Надаль травмировался во втором круге Australian Open

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» получил травму во втором круге против .

В конце второго сета он испытал боль в левом бедре, когда бежал за мячом.

По окончании гейма испанец вызвал физиотерапевта.

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