«Реал» и Модрич продлят контракт. Клуб считает хавбека ключевым игроком

пока не готов уходить из «Реала».

Как пишет Marca, полузащитник хочет продолжить выступления в составе «Реала». Клуб рад, что у игрока есть такое желание.

На данный момент «Реал» не предложил Модричу новый контракт, но у сторон не возникнет сложностей при переговорах о продлении сотрудничества.

Ранее стало известно, что Модрич отклонил предложения от «Аль-Насра» и «Интер Майами». Когда эти клубы связались с ним, Лука предложил им вернуться с предложением о сотрудничестве летом 2024 года и ясно дал понять, что пока не планирует покидать «Реал».

Отмечается, что мадридский клуб по-прежнему считает Модрича ключевым игроком для будущего команды.

В этом сезоне 37-летний игрок забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи в 19 матчах сезона за « ». На ЧМ-2022 он провел 7 игр в составе сборной Хорватии.

Полную статистику полузащитника можно изучить здесь.