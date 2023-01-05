«Аякс» за 10+5 млн евро купит Рульи у «Вильярреала». Чемпион мира подпишет контракт на 4 года

Теги высшая лига Нидерланды Аякс Вильярреал Ла Лига Сборная Аргентины по футболу возможные трансферы Херонимо Рульи Футбол

«Аякс» подпишет чемпиона мира Херонимо Рульи.

Клуб из Нидерландов подпишет вратаря «Вильярреала» за 10 миллионов евро. Еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов.

30-летний Рульи, не сыгравший за Аргентину ни одного матча на ЧМ-2022, заключит контракт с «Аяксом» на четыре года.

В 14 матчах Ла Лиги в этом сезоне Херонимо 7 раз сыграл на ноль. Его статистика – здесь.

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10 комментариев

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Дмитрий Яруллин
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Ответ Тимур Латыпов Рав.
Эх, жаль. Для меня как для болельщика Вильярреала это большая потеря. Херонимо всегда был стеной Вильярреала, был признан лучшим вратарём первой половины этого сезона, конечно ингода он допускал ошибки, но у кого их не бывает. Теперь Вильярреалу нужно срочно искать нового вратаря, потому что играть с 40-летним Пепе Рейна на воротах это кошмар, потому что он нередко допускает ошибки. Мои варианты - это Давид Райя, Иньяки Пенья, Иво Грбич, Аугустин Марчесин. Удачи тебе Херонимо в дальнейшей карьере, мы никогда не забудем твои сэйвы , спасения и все твои заслуги перед нашим любимым клубом...
А хорватский вратарь не вариант ?
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Amalfitano
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Всего месяца 2 назад нам рассказывали историю о 39-ти летнем гении в воротах Аякса, но уже сегодня покупают воротчика за 15 мультов. И кстати, почему не купили этого Норперта? Ну или как там его?
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окечуква
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С ума сойти, Рульи уже 30! Очень толковый вратарь, по мне так сильнее Мартинеса немного. Аякс больше на виду, как ни крути, хотя Вильярреал, на мой взгляд, сейчас не слабее ни по какому критерию. Удачи Херонимо.
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Кукич
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Вильярреал искал еще в летнее то молодого вратаря. Наверняка договорились с кем то и поэтому отпускают Рульи
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Тимур Латыпов Рав.
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Ответ Тимур Латыпов Рав.
Эх, жаль. Для меня как для болельщика Вильярреала это большая потеря. Херонимо всегда был стеной Вильярреала, был признан лучшим вратарём первой половины этого сезона, конечно ингода он допускал ошибки, но у кого их не бывает. Теперь Вильярреалу нужно срочно искать нового вратаря, потому что играть с 40-летним Пепе Рейна на воротах это кошмар, потому что он нередко допускает ошибки. Мои варианты - это Давид Райя, Иньяки Пенья, Иво Грбич, Аугустин Марчесин. Удачи тебе Херонимо в дальнейшей карьере, мы никогда не забудем твои сэйвы , спасения и все твои заслуги перед нашим любимым клубом...
Ну и единственное утешение, это уход Рульи на мажорной ноте, его признали лучшим игроком своего последнего матча за Вильярреал
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Stas Politik
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Печально, как фанату Субмарины, терять такого игрока. Другой момент - в чём смысл переходить из недавнего победителя ЛЕ, полуфиналиста ЛЧ и стабильного участника еврокубков, будучи основным игроком там, в довольно средний Аякс в гораздо более слабую лигу? Это как условно перейти в Шахтер или Зенит пару лет назад. В Лиге Чемпионов Аякс за последние 4 года только 1 раз вышел в плей-офф, где также безуспешно вылетел.

Да и у Вильярреала останется Один 40-летний Рейна на воротах...
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Тимур Латыпов Рав.
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Эх, жаль. Для меня как для болельщика Вильярреала это большая потеря. Херонимо всегда был стеной Вильярреала, был признан лучшим вратарём первой половины этого сезона, конечно ингода он допускал ошибки, но у кого их не бывает. Теперь Вильярреалу нужно срочно искать нового вратаря, потому что играть с 40-летним Пепе Рейна на воротах это кошмар, потому что он нередко допускает ошибки. Мои варианты - это Давид Райя, Иньяки Пенья, Иво Грбич, Аугустин Марчесин.
Удачи тебе Херонимо в дальнейшей карьере, мы никогда не забудем твои сэйвы , спасения и все твои заслуги перед нашим любимым клубом...
+7
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Direct free kick
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Вильяреал купит нового вратаря?
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Bolvan
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Удачи ему
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LIBerly
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Хорошая перезагрузка для него
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