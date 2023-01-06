«Кузяев способен стать капитаном «Зенита». Ловрен — это не потеря». Семшов о сине-бело-голубых

рассказал, кто может стать новым капитаном « » вместо .

Хорватский защитник на днях перешел в «Лион».

— Ловрен — это не потеря для «Зенита». Клуб найдет ему замену. Есть достаточно квалифицированные футболисты, такие как Чистяков, Родригао.

«Зенит» приложил руку к тому, чтобы Деян удачно выступил на чемпионате мира и перешел в европейскую команду. Нормальная практика, когда после больших турниров клуб помогает футболистам перебраться в европейский чемпионат.

— Ловрен был капитаном «Зенита». Кто из нынешнего состава петербуржцев станет новым капитаном?

— Есть достойные футболисты. Скорее всего, капитаном станет кто-то из российских футболистов, который достоин носить повязку. Капитан должен быть лидером на поле и за его пределами. Кузяев способен стать капитаном «Зенита». Есть еще Дуглас Сантос, который уже носил повязку. Тренерский штаб примет правильное решение.

— Нужен ли новый центральный защитник «Зениту»?

— Не стоит покупать нового футболиста, потому что петербуржцы не играют в еврокубках. К тому же есть Алип, который подписал контракт с «Зенитом». Позицию центрального защитника могут закрыть Барриос и Дуглас Сантос. «Зенит» вполне может доиграть сезон нынешним составом, – сказал экс-игрок сборной России, а ныне главный тренер «Чайки».