольшое увеличение зарплаты – она превысит 70 тысяч фунтов в неделю. Сумма трансфера будет небольшой, поскольку контракт Шелви рассчитан до лета, хотя и имеет опцию продления.
В текущем сезоне хавбек сыграл в АПЛ трижды. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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