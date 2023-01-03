Томори об Ибрагимовиче: «Он самый сильный, целеустремленный, гибкий парень в «Милане» – даже в 41 год. Просто машина»

Защитник « » рассказал о роли в команде.

«Есть такие суперопытные парни, как Златан. Я знаю, о чем вы думаете, и да, он точно такой же в реальной жизни.

Я помню, когда я впервые приехал в Милан, он спросил, где я остановился. Потом он сказал мне, что мы соседи. Он сказал: «Да, я живу в соседнем с тобой здании. Моя квартира находится на самом верху... чтобы Бог мог присматривать за своим городом».

Но он также самый сильный, самый целеустремленный, самый гибкий парень в команде – даже в 41 год. Он просто машина. Нет другого слова, чтобы описать его. И он всегда говорит этим громким голосом Златана, произносит речи и раздает советы. Вы видите странные ролики в социальных сетях. Мы видим это своими глазами, каждый день.

В последних играх [прошлого сезона] он помогал нам сохранять хладнокровие. Я помню, как в заключительном матче мы ушли на перерыв, ведя у «Сассуоло» со счетом 3:0. Я не думаю, что когда-либо в своей жизни была так счастлив. Я оглядывался на своих товарищей по команде, улыбаясь, как будто мы [стали чемпионами] уже сейчас.

Но я думаю, что Златан заметил, что некоторые из нас в тот момент немного увлеклись, и сказал: «Никто пока не должен улыбаться!!! Осталось еще 45 минут!!!»

Мы перестали улыбаться. Сорок пять минут спустя мы стали чемпионами», – написал Томори.