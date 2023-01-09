Ройс об интересе «Аль-Насра»: «Мой контракт истечет через 6 месяцев. Был бы не прав, если бы не беспокоился»
Марко Ройс прокомментировал информацию о том, что может перейти в «Аль-Наср».
Ранее саудовский клуб подписал нападающего Криштиану Роналду. Действующий контракт 33-летнего полузащитника с дортмундской «Боруссией» рассчитан до лета 2023 года.
Ройса попросили прокомментировать сведения о том, что он получил предложение от «Аль-Насра».
«Мне важно быть здоровым, проводить тренировки и матчи целиком. Все остальное станет ясно в будущем. Для этого у меня есть агент. Но, конечно, я смотрю вперед, у меня осталось всего шесть месяцев по контракту. Я был бы не прав, если бы не беспокоился об этом.
Сейчас я счастлив быть в этой команде. Мы идем на шестом месте, нам нужно добиваться результатов. Сейчас я полностью сконцентрирован на этом. Все остальное решится в ближайшие недели и месяцы. Тогда станет ясно, в каком направлении мы будем двигаться», – сказал капитан «Боруссии».
Из-за травмы Ройс не поехал на ЧМ-2022 в составе сборной Германии. Полную статистику игрока можно изучить здесь.
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