Байи дисквалифицирован на 7 матчей. Арендованный у «МЮ» защитник «Марселя» ударил соперника ногой в грудь и сломал ему ребра
Защитника «Марселя» Эрика Байи дисквалифицировали на 7 матчей.
Напомним, арендованный у «Манчестер Юнайтед» защитник был удален на 15-й минуте матча против «Йера» в Кубке Франции (2:0). Байи получил красную карточку, ударив высоко задранной ногой в область груди хавбека соперника Альмике Ндиая.
По информации La Provence, у хавбека были диагностированы несколько переломов ребер, повреждение печени и внутреннее кровотечение.
Дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции принял решение дисквалифицировать Байи на 7 игр. Отмечается, что в «Марселе» боялись отстранения Байи на длительный срок, но не верили, что дисквалификация растянется на 7 матчей.
В текущем сезоне Лиги 1 ивуариец провел 6 игр. Его статистику можно найти здесь.
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