Байи дисквалифицирован на 7 матчей. Арендованный у «МЮ» защитник «Марселя» ударил соперника ногой в грудь и сломал ему ребра

Защитника «Марселя» дисквалифицировали на 7 матчей.

Напомним, арендованный у « » защитник был удален на 15-й минуте матча против «Йера» в Кубке Франции (2:0). Байи получил красную карточку, ударив высоко задранной ногой в область груди хавбека соперника Альмике Ндиая.

По информации La Provence, у хавбека были диагностированы несколько переломов ребер, повреждение печени и внутреннее кровотечение.

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции принял решение дисквалифицировать Байи на 7 игр. Отмечается, что в « » боялись отстранения Байи на длительный срок, но не верили, что дисквалификация растянется на 7 матчей.

В текущем сезоне Лиги 1 ивуариец провел 6 игр. Его статистику можно найти здесь.