«Кузяев способен стать капитаном «Зенита». Ловрен — это не потеря». Семшов о сине-бело-голубых

Теги Зенит Игорь Семшов премьер-лига Россия Деян Ловрен Далер Кузяев Футбол

Игорь Семшов рассказал, кто может стать новым капитаном «Зенита» вместо Деяна Ловрена.

Хорватский защитник на днях перешел в «Лион».

— Ловрен — это не потеря для «Зенита». Клуб найдет ему замену. Есть достаточно квалифицированные футболисты, такие как Чистяков, Родригао.

«Зенит» приложил руку к тому, чтобы Деян удачно выступил на чемпионате мира и перешел в европейскую команду. Нормальная практика, когда после больших турниров клуб помогает футболистам перебраться в европейский чемпионат.

— Ловрен был капитаном «Зенита». Кто из нынешнего состава петербуржцев станет новым капитаном?

— Есть достойные футболисты. Скорее всего, капитаном станет кто-то из российских футболистов, который достоин носить повязку. Капитан должен быть лидером на поле и за его пределами. Кузяев способен стать капитаном «Зенита». Есть еще Дуглас Сантос, который уже носил повязку. Тренерский штаб примет правильное решение.

— Нужен ли новый центральный защитник «Зениту»?

— Не стоит покупать нового футболиста, потому что петербуржцы не играют в еврокубках. К тому же есть Алип, который подписал контракт с «Зенитом». Позицию центрального защитника могут закрыть Барриос и Дуглас Сантос. «Зенит» вполне может доиграть сезон нынешним составом, – сказал экс-игрок сборной России, а ныне главный тренер «Чайки».

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10 комментариев

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Александр Жердин
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Ответ Faust Doc
Нужно Зениту возвращать Артемку - истинного капитана лазурных!
Тебя каким образом это касается? В своей команде сначала разберись.
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Tahir Turk
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Ловрен это не потеря??! Мы уже видели блестящую игру связки Алип-Чистяков
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Рашпель793
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Кузя скромняга для кэпа. Хотя по игре вполне соответствует. Всегда пашет за троих.
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Дмитрий9779
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Ага щаз,Барриоса в центр обороны и ослабить опорку.Родринао мимо кубка,а с Алипом и Чистяковым отыграть все матчи чемпионата...а если травма?Пусть каждый играет на своем месте,а ЦЗ нужен обязательно.
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Виктор
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То есть, если не играют в еврокубках, то и усиление не нужно? Смешно.
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RealJericho
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Далер - неплохой игрок и человек соответственный. Желаю ему удачи👍🏻
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Faust Doc
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Нужно Зениту возвращать Артемку - истинного капитана лазурных!
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Svoboda Losov
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Далер с приятной стороны удивляет,своей очень хорошей игрой,но когда был травмирован Ловрен,с повязкой бегал Дуглас,хотя у обоих есть лидерские качества и игровой опыт
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Алексий Бяконт
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Даже Маркизио был капитаном Зенита! Луврен игры-то стабильной не показал за Зенит - зато "наш капитан" кричат болельщики!
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Жаргал Шадапов
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Дуглас и Далер достойные
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