«Ахмат» подписал защитника Шатару и хавбека Дивановича из солигорского «Шахтера». Там работал тренер грозненцев Ташуев
«Ахмат» объявил о переходе в клуб двух легионеров.
Центральный защитник из Боснии и Герцеговины Милош Шатара и центральный полузащитник из Черногории Заим Диванович заключили контракты с грозненским клубом на три с половиной года, сообщает телеграм-канал «Ахмата».
Оба футболиста выступали за «Шахтер» из Солигорска, который ранее тренировал главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев.
В минувшем сезоне Шатара и Диванович стали чемпионами Беларуси.
«Ахмат» после 17 туров располагается на шестой строчке в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 26 очков.
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