«Барса» и «Реал» хотят зарегистрировать бренд «Эль-Класико» для заработка на нем. Ла Лига против
«Реал» и «Барселона» хотят создать бренд «Эль-Класико».
Клубы планируют зарегистрировать бренд в разных странах и получать благодаря этому дополнительную экономическую выгоду. Ла Лига выступает против регистрации этой торговой марки.
«Что сделали оба клуба, так это запросили регистрацию товарного знака «Эль-Класико» на ряде территорий, таких как Испания, Европейский союз, Бразилия, Мексика и Сингапур, но она не была предоставлена», – заявили представители испанской лиги.
В Ла Лиге добавили, что торговая марка «Эль-Класико» «широко защищена на международном уровне» и что процесс, в рамках которого оба клуба пытаются зарегистрировать на свое имя указанную торговую марку, находится на стадии изучения.
«Эль-Класико», или просто «класико», называют матчи между «Реалом» и «Барселоной».
Сбросить никак, у него и сейчас большинство голосов от всяких бедняков, но скоро будет новые выборы.