Алина Загитова: «Всегда обожала петь! Готовлю для вас сюрприз и репетирую, чтобы выйти на сцену с одной из любимых артисток»

Теги женское катание Алина Загитова музыка ледовые шоу Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что собирается выступить с песней.

«Всегда обожала петь (и не только в душе)! Готовлю для вас сюрприз и репетирую, чтобы выйти на сцену с одной из любимых артисток – такого дуэта вы точно не ожидали. 😉🎤

Приходите на «Влюбленные в фигурное катание» 14 февраля – ох, что будет!» – написала Загитова.

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277 комментариев

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JSV
Ответ Enchanter WIZZARD
Короче ждём дуэт Бузова - Загитова🤦
Бузова-Косторка концерт не состоялся, а вот Алинин концерт уже в анонсах)
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маша Е.
Ответ El Fenomeno 9️⃣
Сначала споёт с Бузовой а потом с ней подерётся?
Может такой дебил как вы сначала споёте потом подерётесь? Это ваше.
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fillette
Если честно, не очень понимаю, почему катание непрофессионалов в шоу с фигуристами - норм, а пение непрофессионала с певицей - сразу ужас? Есть очень большое количество обычных людей, поющих лучше многих нынешних звезд. Алина рискует? Да. Но она рисковая )).
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Vladimir Arutin
Ответ k4rmazin2007
А на разогреве вполне могут выступить Щербакова с Усачевой. Споют песню рэп-исполнительницы Инстасамки "Моя в...ина". Они уже записали рекламный ролик в инстаграме)
Говорят они сейчас клип записывают .
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Наталья Будаева
Ответ Пользователь Гугла
Алина петь умеет, и читать рэп, слышал еще когда ей было 13 лет, в ее перископах, отметил музыкальный слух и чувство ритма, она пела или читала рэп двигаясь в такт с ритмом, не фадьшивила, конечно голос детский, но очень приятный для слуха и тембр, впринципе голос и тембр такие же как и 7 лет назад, буду ждать с нетерпением, для меня не главное как она споет, понятно что она не профессиональная певица, главное что она двигается вперед, раскрепощается, становится сабой, избавляется от той навязанной подавляющей ее психологически травли, которая обрушилась на ребенка после победы на ои, очень сиелый шаг, аплодирую, только так и нужно избавлятся от буллинга, преодалевая свои , даже не свои, а навязанные взрослыми комплексами чудному, талантливому ребенку, еще больше зауважал Алину, хотя и так всегда в нее верил и восхищался ее характером
Как Вы правы, Алина, только вперёд 🙏❤💐
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MAKSIMKA
Ответ Enchanter WIZZARD
Короче ждём дуэт Бузова - Загитова🤦
Вот и поклонники полудневки из конюшни вылезли. Косторная что то пробовала промычать, не получилось из ее певицы. Может и с Бузовой споет.
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El Fenomeno 9️⃣
Ответ Елена Рябихина
Вы там вообще что-ли?
Что?
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Natalia Solomakha
Ответ rtun
Интересно, а когда спортс принесёт извинения Железки перед Сашей за клевету о снятии с ЧР?
Сашин папа хвост прижимает потихоньку этим персонажам, которые так легко оскорблениями в адрес спортсменки разбрасывались. Один уже извинение сквозь зубы выдавил, забоялся. И Шубы с её Мини-Мы бессовестным давненько не видно и не слышно.
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Марк Терентьев
Ответ Lilia Sadykova
Люди, не стоит воспринимать это серьезно, судя по всему это просто будет шоу номер на " Влюбленные в ФК". Это же шоу, на шоу можно и кататься, и петь, и танцевать, и летать;) Главное, чтобы любимой артисткой была не Оленька Бузова;)
Вне всяких сомнений. Номер для шоу. И не более
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Тайга86
Ответ MAKSIMKA
Медведеву она уже везде победила где только встречала. Так что все у Алины будет хорошо. У вас все плохо, вон как заистерили.
Где истерика?) Я переживаю, чтобы не забыли вручить) А так пусть поет...лишь бы дождь не пошел...
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маша Е.
Ответ bolelschiza
Главное, как бы ни спела Загитова, для ее поклонников она будет оперной певицей)
А что Алина вам на одно место наступила? Это место вам покоя не даёт?
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yak444
Ответ Тайга86
Это всё фигня, не важно как споет, главное чтобы потом победила в номинации "Лучшая певица")
В номинациях последнее время побеждает Щербакова, так что не по адресу.
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Туц
Нежданьчик) Интересно будет на это посмотреть.
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Ekoplane
Ответ mihrutkanik
А не надо мои комментарии удалять. Они луч света в темном царстве. Так вот если вы ставите Алиночку без образования в консерватории на сцену, то и меня поставьте. Я тоже пою в душе.
Ахаха, я так и знала, что сейчас будут причитать, что у профессиональных певцов хлеб отнимают )) Очень предсказуемо.
Вообще-то еще с теле-комментаторами не разобрались. Вон действующий тренер и непрофессиональный комментатор Траньков в прямом эфире издевается над конкуренцией своего тренерского штаба и все причитатели молчат. А что так?
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El Fenomeno 9️⃣
Ответ JSV
https://disk.yandex.ru/i/82SExakwHRk7rg
На каком языке Щербача поёт? На марсианском?
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impartiality
Ответ шалтай болтай
С такой разговорной речью можно петь только шумел камыш ..
Какой устаревший наброс.... Очнись, дружок, Алина Загитова - великая фигуристка и лучшая ведущая ТВ последних лет.
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Марк Терентьев
Ответ Vladimir Arutin
А Щербакова будет со своей знаменитой песней ?
Шоу,наверняка,будет и для тв,а там цензура
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NTLY
Ответ Маргарита Михайловна
Вся страна замерла в ожидании этого грандиозного события!
И Япония с Монголией.
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Татьяна Храмцова
Жги Алинка! Жги Красавица!
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MAKSIMKA
Ответ Тайга86
Это всё фигня, не важно как споет, главное чтобы потом победила в номинации "Лучшая певица")
Медведеву она уже везде победила где только встречала. Так что все у Алины будет хорошо. У вас все плохо, вон как заистерили.
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Светлана Толасова
Молодец Алина! Стоя аплодирую! Классно умеет Алина заинтриговать своих болельщиков и вызывать зуд у своих недоброжелателей. Ждём с нетерпением!!!
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Наталья Будаева
Ответ SCHENN
А можно не надо?
Надо
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Маргарита Михайловна
Вся страна замерла в ожидании этого грандиозного события!
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Nassta
Ответ Беглый*
"А вот Аннушка", "а вот Щербакова", "слушайте свою Щербакову", "а как песня Щербаковой"... Загифаны, ваша Алиночка хоть чего-то стоит без Щербаковой?😂 Надоел ваш прицеп, чесслово. Я понимаю, что популярность падает и ваши "триумфы" на двух ногах без прыжков никого не интересуют, но совесть-то имейте. Всю жизнь собираетесь на чужих хвостах ездить? С медведевского слезли, на щербаковский решили залезть? Не выйдет))
Да ты не сочиняй, Анну тут вспоминают только из-за ее недавнего пения в машине, вы же над Алиной смеётесь по каждому поводу, а что новость с Аниным пением не выложили? Событие как никак! показали бы всем как надо это делать
+2
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yak444
Ответ Lana-shu
Главное, что Щербакова решила так. И спела.
Возможно она тоже репетирует, но не успела первой объявить, Алина её опередила.
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