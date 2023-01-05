«Аякс» за 10+5 млн евро купит Рульи у «Вильярреала». Чемпион мира подпишет контракт на 4 года

« » подпишет чемпиона мира .

Клуб из Нидерландов подпишет вратаря « » за 10 миллионов евро. Еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов.

30-летний Рульи, не сыгравший за Аргентину ни одного матча на ЧМ-2022, заключит контракт с «Аяксом» на четыре года.

В 14 матчах в этом сезоне Херонимо 7 раз сыграл на ноль. Его статистика – здесь.