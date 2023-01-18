Надаль травмировался во втором круге Australian Open

Теги Рафаэль Надаль травмы Australian Open ATP Теннис

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль получил травму во втором круге Australian Open против Маккензи Макдональда.

В конце второго сета он испытал боль в левом бедре, когда бежал за мячом.

 

По окончании гейма испанец вызвал физиотерапевта.

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18 комментариев

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sashati
Ответ Makaveli The-Don-Killuminati
Хиска плачет на трибуне, команда тоже в горе... Здоровья легенде!
Вкусно и точка побеждает!
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Юрий Шептухин
Болеем за Рафу, хотелось бы посмотреть матч двух инвалидов в финале, самый короткий финал в истории ТБШ.
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Антон Тимофеев
Ну, в третьем сете Рафа по прежнему не в порядке. Свою подачу пока берет, но, за многие мячи даже не борется(( А вот и свою отдал. 5-6 в третьем.
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твинер без замаха
К пятому прибавит в скорости и темпе, да и соперник подсядет
+3
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+2
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encaro_one
Ответ Alexcat1987
Ещо турнира проблема у него была с этой травмой,что сегодня только начал теннисом интересоватся?)
Не было у него проблем с левым бедром, балабол
+2
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+2
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4AIKA
Ответ arseny572
Рафу жаль, но зашакалить, как в прошлом году, увы, не получится. Ждём грунт
Ну как бы он прошлогодний не «зашакалил», как вы пишете
Он матч-легенду вытащил вообще то, Медведев до сих пор в психологической яме пребывает…
+9
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+5
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Юрий Шептухин
Ответ Великий Алонсо
Все, пенсия и конец карьеры.
Да, ладно сейчас на 6 часу в 5-м сете выиграет.
+2
-2
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Alexcat1987
Ответ encaro_one
Матч не смотришь? Какая в ж травма
Ещо турнира проблема у него была с этой травмой,что сегодня только начал теннисом интересоватся?)
+1
-3
-2
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encaro_one
Ответ Alexcat1987
Почему бы не было?травмы случаются в не зависимости от того побеждает человек или проигрывает!
Матч не смотришь? Какая в ж травма
+1
-1
0
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Phantom3000
Если вы меня разбудите и спросите, что сейчас происходит в мировом теннисе? Я отвечу, что Надаль получает травму, когда проигрывает.
+15
-10
+5
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Alexcat1987
Ответ encaro_one
Если бы выигрывал, её не было бы. Вчера теннисом начал интересоваться?
Почему бы не было?травмы случаются в не зависимости от того побеждает человек или проигрывает!
+1
-4
-3
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arseny572
Рафу жаль, но зашакалить, как в прошлом году, увы, не получится. Ждём грунт
+14
-9
+5
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Krull
Разваливается на глазах, просто. Жаль легенду, но это похоже на конец.
+13
-2
+11
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encaro_one
Ответ Alexcat1987
То есть если бы выигрывал то была бы не типичная?
Если бы выигрывал, её не было бы.
Вчера теннисом начал интересоваться?
+15
-11
+4
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Alexcat1987
Ответ encaro_one
"Травмировался". Типичная травма для матча где пока проигрывает.
То есть если бы выигрывал то была бы не типичная?
+4
-6
-2
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encaro_one
"Травмировался".
Типичная травма для матча где пока проигрывает.
+20
-16
+4
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Makaveli The-Don-Killuminati
Хиска плачет на трибуне, команда тоже в горе... Здоровья легенде!
+21
-1
+20
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Великий Алонсо
Все, пенсия и конец карьеры.
+6
-6
0
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