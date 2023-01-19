Байи дисквалифицирован на 7 матчей. Арендованный у «МЮ» защитник «Марселя» ударил соперника ногой в грудь и сломал ему ребра

Теги Марсель Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция Кубок Франции дисквалификации Йер Эрик Байи Альмике Ндиай Футбол

Защитника «Марселя» Эрика Байи дисквалифицировали на 7 матчей. 

Напомним, арендованный у «Манчестер Юнайтед» защитник был удален на 15-й минуте матча против «Йера» в Кубке Франции (2:0). Байи получил красную карточку, ударив высоко задранной ногой в область груди хавбека соперника Альмике Ндиая.

По информации La Provence, у хавбека были диагностированы несколько переломов ребер, повреждение печени и внутреннее кровотечение.

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции принял решение дисквалифицировать Байи на 7 игр. Отмечается, что в «Марселе» боялись отстранения Байи на длительный срок, но не верили, что дисквалификация растянется на 7 матчей. 

В текущем сезоне Лиги 1 ивуариец провел 6 игр. Его статистику можно найти здесь.

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8 комментариев

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Zlatan Ibra
Нифигасе! Байи, конечно, бесстрашный воин, но безрассудства и кровожадности особо за ним замечено не было.
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Абдул Абакаев
дело Найджела Де Йонга живёт и процветает
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Давид Agabekyan
Ответ Mr@k
Златан одобряет)) но вообще грубовато вышло
Найджел Де Йонг скорее
0
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0
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Назар Игорь
Какой теперь футбол, это тяжкие телесные повреждения, тут реальный срок светит.
+2
0
+2
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Mr@k
Златан одобряет)) но вообще грубовато вышло
0
-1
-1
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Никита Самарин
👹
0
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Someone from Internet
Байи: думали в очередной раз меня сломать? Да я вас переиграю и уничтожу!
0
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0
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WelcomeBackPURE
Теперь его не продать (
+3
0
+3
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