Ройс об интересе «Аль-Насра»: «Мой контракт истечет через 6 месяцев. Был бы не прав, если бы не беспокоился»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Марко Ройс Футбол

Марко Ройс прокомментировал информацию о том, что может перейти в «Аль-Наср».

Ранее саудовский клуб подписал нападающего Криштиану Роналду. Действующий контракт 33-летнего полузащитника с дортмундской «Боруссией» рассчитан до лета 2023 года.

Ройса попросили прокомментировать сведения о том, что он получил предложение от «Аль-Насра».

«Мне важно быть здоровым, проводить тренировки и матчи целиком. Все остальное станет ясно в будущем. Для этого у меня есть агент. Но, конечно, я смотрю вперед, у меня осталось всего шесть месяцев по контракту. Я был бы не прав, если бы не беспокоился об этом.

Сейчас я счастлив быть в этой команде. Мы идем на шестом месте, нам нужно добиваться результатов. Сейчас я полностью сконцентрирован на этом. Все остальное решится в ближайшие недели и месяцы. Тогда станет ясно, в каком направлении мы будем двигаться», – сказал капитан «Боруссии».

Из-за травмы Ройс не поехал на ЧМ-2022 в составе сборной Германии. Полную статистику игрока можно изучить здесь.

6 комментариев

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San Lorenso
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Ответ Барыга блинами
Не все знают, но Марко родом из Гусь Хрустального)
В официальной автобиографии написано, что он родился и вырос в Дортмунде.
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Барыга блинами
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Не все знают, но Марко родом из Гусь Хрустального)
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Айтуар Куат
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Ройс если перейдет в Аль-Наср скажет тоже самое что и Абубакар 🤣
Абубакара выкинули из за Роналду. Обиделся.
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Гегенпрессинг Рангника
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Ройс если перейдет в Аль-Наср скажет тоже самое что и Абубакар 🤣
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Игорь Замаруев
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Останется в Боруссии, думаю. Уже легенда клуба(и лазарета)
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corazón blanco
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Как же жаль Ройса, такой талант, но столько пропустил из-за травм. Подзаработать перед пенсией не такой уж и плохой вариант. Сейчас саудиты перед заявкой на Мундиаль будут стараться привлечь к себе как можно больше звёзд, поднимая престиж своей лиги.
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