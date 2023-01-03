Томори об Ибрагимовиче: «Он самый сильный, целеустремленный, гибкий парень в «Милане» – даже в 41 год. Просто машина»

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия Фикайо Томори Футбол

Защитник «Милана» Фикайо Томори рассказал о роли Златана Ибрагимовича в команде. 

«Есть такие суперопытные парни, как Златан. Я знаю, о чем вы думаете, и да, он точно такой же в реальной жизни.

Я помню, когда я впервые приехал в Милан, он спросил, где я остановился. Потом он сказал мне, что мы соседи. Он сказал: «Да, я живу в соседнем с тобой здании. Моя квартира находится на самом верху... чтобы Бог мог присматривать за своим городом».

Но он также самый сильный, самый целеустремленный, самый гибкий парень в команде – даже в 41 год. Он просто машина. Нет другого слова, чтобы описать его. И он всегда говорит этим громким голосом Златана, произносит речи и раздает советы. Вы видите странные ролики в социальных сетях. Мы видим это своими глазами, каждый день.

В последних играх [прошлого сезона] он помогал нам сохранять хладнокровие. Я помню, как в заключительном матче мы ушли на перерыв, ведя у «Сассуоло» со счетом 3:0. Я не думаю, что когда-либо в своей жизни была так счастлив. Я оглядывался на своих товарищей по команде, улыбаясь, как будто мы [стали чемпионами] уже сейчас.

Но я думаю, что Златан заметил, что некоторые из нас в тот момент немного увлеклись, и сказал: «Никто пока не должен улыбаться!!! Осталось еще 45 минут!!!»

Мы перестали улыбаться. Сорок пять минут спустя мы стали чемпионами», – написал Томори.

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16 комментариев

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Rub1k
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Ответ heyoka
Ну все же вначале он уехал в млс, хотя мог еще попылить. Может, этот тоже через пару лет на опыте будет в какой-то команде по 20-30 минут бегать. Но верится с трудом
Но он не ныли не жаловался на всех и вся,а боролся на поле и до уезда в МЛС, и после возвращения! Вернулся и как вождь, повел за собой, как настоящий лидер!Я не хейтер Рона,глупо отрицать, что один из лучших футболистов, но за последний год он превратился в шута!
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Haci Ceferli
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"Я хочу закончить в клубе топ уровня, не в МЛС не в Дубае, Катаре и тд."
Ой, или это слова другого старика?
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Игорь Климов
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Ибрагимович в 41 год >>> Кринжа7 в 37 лет.
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Нету Нету
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Ответ rigobersong
Даже Ибрагимович с возрастом засунул свое ЧСВ куда подальше, и стал полезным ролевиком, поэтому сейчас в Серии А, а не бегает по Аравиям:))
Он играл МЛС США
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heyoka
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Ответ Не знаю что такое Требл
После тяжелейшей травмы колена. Иначе бы играл и разрывал бы сейчас в АПЛ.
Не вопрос. К Ибре одно уважение, просто вспомнил отъезд и все. А так, везде и всегда был заметен. Хотя, такой как Ибра не может быть незаметным:)
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Chyngyz Orozaliev
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Ответ rigobersong
Даже Ибрагимович с возрастом засунул свое ЧСВ куда подальше, и стал полезным ролевиком, поэтому сейчас в Серии А, а не бегает по Аравиям:))
Никуда он его не сувал. Просто он делает, что говорит
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Не знаю что такое Требл
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Ответ heyoka
Ну все же вначале он уехал в млс, хотя мог еще попылить. Может, этот тоже через пару лет на опыте будет в какой-то команде по 20-30 минут бегать. Но верится с трудом
После тяжелейшей травмы колена. Иначе бы играл и разрывал бы сейчас в АПЛ.
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DolJun
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Ответ rigobersong
Парень карьеру спас себе:) А то сгнил бы как Фофан:)
пока гниет только кристенсен(
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Футбол, хоккей итд
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За слово - Даже, можно отхватить от Ибры по полной... Ему всего-то ...
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rigobersong
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Ответ DolJun
ибра иброй но как же в челси сейчас не хватает томори, какой же бред было его отпускать
Парень карьеру спас себе:) А то сгнил бы как Фофан:)
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heyoka
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Ответ rigobersong
Даже Ибрагимович с возрастом засунул свое ЧСВ куда подальше, и стал полезным ролевиком, поэтому сейчас в Серии А, а не бегает по Аравиям:))
Ну все же вначале он уехал в млс, хотя мог еще попылить. Может, этот тоже через пару лет на опыте будет в какой-то команде по 20-30 минут бегать. Но верится с трудом
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DolJun
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ибра иброй но как же в челси сейчас не хватает томори, какой же бред было его отпускать
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Transporter02
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Ждём Ибру на ЧМ 2026. Выйдет на пик как раз
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rigobersong
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Даже Ибрагимович с возрастом засунул свое ЧСВ куда подальше, и стал полезным ролевиком, поэтому сейчас в Серии А, а не бегает по Аравиям:))
+21
-7
+14
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Семён Жуйло
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Ответ Алексей Ильин
Долгих лет Ибре, вот бы до 45 доиграл
Он теперь в кино. Хоть до 100 пусть играет.
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Алексей Ильин
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Долгих лет Ибре, вот бы до 45 доиграл
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