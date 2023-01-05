«Аякс» за 10+5 млн евро купит Рульи у «Вильярреала». Чемпион мира подпишет контракт на 4 года
«Аякс» подпишет чемпиона мира Херонимо Рульи.
Клуб из Нидерландов подпишет вратаря «Вильярреала» за 10 миллионов евро. Еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов.
30-летний Рульи, не сыгравший за Аргентину ни одного матча на ЧМ-2022, заключит контракт с «Аяксом» на четыре года.
В 14 матчах Ла Лиги в этом сезоне Херонимо 7 раз сыграл на ноль. Его статистика – здесь.
Да и у Вильярреала останется Один 40-летний Рейна на воротах...
Удачи тебе Херонимо в дальнейшей карьере, мы никогда не забудем твои сэйвы , спасения и все твои заслуги перед нашим любимым клубом...