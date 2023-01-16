Моуринью о «Роме»: «Хотел бы от игроков немного больше мастерства и уверенности в работе с мячом»

оценил победу «Ромы» над «Фиорентиной» (2:0) в Серии А.

« » – очень хорошая команда, хорошо организованная. В прошлом сезоне с ними тоже пришлось помучиться, когда они играли вдесятером.

Мы хорошо оборонялись исходя из своих возможностей, держали игру под контролем, особых проблем у нас не было. Но я бы хотел больше качества, больше игроков, которые любят играть с мячом.

В плане тактики и мотивации я могу отзываться о своих игроках только высоко. Но, повторюсь, я бы хотел от них немного больше мастерства и уверенности в работе с мячом. А так, мы играем исходя из своих характеристик.

После перерыва [на ЧМ-2022] у нас было три матча – с «Болоньей», «Дженоа» и «Фиорентиной», в которых мы сыграли на ноль. Это давало нам хороший шанс побеждать, ведь мы не забиваем много голов», – сказал главный тренер «Ромы».