Проворов и свитер с ЛГБТ-символикой, победа Медведева и вылет Надаля, «Интер» взял Суперкубок Италии, осечка «МЮ», «Ак Барс» обыграл «Салават», Мевля покинул «Спартак» и другие новости

1. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов отказался надеть свитер для разминки с символикой ЛГБТ перед матчем с «Анахаймом». Хоккеист также закрыл комментарии в инстаграме. НХЛ заявила, что «игроки вольны решать, какие инициативы поддерживать».

2. Australian Open. Даниил Медведев обыграл Джона Миллмана в третий день Australian Open. Карен Хачанов победил Джейсона Кублера. Действующий чемпион Рафаэль Надаль проиграл Маккензи Макдональду. Во втором сете испанец получил травму бедра.

Дарья Касаткина разгромно проиграла Варваре Грачевой, Анастасия Потапова победила Слоун Стивенс. Ига Швентек прошла Камилу Осорио, а Коко Гауфф победила Эмму Радукану.

3. «Интер» выиграл Суперкубок Италии, разгромив «Милан» – 3:0. Забили Лаутаро, Джеко и Димарко. Это 7-й Суперкубок «Интера», он сравнялся с «Миланом». Лишь у «Юве» больше – 9.

4. «Манчестер Юнайтед» на 91-й минуте упустил победу над «Кристал Пэлас» (1:1) в перенесенном матче 7-го тура АПЛ. Мишель Олисе сравнял со штрафного.

5. КХЛ. «Авангард» победил «Металлург», «Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев», «Сибирь» одолела «Нефтехимик».

6. «Спартак» и Миха Мевля расторгли контракт. Словенский защитник провел 7 матчей за клуб.

7. НХЛ. 3 очка Евгения Малкина не спасли «Питтсбург» в матче с «Оттавой» (4:5 ОТ), Никита Кучеров забил «Ванкуверу». Другие результаты – здесь.

8. Телефонные мошенники украли у фигуристки Евгении Тарасовой 780 тысяч рублей.

9. НБА. «Мемфис» одолел «Кливленд», «Лейкерс» играют с «Сакраменто». Все результаты – здесь.

10. Вратарь Ян Зоммер переходит в «Баварию». Трансфер за 8+1,5 млн евро из «Гладбаха» согласован.

11. Россия не примет этап Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2023/24.

12. «Атлетико» вышел в 1/4 финала Кубка Испании, победив «Леванте» (2:0). Забили Мората и Льоренте.

13. Трансферные новости. «Бешикташ» предложит «Локо» 5 млн евро за Баринова и вариант с обратным выкупом. Хвича интересен «Манчестер Сити». Кейн не планирует продлевать контракт с «Тоттенхэмом». Леви хочет 100 млн фунтов за форварда от клубов АПЛ, для других лиг цена ниже. «Барселона» продает Депая «Атлетико» за 3-5 млн евро и хочет арендовать Карраско. Бускетс отказал «Аль-Насру», Кейлор Навас тоже не хочет туда ехать. Еще больше трансферных новостей – в ленте тега.

14. Мобилизованный экс-хоккеист челябинского «Челмета» Александр Подставкин погиб на Украине.

15. Российский боец Петр Ян 11 марта подерется с Мерабом Двалишвили на UFC Fight Night.

16. Президент США Джо Байден забыл имя Клэя Томпсона, когда перечислял трио лидеров «Голден Стэйт».

17. Следы кокаина обнаружены в 8 из 10 осмотренных туалетов стадиона «Тоттенхэма». На арене «МЮ» также нашли остатки наркотиков после матча с «Сити».

18. Серьезные проблемы у Криштиану Роналду: нападающий «Аль-Насра» не может найти суши-повара на 4500 фунтов в месяц в свой португальский особняк.

Цитаты дня.

Алина Загитова: «Всегда обожала петь (и не только в душе)! Готовлю для вас сюрприз и репетирую, чтобы выйти на сцену с одной из любимых артисток»

«Боритесь с нацистами, будут тогда признавать нас. Эти Макроны, Шольцы – карманные руководители американцев, а завтра будут нормальные люди». Зюганов об отказе сборных играть с Россией

Представитель РПЦ об отказе Проворова от свитера с ЛГБТ-символикой: «Он отстаивает свою христианскую идентичность. Пропагандистских штампов в спорте не должно быть»

Анфиса Резцова: «В России биатлон и лыжи любят больше футбола. Футболисты зарабатывают больше остальных, это несправедливо»

Кристиан Ромеро: «Месси – величайший футболист в истории. Простота и скромность делают его таким»