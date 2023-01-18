Олимпийская чемпионка по фигурному катанию сообщила, что собирается выступить с песней.

«Всегда обожала петь (и не только в душе)! Готовлю для вас сюрприз и репетирую, чтобы выйти на сцену с одной из любимых артисток – такого дуэта вы точно не ожидали. 😉🎤

Приходите на «Влюбленные в фигурное катание» 14 февраля – ох, что будет!» – написала Загитова.