«Ахмат» подписал защитника Шатару и хавбека Дивановича из солигорского «Шахтера». Там работал тренер грозненцев Ташуев

Теги премьер-лига Россия трансферы Ахмат высшая лига Беларусь Шахтер Солигорск Сергей Ташуев Милош Шатара Заим Диванович Футбол

«Ахмат» объявил о переходе в клуб двух легионеров.

Центральный защитник из Боснии и Герцеговины Милош Шатара и центральный полузащитник из Черногории Заим Диванович заключили контракты с грозненским клубом на три с половиной года, сообщает телеграм-канал «Ахмата».

Оба футболиста выступали за «Шахтер» из Солигорска, который ранее тренировал главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев.

В минувшем сезоне Шатара и Диванович стали чемпионами Беларуси.

«Ахмат» после 17 туров располагается на шестой строчке в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 26 очков.

 

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16 комментариев

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Сибирский литовец
Ответ Фут.Боль
А Залог Успехов - главный учредитель этой конторы.
А его зам - Камаз Угонов
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Сибирский литовец
Ответ Razrubsis
А как же Кроватич и Тахтович?
И ещё туда же Унитазыч
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Сайд-Эми
Футболисты какие у них фамилии есть. У вас петухов варабей скрипач 🎻 грач комаров карандаш ✏️ Баян таблица Менделеева 🤣🤣
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Фут.Боль
Ответ edward_freeman
А вообще Займ Диванович - отличное название для микрофинансового банка.
А Залог Успехов - главный учредитель этой конторы.
+6
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+6
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spain-hokkey
Ну наверное эти 2 игрока Ташуева и впечатлили. Ну, а кто ещё. Антич провалился, играть не хотел и только Химки хотят. Ещё Иванович был такой игрок, можно было его. А так в принципе и всё. Ахмеди переподписал контракт с Шахтёром. Больше никто в Шахтёре не впечатлял, из белорусов Филипенко забрал Гончаренко и всё на этом. У Шахтёра нет денег и они уже ряд футболистов потеряли.
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spain-hokkey
Ответ Yndestad
А Чечне на солях помешались? То Соледар хотят, то Солигорск )
Это не смешно, Ташуев из Шахтёра Солигорск, вот и берут оттуда игроков. Как условно Гончаренко взял оттуда Филипенко с которым работал.
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spain-hokkey
Ответ Артём Харковский
Вы все просто клоуны... Вы не знаете этих футболистов и как они играют... Поверьте Шатара станет Вашим основным защитником. А Диванович молод и очень не плох в продвижении мяча. ..
Ну люди прикалываются. Нельзя что ли?
+1
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Yndestad
А Чечне на солях помешались? То Соледар хотят, то Солигорск )
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-2
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spain-hokkey
Ответ TiNO
А Креслович и Стулович еще подкатят?
Нету таких
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psycho killer
Все мы немного дивановичи, чего греха таить-то
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Артём Харковский
Ответ edward_freeman
А вообще Займ Диванович - отличное название для микрофинансового банка.
Вы все просто клоуны... Вы не знаете этих футболистов и как они играют... Поверьте Шатара станет Вашим основным защитником. А Диванович молод и очень не плох в продвижении мяча. ..
0
-4
-4
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Юрий Кечко
Был такой мемный персонаж Диваныч, который фоткался с диваном на плече )))
0
0
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Razrubsis
Ответ TiNO
А Креслович и Стулович еще подкатят?
А как же Кроватич и Тахтович?
0
0
0
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TiNO
А Креслович и Стулович еще подкатят?
+2
-1
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Dmitry Orlov
Диван Диваныч
+1
-1
0
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edward_freeman
А вообще Займ Диванович - отличное название для микрофинансового банка.
+23
-2
+21
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