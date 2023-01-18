Надаль травмировался во втором круге Australian Open
22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль получил травму во втором круге Australian Open против Маккензи Макдональда.
В конце второго сета он испытал боль в левом бедре, когда бежал за мячом.
По окончании гейма испанец вызвал физиотерапевта.
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Он матч-легенду вытащил вообще то, Медведев до сих пор в психологической яме пребывает…
Вчера теннисом начал интересоваться?
Типичная травма для матча где пока проигрывает.