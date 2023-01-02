«Реал» и Модрич продлят контракт. Клуб считает хавбека ключевым игроком

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Лука Модрич Футбол

Лука Модрич пока не готов уходить из «Реала».

Как пишет Marca, полузащитник хочет продолжить выступления в составе «Реала». Клуб рад, что у игрока есть такое желание.

На данный момент «Реал» не предложил Модричу новый контракт, но у сторон не возникнет сложностей при переговорах о продлении сотрудничества.

Ранее стало известно, что Модрич отклонил предложения от «Аль-Насра» и «Интер Майами». Когда эти клубы связались с ним, Лука предложил им вернуться с предложением о сотрудничестве летом 2024 года и ясно дал понять, что пока не планирует покидать «Реал».

Отмечается, что мадридский клуб по-прежнему считает Модрича ключевым игроком для будущего команды.

В этом сезоне 37-летний игрок забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи в 19 матчах сезона за «Реал». На ЧМ-2022 он провел 7 игр в составе сборной Хорватии.

Полную статистику полузащитника можно изучить здесь.

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47 комментариев

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AminO2
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В Аль-Насре бы затерялся.
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gfrasulov
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Ответ инок
Луке ещё вполне можно поиграть в Реале. Один из лучших полузащитников в мире сейчас
Во все времена
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Scorpion
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100% правильное решение.
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Evgeniy Kropachev
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Ответ Lucky Z
Модрич играет головой, поэтому с годами становится только мудрее
Мудрич
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gfrasulov
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Модрич из тех немногих, которых уважают даже самые оголтелые сторонники заклятейших соперников
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Yury Musikhin
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Хорошие новости)
Рад за Луку, надеюсь, он закончит карьеру в Реале.
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gfrasulov
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Ещё хотелось бы, чтобы Лука остался в системе Реала. Это было бы круче истории Недведа
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max mystique
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Отличные новости! Верное решение! Лука топ!
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мс-мешок
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Мозг Реала
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crispymousse
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И это в 37 лет! Ой...
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Какаджан Игдиров
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Когда Лука на поле на душе спокойно!
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Jaxongir Shodiev
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Продлевать его однозначно. Он в 37 фору игрокам намного младше даёт
Некоторым ровесникам тем более....
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данислам дадыбаев
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Пускай до сорока лет играеть в реале и красиво выйдут на пенсию .
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efremovms@gmail.com
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Говорил же,папа Карло решит вопрос.
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Шлёма Презерман
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Криш - Флорентино Пересу:
"Малыш, а как же я? Ведь я же лучше соба... Модрича!?"
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Vitamin_B
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Лука и словом и делом заслужил еще поиграть, образцовый пример жля подражания
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белошип
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Ответ БЕКБЕРГАН
Это двое Педри, Гави в Модрича не годится даже бутсы почистить.
Модрич этот мусор даже не подпустит к своим легендарным бутсам)
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иц а мэн
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Ответ БЕКБЕРГАН
Кто это топ полузащитники? Не подскажешь.
Пересмотри прошлогодние матчи плей офф лч, во всех матчах центр реала был деклассирован, модрича просто выключали из игры
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БЕКБЕРГАН
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Ответ белошип
Щя назовёт тебе распиаренных ПедриГавов,которых Модрич к себе в карман положил)
Это двое Педри, Гави в Модрича не годится даже бутсы почистить.
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белошип
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Ответ БЕКБЕРГАН
Кто это топ полузащитники? Не подскажешь.
Щя назовёт тебе распиаренных ПедриГавов,которых Модрич к себе в карман положил)
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БЕКБЕРГАН
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Ответ иц а мэн
Всяким какавингам и чучаменям да, а топ полузащитники уже давно его мордой об газон возят
Кто это топ полузащитники? Не подскажешь.
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GuruFutbola
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Ответ иц а мэн
Всяким какавингам и чучаменям да, а топ полузащитники уже давно его мордой об газон возят
Прав на 100%
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иц а мэн
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Продлевать его однозначно. Он в 37 фору игрокам намного младше даёт
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Muntean Igor
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Модрич должен закончить карьеру в Реал Мадрид как легенда уйти красиво
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Nathan De Stavr
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И почему никто не кричит: "И ЭТО В 37 ЛЕТ!"? Или этот аргумент только с Роналду работает?
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