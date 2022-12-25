Месси остается в «ПСЖ», Акатьева выиграла чемпионат России, Трушечкин – комментатор года, а Шнякин – лучший на ЧМ, 80 млрд рублей ставок на плей-офф ЧМ-2022 и другие новости

1. Лионель Месси решил остаться в «ПСЖ». Он подпишет контракт по схеме «1+1» с увеличением зарплаты, сообщает журналист Гильем Балаге. Аргентинец и его семья счастливы в Париже, от «Барселоны» предложения не было.

2. Софья Акатьева впервые выиграла чемпионат России по фигурному катанию, Валиева стала второй, Туктамышева – 3-я. Камила, чисто сделавшая два четверных тулупа, не стала закрываться капюшоном в конце произвольной программы: «Считаю, что он уже не нужен. Не нужно прятать свое лицо».

3. В КХЛ СКА обыграл «Спартак», «Динамо» победило «Трактор», «Автомобилист» уступил «Барысу». Форвард СКА Яшкин забил 100 голов в КХЛ за 176 матчей – быстрее всех.

После матча с «Барысом» в Астане форвард «Автомобилиста» Сергей Широков осудил болельщиков, которые не встали во время исполнения гимна России: «С детства учат вставать, когда играет гимн. Много людей сидели сегодня. Это неприемлемо».

4. Роман Трушечкин признан комментатором года по версии спортивных СМИ, Дмитрий Шнякин – лучший комментатор ЧМ-2022, Дмитрий Губерниев – лучший комментатор Олимпиады-2022.

5. Свыше 80 млрд рублей поставили россияне в букмекерских конторах за время плей-офф ЧМ-2022.

6. Александр Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ второй раз подряд. Капитан «Вашингтона» в матче с «Виннипегом» вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги.

7. Анхель Ди Мария продолжить играть за сборную Аргентины после победы на ЧМ-2022. Месси хотел, чтобы хавбек «Ювентуса» продолжил выступления за национальную команду.

8. L’Equipe представила символическую сборную лучших футболистов 2022 года. Месси, Бензема, Мбаппе, Модрич, Куртуа, Гвардиол, ван Дейк включены в состав.

9. Белорусский биатлонист Иван Тулатин выиграл суперспринт на третьем этапе Кубка Содружества в Рязани, Смольский – 2-й, Томшин – 3-й. Динара Алимбекова выиграла суперспринт у женщин, Гербулова – 2-я, Каплина – 3-я, Дербушева – 4-я.

10. Аргентинцы запустили петицию «Франция, хватить плакать»: «Примите, что Месси лучший в истории футбола, а Мбаппе ему как сынок». Подписались уже почти 600 тысяч человек.

11. Бывшего главного тренера сборной Бразилии Тите ограбили в Рио-де-Жанейро. Грабитель отнял цепочку и упрекнул тренера в вылете команды с ЧМ-2022.

12. Журналистка Кристина Куберо назвала Крооса в числе худших игроков ЧМ-2022. Тони, не играющий за сборную Германии 1,5 года, написал: «Знал, что кто-то свалит вину на меня😂».

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