«Барса» и «Реал» хотят зарегистрировать бренд «Эль-Класико» для заработка на нем. Ла Лига против

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига бизнес Класико Футбол

«Реал» и «Барселона» хотят создать бренд «Эль-Класико».

Клубы планируют зарегистрировать бренд в разных странах и получать благодаря этому дополнительную экономическую выгоду. Ла Лига выступает против регистрации этой торговой марки. 

«Что сделали оба клуба, так это запросили регистрацию товарного знака «Эль-Класико» на ряде территорий, таких как Испания, Европейский союз, Бразилия, Мексика и Сингапур, но она не была предоставлена», – заявили представители испанской лиги.

В Ла Лиге добавили, что торговая марка «Эль-Класико» «широко защищена на международном уровне» и что процесс, в рамках которого оба клуба пытаются зарегистрировать на свое имя указанную торговую марку, находится на стадии изучения.

«Эль-Класико», или просто «класико», называют матчи между «Реалом» и «Барселоной».

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63 комментария

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Alex Legend
Ответ wodziegg
Даже на то, чтобы создать величайшее противостояние в футболе?
Без испанского колорита и денег это просто команда А против команды Б
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rigobersong
Ответ Александр Бородин
Про Роналду там было понятно что баба мошенница, прошло хрен знает сколько лет, и она завопила, а тут доказательств вагон, и маленькая тележка
Я вообще не понимаю, ты сам первый заговорил о роналду, у тебя какая-то фиксация на этом персонаже?:)
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Александр Бородин
Ответ rigobersong
Так роналду в такой же ситуации откупился:) Просто не вижу смысла осуждать человека, пока еще ничего не известно:)
Про Роналду там было понятно что баба мошенница, прошло хрен знает сколько лет, и она завопила, а тут доказательств вагон, и маленькая тележка
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Alexandr Donskoy
Братья * на веки
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rigobersong
Ответ Александр Бородин
Представляю как бы ты верещал если бы это Роналду был!)))) под каждой новостью бы строчил какой он мерзавец!
Так роналду в такой же ситуации откупился:) Просто не вижу смысла осуждать человека, пока еще ничего не известно:)
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DolJun
пхах, ну и позор))
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Александр Бородин
Ответ rigobersong
А что тут комментировать?:) Уже вынесли приговор?:)
Представляю как бы ты верещал если бы это Роналду был!)))) под каждой новостью бы строчил какой он мерзавец!
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Гусь FIFA
Герман тоже против
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Parce
Ответ Какаджан Игдиров
Мда классико во времена Пепа и Моура были огненными в рекламе не нуждались
Дело не в рекламе, а заработке на таком событии
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Tibaut Curtois
Ответ QWertY
Нет, в плане того, что станут такими же нищими как голландские и итальянские гранды) ждемс
Даже у этих нищих Аякса и Порту есть ЛЧ)) напомника сколько у БОГОЧА Сити таких титулов?)
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rigobersong
Ответ Александр Бородин
А ты чего новость про Алвеса не комментируешь? Сказать не чего?
А что тут комментировать?:) Уже вынесли приговор?:)
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Abdul Aziz
Ответ Великий Боули
Убери Реал и Барсу из всего футбола, футбол потеряет половину всех фанатов
Тут не урыл, тут закопал! 😁
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& Co1366
В своё время Эль Классико собрало телеаудиоторию сопоставимую с открытием Олимпиады и финалу ЧМ 🚩
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Аа Еее
Это какое то эль наёбико))
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Akhmetshin
Ла Лига своих денег терять не хочет
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граф Якунин
Ответ Ебздрогыч
Бренд Осасуны зарегистрировали на Onlyfans
Осасуна это по-баскски здоровье
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QWertY
Ответ Умид Саримсаков
Если в плане талантов из академии как эти клубы, то да. Ну-ка напомни сколько из академии МЮ крутых игроков?)
Нет, в плане того, что станут такими же нищими как голландские и итальянские гранды) ждемс
+3
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Highlander05
Почему Бильбао не с ними?
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Эльче еще может стрясти роялти с УЕФА за использование его названия в главном клубном турнире Европы.
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-1
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Александр Астафьев
Пора заявляться в другую лигу.
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Рустам Атаев
Ответ xQcoW
Ладно то Реалу, а бчк нужен каждый рычаг. ФК рычаг будут доить все что угодно. Не удивлюсь, если Ляпорта подаст суд бомжа, который надел футболку барсы, которую нашел в свалке))
Про рычаг пишут обычно подростки
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Zorro
Хоть здесь оба руководства дружат)
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Умид Саримсаков
Ответ QWertY
Скоро исполнится эта мечта. Реал будет как Аякс, Барса как ПСВ)
Если в плане талантов из академии как эти клубы, то да. Ну-ка напомни сколько из академии МЮ крутых игроков?)
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Lindeman
Ответ Tibaut Curtois
Ла лига должно хоть как то навстречу пойти, иначе конкурировать с АПЛ не получится никак.
Ну пойдут тут они навстречу. Вот только Реал с Барсой будут ещё больше зарабатывать, а остальные клубы так и будут существовать на копейки, что им Ла Лига даёт
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Abel Ruiz
Ответ Karl0709
А как можно скинуть Тебаса с поста ?
Барселона голосовала за него, как и большинство клубов в Испании. Мадрид был категорически против и голосовал за другого кандидата.
Сбросить никак, у него и сейчас большинство голосов от всяких бедняков, но скоро будет новые выборы.
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