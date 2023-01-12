«Ахмат» подписал защитника Шатару и хавбека Дивановича из солигорского «Шахтера». Там работал тренер грозненцев Ташуев

« » объявил о переходе в клуб двух легионеров.

Центральный защитник из Боснии и Герцеговины Милош Шатара и центральный полузащитник из Черногории Заим Диванович заключили контракты с грозненским клубом на три с половиной года, сообщает телеграм-канал «Ахмата».

Оба футболиста выступали за «Шахтер» из , который ранее тренировал главный тренер «Ахмата» .

В минувшем сезоне Шатара и Диванович стали чемпионами Беларуси.

«Ахмат» после 17 туров располагается на шестой строчке в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 26 очков.